Χρηστίδου για Λιάγκα: «Ενόχλησε εμένα αλλά όχι την Αντελίνα! – Καμία δεν γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της»

Όσα ειπώθηκαν την εβδομάδα στην τηλεόραση μετά τις δηλώσεις Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο, η παρουσιάστρια του Mega στάθηκε στο γεγονός ότι ο Γιώργος Λιάγκας ασχολήθηκε πάρα πολύ με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και με την αντίδρασή της απέναντι στον Δημήτρη Παπανώτα.

«Ωραία τα είπε η Φαίη! Δεν έχω μιλήσει με τη Σταματίνα αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό το σιχαίνεται. Δεν της αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται, δεν της αρέσει να παίζει αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τα άκουσε η Σταματίνα. Διαχώρισε από την αρχή την θέση της μαζί με την Τίνα. Γιατί ξαφνικά την επόμενη μέρα το Πρωινό προσπέρασε τον Παπανώτα (και επιτέθηκε στην Τσιμτσιλή)… αυτό μπορεί να είναι κάτι δικό τους που δεν το καταλαβαίνω. Κατά τη δική μου γνώμη η Σταματίνα διαχώρισε τη θέση της από την αρχή και φαινόταν ότι θέλει να το κλείσει και δεν θέλει να έχει απάντηση στην απάντηση. Το είπε με χίλιους τρόπους», ανέφερε.

«Η Βουλγαράκη έβγαλε όλη την εμμονή που έχουμε ο ένας για τον άλλον στην τηλεόραση»

«Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Βουλγαράκη έβγαλε όλη την εμμονή που έχουμε ο ένας με τον άλλον σε αυτή τη δουλειά», επισήμανε από την πλευρά του ο Παύλος Σταματόπουλος.

»Η τηλεόραση δείχνει ότι δεν έχουμε καμία συμπάθεια, δε μας ενδιαφέρει καθόλου να παίζουμε με υγιείς όρους και περιμένουμε πως και πως να βγάζουμε το μάτι του άλλου – βάζω κι εμάς μέσα – κι αυτό που λέει ο κόσμος ότι περιμένουμε να βγάλουμε την σάρκα ο ένας του άλλου αποδείχθηκε όλοι αυτή την εβδομάδα. Έβγαλε ο καθένας τα δικά του απωθημένα, η Φαίη το είπε πάρα πολύ ωραία, έκαναν πλυντήριο του εαυτού τους. Αν με ρωτάς η Σταματίνα δεν θα έπρεπε να το συνεχίσει», πρόσθεσε.

«Η Σταματίνα δεν έκανε τίποτα, ο Γιώργος (Λιάγκας) το έπαιζε όλη μέρα στην εκπομπή. Αν κάποιος σε θίξει οφείλεις να πεις μια κουβέντα», επισήμανε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ο Λιάγκας έχει έναν συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί, θέλει να σε προκαλέσει. Γιατί να του δώσει απάντηση;», πρόσθεσε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά»

«Θέλω να τοποθετηθώ γιατί μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας για δυο μέτρα και δυο σταθμά και θα συμφωνήσω γιατί εδώ στη δική μου οπτική αυτά που λέει ο Παπανώτας είναι τα ίδια με αυτά που είχε πει ο Χάρης Βαρθακούρης, το ίδιο πράγμα πρεσβεύουν. Άρα επειδή ο Χάρης Βαρθακούρης τα είπε για τη γυναίκα του είναι ΟΚ, ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας, επειδή δεν είναι δική του γυναίκα δεν μπορεί να τα λέει. Η θέση μου είναι ότι κανένας δεν μπορεί να μιλάει για άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε για τον εαυτό τους. Είτε είναι γυναίκες τους είτε δεν είναι δεν ανήκουν σε κανέναν. Το ζήτημα είναι ότι ενόχλησε εμένα αλλά δεν ενόχλησε την Αντελίνα, άρα με ποιο δικαίωμα ενοχλεί εμένα», εξήγησε η παρουσιάστρια του Mega.

«Η δική μου θέση είναι πάγια και είναι ίδια θέση και στην περίπτωση της Αντελίνας και στην περίπτωση της Ελένης. Κάθε γυναίκα αποφασίζει για τον εαυτό της και δεν την ορίζει κανείς, ούτε ο ίδιος της ο άντρας κι αν η θέση της είναι να νιώθει ένα τίποτα χωρίς τον άντρα της είναι δικαίωμά της ναι, αρκεί να το πει η ίδια», τόνισε.

Το μήνυμα του Νίκου Συρίγου

Ο Νίκος Συρίγος υπογράμμισε ότι το κοινό έχει πλέον κρίση. «Ο Γιώργος Λιάγκας να μην έχει καμία ανησυχία, γιατί όντως, από το λίγο που κυκλοφορώ έξω, και από τα λίγα μηνύματα που διαβάζω, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι πρεσβεύει ο καθένας μας… Για να τελειώνουμε με την ιστορία αυτή και τα απωθημένα που έχει ο καθένας», είπε ο δημοσιογράφος.

