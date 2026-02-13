search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 18:55

Αποκαλυπτική η Μάργκαρετ Κουάλεϊ για το Vanity Fair – Τα σπάνια σχόλια για τον σύζυγό της Τζακ Άντονοφ

13.02.2026 18:55
Margaret Qualley

Πιο αποκαλυπτική από ποτέ, η Μάργκαρετ Κουάλεϊ ποζάρει προκλητικά για το εξώφυλλο του Vanity Fair ενώ μοιράζεται ορισμένες σπάνιες πληροφορίες σχετικά με τον γάμο της με τον μουσικό παραγωγό Τζακ Άντονοφ.

«Πάντα ήμουν πολύ προσανατολισμένη στον έρωτα», δήλωσε η 31χρονη ηθοποιός του «Substance» στο Vanity Fair σε ένα πρωτοσέλιδο άρθρο, ενώ εμφανίζεται στο εξώφυλλο ντυμένη μόνο με μια πετσέτα με το κλασικό λογότυπο «I Love New York».

«Πάντα έψαχνα τον άνθρωπό μου και γνώρισα τον Τζακ», σημείωσε στη συνέντευξή της, η οποία περιελάμβανε επίσης φωτογραφίες της να ποζάρει με ένα μίνι φόρεμα με πούλιες και ένα μαύρο δαντελένιο σετ δύο τεμαχίων. «Ο Τζακ με βοήθησε να είμαι σίγουρη, γιατί με έκανε να νιώθω αυτοπεποίθηση για να εξερευνήσω όλα τα κομμάτια του εαυτού μου».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή και ο Άντονοφ σχεδιάζουν να κάνουν παιδιά, η Κουάλεϊ απάντησε: «Ναι, σίγουρα».

Ενώ το μέσο ενημέρωσης σημειώνει ότι η ηθοποιός δεν ήταν πολύ πρόθυμη να εμβαθύνει περισσότερο στις λεπτομέρειες του γάμου της, η Κουάλεϊ μίλησε για τον σύζυγό της και την προσωπική της ζωή σε μια δήλωση που ακολούθησε.

«Αγαπώ τον σύζυγό μου, την οικογένειά μου. Λατρεύω τον χορό και τα άλογα. Λατρεύω το φεγγάρι. Το χαρούμενο κλάμα είναι το καλύτερο. Μου αρέσει να ακούω την Tara Brach και βιβλία σε κασέτα. Και οτιδήποτε γράφει ο Τζακ», είπε στο μέσο ενημέρωσης μέσω μηνύματος.

«Οι γυναικείες φιλίες είναι τόσο ιερές, φωνάζει η Talia Ryder», μοιράστηκε επίσης. «Η αδερφή μου ήταν η πρώτη μου αδελφή ψυχή. Θέλω να πεθάνω σε ένα αγρόκτημα», πρόσθεσε.

Η Κουάλεϊ και ο 41χρονος Άντονοφ συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2021, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται στη Νέα Υόρκη.

Στις γλυκές φωτογραφίες, το ζευγάρι κρατούσε αγκαλιά ο ένας τον άλλον καθώς περπατούσε προς ένα παγωτατζίδικο για ένα χαλαρό ραντεβού.

Το ζευγάρι «επισημοποίησε» τον έρωτά του τον Μάρτιο του 2022, όταν παρευρέθηκαν μαζί στο γεύμα των βραβείων AFI.

Δύο μήνες αργότερα, αρραβωνιάστηκαν και η Κουάλεϊ εθεάθη να φοράει το εκπληκτικό διαμαντένιο δαχτυλίδι – που εκτιμάται σε σχεδόν 100.000 δολάρια – στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Στις 19 Αυγούστου 2023, το ζευγάρι παντρεύτηκε επίσημα στο Parker’s Garage στο Long Beach Island του Νιου Τζέρσεϊ.

Παρευρέθηκαν μερικοί από τους διάσημους φίλους τους όπως η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Ζόι Κράβιτς και η Κάρα Ντελεβίν μαζί με τη μητέρα της Κουάλεϊ, Άντι ΜακΝτάουελ Ρέινι Κουάλεϊ.

Διαβάστε επίσης:

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

Σοφία Βεργκάρα: «Ρίχνει» το Instagram με μπικίνι στα… χακί (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

aade
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:30
trakter syntagma nyxta 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας» – «Πλημμύρισαν» το κέντρο της Αθήνας οι αγρότες, ολονυχτία στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ

aade
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ – Η στιγμή που εντοπίζουν ειδική κρύπτη σε κατάστημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

1 / 3