Τριαντάφυλλος για Ελένη Χατζίδου: «Δεν θα συνεργαζόμουν μαζί της ακόμη κι αν δεν είχα να φάω» (Video)

Στον τρόπο με τον οποίο η Ελένη Χατζίδου σχολιάσε πρόσφατη δήλωσή του αναφέρθηκε ο Τριαντάφυλλος ο οποίος -μεταξύ άλλων- τόνισε ότι δεν θα συνεργαζόταν ξανά μαζί της ακόμα και στην περίπτωση που ο ίδιος «δεν είχε να φάει».

Όλα ξεκίνησαν από μία δήλωση που είχε κάνει ο Τριαντάφυλλος για το Your Face Sounds Familiar κατά την οποία υποστήριξε ότι αρνήθηκε πρόταση για την εκπομπή, καθώς δεν μπορεί «να κάνει τον κλόουν».

Η Ελένη Χατζίδου θεώρησε προλβλητικό τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε, δηλώνοντας από την πλευρά της ότι «όσα δεν φτάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωσή της για εκείνον, ο Τριαντάφυλος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Να κάτσω να απαντήσω στην Χατζίδου; Που με παρακαλούσε να κάνω μία δήλωση; Που μας παρακαλάει συνέχεια να κάνουμε δήλωση και όλο τους λέω “γεια”; Δεν ξέρω γιατί τόση κακία. Είχαμε συνεργαστεί και παλιά. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να σας βοηθήσω όπου θέλετε, απλά θα φαίνομαι εγώ σαν κλόουν. Όχι ότι θα είναι κλόουν αυτοί που θα το κάνουν. Εγώ θα είμαι σαν κλόουν αν το κάνω. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ μαζί της, ακόμη κι αν δεν είχα να φάω. Τους έπαιρνα τηλέφωνο αλλά δεν το σήκωναν. Τα ίδια έκανε και ο άντρας της όταν ήταν πορτιέρης. Να του θυμίσετε εκεί στην πόρτα τι έκανε σε κάτι παιδιά. Να μάθει να σέβεται».

Το βίντεο με το σχόλιο της Ελένης Χατζίδου

