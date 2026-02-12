Στο χειρουργείο το Σάββατο ο Γιώργος Μαζωνάκης – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο του Φαλήρου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης, 10/2, με έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και υψηλό πυρετό.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου για την κατάσταση της υγείας του γνωστού τραγουδιστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα χειρουργηθεί το Σάββατο για πέτρα στη χολή.
«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρυμα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.
Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».
Διαβάστε επίσης:
Ζέικ Μαλίκ για Τζίτζι Χαντίντ: Την αγαπώ αλλά δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος μαζί της
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία ανάρτησή του και ο φόρος τιμής από τους φίλους του
Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.