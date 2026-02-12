Eurovision 2026: Μαυρίκιος Μαυρικίου για Evangelia – «Τη λυπάμαι, νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει» (Video)

Τη συμμετοχή της Evangelia στον ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026 σχολίασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, δηλώνοντας ότι «τη λυπάται», καθώς -όπως ανέφερε- δεν θεωρεί ότι η τραγουδίστρια θα καταφέρει να εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Η πρώτη φάση του Ημιτελικού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/2), στο πλαίσιο του «Eurovision – Sing For Greece», με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου να μιλά τηλεφωνικά με την εκπομπή «Real View» πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τους καλλιτέχνες που προκρίνονται στον ελληνικό τελικό. Αναφερόμενος στην Evangelia και το τραγούδι «Parea», ο καλλιτέχνης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του.

«Μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, εγώ την Ευαγγελία τη λυπάμαι. Θα σας πω τον λόγο και τι εννοώ. Θέλει παρά πολύ να πάει στη Eurovision. Πέρυσι ήρθε δεύτερη για δυο πόντους αν θυμάστε πίσω από την Κλαυδία. Νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει, γιατί το κομμάτι ενώ κάτι έχει, κάτι δεν έχει. Σου δίνει κάτι και στο παίρνει πίσω. Εγώ πιστεύω ότι περσινό ήταν πιο ικανό και δυνατό για να πάει στη Eurovision. Πάντως θα περάσει, θα περάσει σίγουρα η Ευαγγελία. Θα τη δούμε και στον τελικό».

Σημειώνεται ότι η Evangelia που είχε διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision και το 2025 με το κομμάτι «Vale», κατάφερε φέτος να περάσει στον ελληνικό τελικό.

