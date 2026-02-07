search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 05:09
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.02.2026 17:27

Κάκκαβα για Παπανώτα: «Με ενοχλεί η ανθρωποφαγία» – «Γιατί τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα;»

07.02.2026 17:27
natali-kakkava-new

Μεγάλες διαστάσεις έχουν πάρει οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη, οι οποίες λειτούργησαν ως σπίθα για να ξεσπάσουν τηλεοπτικές κόντρες στον χώρο της showbiz, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις τοποθετήσεις του Γιώργου Λιάγκα και της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Το θέμα σχολιάστηκε εκτενώς και από τον Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση, κάνοντας λόγο για απωθημένα που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή να εκφραστούν δημόσια.

«Ένιωσα σαν να ακούγονταν τα αμφιθέατρα από καιρό και περίμεναν μια αφορμή να ξεχυθούν τηλεοπτικά και να ρίξει ο ένας τον άλλον», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής Εδώ TV, επεσήμανε:

«Είπε κάτι σαφέστατα λάθος. Έχει απόψεις που συζητιούνται, γι’ αυτό είναι και ακριβοθώρητος. Θεωρώ όμως ότι σε όποια εκπομπή συμμετέχει δίνει. Με ενοχλεί όλη αυτή η ανθρωποφαγία. Όλοι όσοι εκτιθέμεθα μπορούμε να πούμε κάτι ατυχές. Γιατί όλοι τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα; Θεωρώ ότι υπερβάλλαμε με το “σταύρωμα” στον Παπανώτα», είπε στον αέρα.

Διαβάστε επίσης:

Τουμασάτου για Καρυστιανού: «Οι πολιτικές της θέσεις είναι πολύ άκρα δεξιά για τη δική μου αισθητική»

Viral η Μαρία Καβογιάννη που τραγούδησε το I Will Survive στην Άννα Βίσση

Χρηστίδου για Λιάγκα: «Ενόχλησε εμένα αλλά όχι την Αντελίνα! – Καμία δεν γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει “τίποτα” χωρίς τον άντρα της»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

ASTI1
ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Γαλάτσι – Επίθεση με μαχαίρι, δύο τραυματίες

diakiniis
ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέος ο φερόμενος ως διακινητής μεταναστών – Αρνήθηκε πως ήταν ο χειριστής του σκάφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 02:07
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κρήτης

portogalia-zimies-aytokinita
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός πυροσβέστης από τις πλημμύρες στην Πορτογαλία

kikloforia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (15/2) στην Αθήνα λόγω αγώνα δρόμου: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

1 / 3