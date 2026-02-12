Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)

Στα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που συχνά σημειώνονται στον χώρο του θεάτρου αναφέρθηκε η Μαίρη Βιδάλη, επισημαίνοντας ότι η ίδια έχει συναντήσει στον δρόμο της συμπεριφορές που ξεπερνούσαν ξεκάθαρα τα επαγγελματικά όρια.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αποκάλυψε, μάλιστα, ότι προκειμένου να αποφύγει τέτοιου είδους περιστατικά, γινόταν φίλη με τις συζύγους των συνεργατών της που δρούσαν κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Όπως εξήγησε, υπήρξαν φορές που διέκρινε εγκαίρως τις προθέσεις κάποιων συνεργατών της και αναζήτησε τρόπους να προστατευτεί, ακόμα κι αν αυτή η στάση είχε κόστος στη δουλειά της.

«Έχω περάσει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, όχι σε σημείο απόπειρας βιασμού, αλλά το έχω αντιμετωπίσει και έχω βάλει τα όριά μου, έχω χάσει δουλειές. Είσαι σε μια δουλειά και βλέπεις ότι υπάρχει άλλου είδους ενδιαφέρον. Είχα βρει ένα κόλπο και γινόμουν φίλη με τις γυναίκες τους, εντελώς αθώα. Πιστεύω πως δεν το ήξεραν όλες, κάποιες το γνωρίζουν και έχουν συμβιβαστεί για δικούς τους λόγους» είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό από συνεργασία της σε κεντρικό θέατρο, όπου ήταν θιασάρχης.

«Ήμουν θιασάρχης μαζί με γνωστό κωμικό σε κεντρικό θέατρο και στην πρεμιέρα ένας συνάδελφος με ρώτησε αν είδα έξω την πινακίδα, βγήκα έξω και την είχε αλλάξει, ήταν ο θίασος δικός του και από κάτω εγώ και όχι δίπλα δίπλα όπως ήταν αρχικά. Είχε προηγηθεί η παρενόχληση και τον είχα βάλει στη θέση του. Δεν είπα τίποτα, απλώς δεν συνεργάστηκα ξανά μαζί του» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Άνιστον: Στην αγκαλιά του Τζιμ Κέρτις γιόρτασε τα γενέθλιά της (Photos)

Μπέττυ Μαγγίρα για τον ελληνικό ημιτελικό της Eurovision – «Δεν μπορούν να είναι όλοι πάντα ευχαριστημένοι» (Video)

Eurovision 2026: Μαυρίκιος Μαυρικίου για Evangelia – «Τη λυπάμαι, νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει» (Video)