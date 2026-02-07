Κάκκαβα για Παπανώτα: «Με ενοχλεί η ανθρωποφαγία» – «Γιατί τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα;»

Μεγάλες διαστάσεις έχουν πάρει οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη, οι οποίες λειτούργησαν ως σπίθα για να ξεσπάσουν τηλεοπτικές κόντρες στον χώρο της showbiz, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις τοποθετήσεις του Γιώργου Λιάγκα και της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Το θέμα σχολιάστηκε εκτενώς και από τον Γρηγόρη Γκουντάρα, ο οποίος άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η υπόθεση, κάνοντας λόγο για απωθημένα που περίμεναν την κατάλληλη στιγμή να εκφραστούν δημόσια.

«Ένιωσα σαν να ακούγονταν τα αμφιθέατρα από καιρό και περίμεναν μια αφορμή να ξεχυθούν τηλεοπτικά και να ρίξει ο ένας τον άλλον», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Στον αντίποδα, Ναταλί Κάκκαβα, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής Εδώ TV, επεσήμανε:

«Είπε κάτι σαφέστατα λάθος. Έχει απόψεις που συζητιούνται, γι’ αυτό είναι και ακριβοθώρητος. Θεωρώ όμως ότι σε όποια εκπομπή συμμετέχει δίνει. Με ενοχλεί όλη αυτή η ανθρωποφαγία. Όλοι όσοι εκτιθέμεθα μπορούμε να πούμε κάτι ατυχές. Γιατί όλοι τον κρεμάσαμε στο Σύνταγμα; Θεωρώ ότι υπερβάλλαμε με το “σταύρωμα” στον Παπανώτα», είπε στον αέρα.

