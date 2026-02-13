Αποκαλυπτική η Μάργκαρετ Κουάλεϊ για το Vanity Fair – Τα σπάνια σχόλια για τον σύζυγό της Τζακ Άντονοφ

Πιο αποκαλυπτική από ποτέ, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ ποζάρει προκλητικά για το εξώφυλλο του Vanity Fair ενώ μοιράζεται ορισμένες σπάνιες πληροφορίες σχετικά με τον γάμο της με τον μουσικό παραγωγό Τζακ Άντονοφ.

«Πάντα ήμουν πολύ προσανατολισμένη στον έρωτα», δήλωσε η 31χρονη ηθοποιός του «Substance» στο Vanity Fair σε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο, ενώ εμφανίζεται στο εξώφυλλο ντυμένη μόνο με μια πετσέτα με το κλασικό λογότυπο «I Love New York».

«Πάντα έψαχνα τον άνθρωπό μου και γνώρισα τον Τζακ», σημείωσε στη συνέντευξή της, η οποία περιελάμβανε επίσης φωτογραφίες της να ποζάρει με ένα μίνι φόρεμα με πούλιες και ένα μαύρο δαντελένιο σετ δύο τεμαχίων. «Ο Τζακ με βοήθησε να είμαι σίγουρη, γιατί με έκανε να νιώθω αυτοπεποίθηση για να εξερευνήσω όλα τα κομμάτια του εαυτού μου».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή και ο Άντονοφ σχεδιάζουν να κάνουν παιδιά, η Κουάλεϊ απάντησε: «Ναι, σίγουρα».

Ενώ το μέσο ενημέρωσης σημειώνει ότι η ηθοποιός δεν ήταν πολύ πρόθυμη να εμβαθύνει περισσότερο στις λεπτομέρειες του γάμου της, η Κουάλεϊ μίλησε για τον σύζυγό της και την προσωπική της ζωή σε μια δήλωση που ακολούθησε.

«Αγαπώ τον σύζυγό μου, την οικογένειά μου. Λατρεύω τον χορό και τα άλογα. Λατρεύω το φεγγάρι. Το χαρούμενο κλάμα είναι το καλύτερο. Μου αρέσει να ακούω την Tara Brach και βιβλία σε κασέτα. Και οτιδήποτε γράφει ο Τζακ», είπε στο μέσο ενημέρωσης μέσω μηνύματος.

«Οι γυναικείες φιλίες είναι τόσο ιερές, φωνάζει η Talia Ryder», μοιράστηκε επίσης. «Η αδερφή μου ήταν η πρώτη μου αδελφή ψυχή. Θέλω να πεθάνω σε ένα αγρόκτημα», πρόσθεσε.

Η Κουάλεϊ και ο 41χρονος Άντονοφ συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2021, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται στη Νέα Υόρκη.

Στις γλυκές φωτογραφίες, το ζευγάρι κρατούσε αγκαλιά ο ένας τον άλλον καθώς περπατούσε προς ένα παγωτατζίδικο για ένα χαλαρό ραντεβού.

Το ζευγάρι «επισημοποίησε» τον έρωτά του τον Μάρτιο του 2022, όταν παρευρέθηκαν μαζί στο γεύμα των βραβείων AFI.

Δύο μήνες αργότερα, αρραβωνιάστηκαν και η Κουάλεϊ εθεάθη να φοράει το εκπληκτικό διαμαντένιο δαχτυλίδι – που εκτιμάται σε σχεδόν 100.000 δολάρια – στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Στις 19 Αυγούστου 2023, το ζευγάρι παντρεύτηκε επίσημα στο Parker’s Garage στο Long Beach Island του Νιου Τζέρσεϊ.

Παρευρέθηκαν μερικοί από τους διάσημους φίλους τους όπως η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Ζόι Κράβιτς και η Κάρα Ντελεβίν μαζί με τη μητέρα της Κουάλεϊ, Άντι ΜακΝτάουελ Ρέινι Κουάλεϊ.

Διαβάστε επίσης:

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)