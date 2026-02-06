Ωδή στα 90’s το νέο βίντεο κλιπ της Τέιλορ Σουίφτ – Η «παρέλαση» από σούπερ σταρς που συμμετέχουν

Η Τέιλορ Σουίφτ επιστρέφει στα πρωτοσέλιδα αφού κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Opalite», το νεότερο single από το άλμπουμ της «The Life of a Showgirl».

Η Σουίφτ έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε το βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από αστέρες και μια ατμόσφαιρα δεκαετίας του ’90.

Το βίντεο κυκλοφόρησε λίγο πριν το Super Bowl αυτού του Σαββατοκύριακου. Πέρυσι, η Σουίφτ πρωταγωνιστούσε σαν σταρ της εκδήλωσης, με τις εικασίες να κυκλοφορούν έντονα ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί στο σόου του ημιχρόνου, καθώς η ομάδα του αρραβωνιαστικού της Τράβις Κέλσι, οι Kansas City Chiefs, συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Φέτος, οι εβδομάδες πριν από το μεγάλο παιχνίδι βρήκαν τη Σουίφτ να γίνεται είδηση ​​για παλαιότερα μηνύματα μεταξύ της ίδιας και της ηθοποιού Μπλέικ Λάιβλι, τα οποία έχουν γίνει μέρος της αγωγής της ηθοποιού εναντίον του πρώην συμπρωταγωνιστή της στο “It Ends With Us” και σκηνοθέτη Τζάστιν Μπαλντόνι.

Το βίντεο

Με το MTV, μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο, σαχλές διαφημίσεις και μια φωτογράφιση ζευγαριού, το νέο μουσικό βίντεο της Σουίφτ είναι ένα είδος ωδής στη δεκαετία του 1990.

This clip is even funnier when you realize they weren't actually playing any music during the recording 😂



Domhnall jamming out to Taylor Swift's new album on 'The Graham Norton Show'! 🎶 pic.twitter.com/p41BD5c8Gd October 4, 2025

«Η ιδέα για το βίντεο για το Opalite προσγειώθηκε στη φαντασία μου όταν έκανα την προώθηση του The Life of a Showgirl ], έγραψε η Σουίφτ στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από το βίντεο.

Συγκεκριμένα, η ιδέα της ήρθε ενώ ήταν καλεσμένη στο Graham Norton Show του Ηνωμένου Βασιλείου, «μία από τις αγαπημένες μου εκπομπές», έγραψε.

Η Σουίφτ εμφανίστηκε στην εκπομπή στις 3 Οκτωβρίου 2025 για να προωθήσει το 12ο άλμπουμ της.

Εμφανίστηκε μαζί με τους ηθοποιούς Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Smith και τον τραγουδιστή Lewis Capaldi.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Gleeson – ένας Ιρλανδός ηθοποιός, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις ταινίες Harry Potter – αστειεύτηκε για την εμφάνισή του σε ένα από τα μουσικά βίντεο της Σουίφτ, σύμφωνα με την τραγουδίστρια. Αυτό την ενέπνευσε να τον συμπεριλάβει, καθώς και τους άλλους καλεσμένους στην εκπομπή και τον ίδιο τον Νόρτον για αυτό που χαρακτήρισε αστειευόμενη ως «πρότζεκτ σχολικής ομάδας, αλλά για ενήλικες και δεν ήταν υποχρεωτικό».

All of the guests from Taylor Swift’s most recent appearance on ‘The Graham Norton Show’ make a cameo in her ‘Opalite’ music video:



Domhnall Gleeson

Lewis Capaldi

Jodie Turner-Smith

Greta Lee

Cillian Murphy

Graham Norton pic.twitter.com/0budqVTDzy — Pop Base (@PopBase) February 6, 2026

«Προς μεγάλη μου χαρά, όλοι από την εκπομπή έκαναν την προσπάθεια να ταξιδέψουν μαζί μας στο χρόνο πίσω στη δεκαετία του ’90 και να βοηθήσουν με αυτό το βίντεο», έγραψε η Σουίφτ. «Ίσως αναγνωρίσετε ακόμη και μερικά φιλικά πρόσωπα από την περιοδεία The Eras Tour».

Διαβάστε επίσης:

Ασκήθηκαν κατηγορίες στον ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Παντρεύεται – για τέταρτη φορά – η ηθοποιός Χάλι Μπέρι

Βαρύ πένθος για τη Νικολέττα Ράλλη – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της