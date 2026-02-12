search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 19:28
12.02.2026 18:39

Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

12.02.2026 18:39
Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Φαλήρου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης, 10/2, με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του γνωστού τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα χειρουργηθεί το Σάββατο για πέτρα στη χολή.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».

