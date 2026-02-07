Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση

Ακόμη βραδιά γεμάτη ενέργεια, μουσική και αυθεντική διασκέδαση χάρισε η Άννα Βίσση νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και η Μαρία Καβογιάννη, η οποία δεν έμεινε απλώς στη θέση της θεατή.

Αντίθετα, κατέληξε να γίνει –για ακόμη μία φορά– πρωταγωνίστρια σε μία από τις πιο αυθόρμητες και απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

Μια στιγμή κεφιού που εξελίχθηκε σε… έθιμο

Η παρουσία της Μαρίας Καβογιάννη δεν άργησε να γίνει αντιληπτή, όπως φάνηκε και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok. Μόλις η Άννα Βίσση την εντόπισε στο κοινό, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της και την κάλεσε να συμμετάσχει πιο ενεργά στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Το κοινό κατάλαβε αμέσως ότι κάτι ξεχωριστό ετοιμαζόταν.

Και πράγματι, η Μαρία Καβογιάννη ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το θρυλικό I Will Survive, ενθουσιάζοντας τους θαμώνες.

Αυτή η σκηνή, όμως, δεν ήταν απλώς μια τυχαία έμπνευση της στιγμής. Από το 2022, η συνάντηση της Άννας Βίσση με τη Μαρία Καβογιάννη εξελίχθηκε σε άτυπο έθιμο. Το 2024, μάλιστα, το ντουέτο επανήλθε ακόμη πιο «δουλεμένο», με προσθήκη χορευτικού στο πρόγραμμα, αποδεικνύοντας πως η χημεία τους δεν είναι μόνο αυθόρμητη αλλά και απολαυστικά θεατρική.

