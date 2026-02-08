search
Ολίβια Κόλμαν: «Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου στον σύζυγό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άντρα»

08.02.2026 09:33
olivia_colman

Αποκαλύψεις για την ταυτότητά της έκανε η Ολίβια Κόλμαν, που πρωταγωνιστεί στη νέα queer ταινία «Jimpa».

Η 52χρονη βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της στις παραγωγές «The Crown», «The Favourite» και «Heartstopper», παραδέχτηκε στο περιοδικό «Them» ότι δεν ένιωσε ποτέ ιδιαίτερα θηλυκή, σε μια ειλικρινή και προσωπική εξομολόγηση.

«Σε όλη μου τη ζωή είχα συζητήσεις και διαφωνίες με ανθρώπους, γιατί πάντα ένιωθα κάπως διαφορετικά» είπε. «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά θηλυκή ως γυναίκα. Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου στον σύζυγό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άντρα», πρόσθεσε.

Η Ολίβια Κόλμαν αποκάλυψε, πως η αντίδραση του συζύγου της ήταν απόλυτα υποστηρικτική. «Μου έλεγε: “Ναι, το καταλαβαίνω”. Έτσι ένιωθα άνετα, σαν στο σπίτι μου», πρόσθεσε.

«Δεν περνάω πολύ χρόνο με ανθρώπους που είναι πολύ ένθερμοι ετεροφυλόφιλοι», επισήμανε μεταξύ άλλων.

«Jimpa»

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο όπου πρωταγωνιστεί στη νέα queer ταινία «Jimpa».

Στην ταινία, η Κόλμαν υποδύεται μια μητέρα που ταξιδεύει στο εξωτερικό μαζί με το παιδί της, το οποίο δεν ταυτίζεται με τα παραδοσιακά πρότυπα φύλου, για να επισκεφτούν τον ομοφυλόφιλο πατέρα του.

Η μητέρα τριών παιδιών, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2019, συμπρωταγωνιστεί στην ταινία με τον Τζον Λίθγκοου.

