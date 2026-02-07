search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 12:41

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Ενόχλησε εμένα αλλά όχι την Αντελίνα! – Καμία δεν γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της»

07.02.2026 12:41
xristidou_liagkas

Όσα ειπώθηκαν την εβδομάδα στην τηλεόραση μετά τις δηλώσεις Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, η παρουσιάστρια του Mega στάθηκε στο γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και με την αντίδρασή της απέναντι στον Δημήτρη Παπανώτα.

«Ωραία τα είπε η Φαίη! Δεν έχω μιλήσει με τη Σταματίνα αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό το σιχαίνεται. Δεν της αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται, δεν της αρέσει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα άκουσε η Σταματίνα. Διαχώρισε από την αρχή την θέση της μαζί με την Τίνα. Γιατί ξαφνικά την επόμενη μέρα το Πρωινό προσπέρασε τον Παπανώτα (και επιτέθηκε στην Τσιμτσιλή)… αυτό μπορεί να είναι κάτι δικό τους που δεν το καταλαβαίνω. Κατά τη δική μου γνώμη η Σταματίνα διαχώρισε τη θέση της από την αρχή και φαινόταν ότι θέλει να το κλείσει και δεν θέλει να έχει απάντηση στην απάντηση. Το είπε με χίλιους τρόπους», ανέφερε.

«Η Βουλγαράκη έβγαλε όλη την εμμονή που έχουμε ο ένας για τον άλλον στην τηλεόραση»

«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Βουλγαράκη έβγαλε όλη την εμμονή που έχουμε ο ένας με τον άλλον σε αυτή τη δουλειά», επισήμανε από την πλευρά του ο Παύλος Σταματόπουλος.

»Η τηλεόραση δείχνει ότι δεν έχουμε καμία συμπάθεια, δε μας ενδιαφέρει καθόλου να παίζουμε με υγιείς όρους και περιμένουμε πως και πως να βγάζουμε το μάτι του άλλου – βάζω κι εμάς μέσα – κι αυτό που λέει ο κόσμος ότι περιμένουμε να βγάλουμε την σάρκα ο ένας του άλλου αποδείχθηκε όλοι αυτή την εβδομάδα. Έβγαλε ο καθένας τα δικά του απωθημένα, η Φαίη το είπε πάρα πολύ ωραία, έκαναν πλυντήριο του εαυτού τους. Αν με ρωτάς η Σταματίνα δεν θα έπρεπε να το συνεχίσει», πρόσθεσε.

«Η Σταματίνα δεν έκανε τίποτα, ο Γιώργος (Λιάγκας) το έπαιζε όλη μέρα στην εκπομπή. Αν κάποιος σε θίξει οφείλεις να πεις μια κουβέντα», επισήμανε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ο Λιάγκας έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί, θέλει να σε προκαλέσει. Γιατί να του δώσει απάντηση;», πρόσθεσε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά»

«Θέλω να τοποθετηθώ γιατί μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας για δυο μέτρα και δυο σταθμά και θα συμφωνήσω γιατί εδώ στη δική μου οπτική αυτά που λέει ο Παπανώτας είναι τα ίδια με αυτά που είχε πει ο Χάρης Βαρθακούρης, το ίδιο πράγμα πρεσβεύουν. Άρα επειδή ο Χάρης Βαρθακούρης τα είπε για τη γυναίκα του είναι ΟΚ, ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας, επειδή δεν είναι δική του γυναίκα δεν μπορεί να τα λέει. Η θέση μου είναι ότι κανένας δεν μπορεί να μιλάει για άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε για τον εαυτό τους. Είτε είναι γυναίκες τους είτε δεν είναι δεν ανήκουν σε κανέναν. Το ζήτημα είναι ότι ενόχλησε εμένα αλλά δεν ενόχλησε την Αντελίνα, άρα με ποιο δικαίωμα ενοχλεί εμένα», εξήγησε η παρουσιάστρια του Mega.

«Η δική μου θέση είναι πάγια και είναι ίδια θέση και στην περίπτωση της Αντελίνας και στην περίπτωση της Ελένης. Κάθε γυναίκα αποφασίζει για τον εαυτό της και δεν την ορίζει κανείς, ούτε ο ίδιος της ο άντρας κι αν η θέση της είναι να νιώθει ένα τίποτα χωρίς τον άντρα της είναι δικαίωμά της ναι, αρκεί να το πει η ίδια», τόνισε.

Το μήνυμα του Νίκου Συρίγου

Ο Νίκος Συρίγος υπογράμμισε ότι το κοινό έχει πλέον κρίση. «Ο Γιώργος Λιάγκας να μην έχει καμία ανησυχία, γιατί όντως, από το λίγο που κυκλοφορώ έξω, και από τα λίγα μηνύματα που διαβάζω, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι πρεσβεύει ο καθένας μας… Για να τελειώνουμε με την ιστορία αυτή και τα απωθημένα που έχει ο καθένας», είπε ο δημοσιογράφος.

Διαβάστε επίσης:

Ηλίας Βαλάσης: «Αν βγω γυμνός στο δρόμο, δεν θα ενοχληθεί κανείς, αλλά θα ενοχληθεί αν κάνω τον σταυρό μου»

Μαρία Ανδρούτσου: «Έχω πει όχι σε παραπάνω από μία προτάσεις γάμου – Δεν είμαστε όλοι για όλα»

Έρχεται ο… Ιησούς; Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια πονταρίστηκαν για τη Δευτέρα Παρουσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: 3 συλλήψεις για εκβιασμό και ξυλοδαρμό 47χρονου

plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για ναυάγιο στη Χίο: Επί της αρχής, εμπιστεύομαι την έκθεση του Λιμενικού για το δυστύχημα και όχι τους διακινητές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

michailidis_PASOK_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τραγωδία στη Χίο: Ο - πρώην λιμενικός - Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

karistianou_eikonismata
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ηθική ασυνέπεια της Μαρίας Καρυστιανού και η βύθισή της στα σκοτάδια του ρατσισμού και της υπερσυντηρητικής δεξιάς

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Η απάντηση του ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό τους - Καταγγελίες για απώλειες έως 110 ευρώ τον μήνα για χιλιάδες δικαιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026 13:45
APTH-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν πάρτι στα πανεπιστήμια», λέει η ΕΑΥΘ – Πρυτανικές Αρχές: «Fake news τα περί παροχής άδειας»

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

kostas-tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών

1 / 3