search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 10:01

Eurovision 2026: Μαυρίκιος Μαυρικίου για Evangelia – «Τη λυπάμαι, νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει» (Video)

12.02.2026 10:01
evangelia-mavrikios-new

Τη συμμετοχή της Evangelia στον ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026 σχολίασε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, δηλώνοντας ότι «τη λυπάται», καθώς -όπως ανέφερε- δεν θεωρεί ότι η τραγουδίστρια θα καταφέρει να εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Η πρώτη φάση του Ημιτελικού πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/2), στο πλαίσιο του «Eurovision – Sing For Greece», με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου να μιλά τηλεφωνικά με την εκπομπή «Real View» πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τους καλλιτέχνες που προκρίνονται στον ελληνικό τελικό. Αναφερόμενος στην Evangelia και το τραγούδι «Parea», ο καλλιτέχνης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του.

«Μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, εγώ την Ευαγγελία τη λυπάμαι. Θα σας πω τον λόγο και τι εννοώ. Θέλει παρά πολύ να πάει στη Eurovision. Πέρυσι ήρθε δεύτερη για δυο πόντους αν θυμάστε πίσω από την Κλαυδία. Νομίζω ότι ούτε φέτος θα τα καταφέρει, γιατί το κομμάτι ενώ κάτι έχει, κάτι δεν έχει. Σου δίνει κάτι και στο παίρνει πίσω. Εγώ πιστεύω ότι περσινό ήταν πιο ικανό και δυνατό για να πάει στη Eurovision. Πάντως θα περάσει, θα περάσει σίγουρα η Ευαγγελία. Θα τη δούμε και στον τελικό».

Σημειώνεται ότι η Evangelia που είχε διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας στη Eurovision και το 2025 με το κομμάτι «Vale», κατάφερε φέτος να περάσει στον ελληνικό τελικό.

Διαβάστε επίσης:

Έρχονται κινητοποιήσεις στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα, ελλείψεις, ιδιώτες και εξουθένωση βγάζουν γιατρούς και νοσηλευτές στους δρόμους

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Δωρεάν εξετάσεις για τον καρκίνο της κεφαλής και της στοματικής κοιλότητας

Καλά νέα για τα τρία παιδιά που είναι στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Παίδων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DIADIKASIA-1200×675
BUSINESS

Δυναμικό «παρών» δίνει η diadikasia στη HORECA 2026

extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:40
DIADIKASIA-1200×675
BUSINESS

Δυναμικό «παρών» δίνει η diadikasia στη HORECA 2026

extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

1 / 3