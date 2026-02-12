search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.02.2026 09:29

Έρχονται κινητοποιήσεις στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα, ελλείψεις, ιδιώτες και εξουθένωση βγάζουν γιατρούς και νοσηλευτές στους δρόμους

12.02.2026 09:29
attiko_nosokomeio_new

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι υγειονομικοί του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», μετά από την απόφαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε το Σωματείο Εργαζομένων «Αναγέννηση». 

Οι δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό και ιδιαίτερα σε νοσηλευτές που παραιτούνται λόγω εξουθένωσης, το άθλιο καθεστώς των ράντζων, οι ιδιωτικοποιήσεις και η μετατροπή του θεραπευτηρίου σε ένα «εμπορευματοποιημένο νοσοκομείο-εφημεράδικο με εξοντωμένο προσωπικό και ταλαιπωρημένους ασθενείς» έχει προκαλέσει την αγανάκτηση στο υγειονομικό προσωπικό καθώς δεν βλέπει να δίνονται λύσεις στα χρόνια αυτά προβλήματα. Γι΄αυτό και προχωρούν σε απεργιακές κινητοποιήσεις τόσο τον Φεβρουάριο όσο και τον Μάρτιο.

Αναλυτικά όπως αναφέρει η απόφαση της γενικής συνέλευσης των εργαζομένων «Η κυβερνητική πολιτική κινείται σταθερά σε δύο άξονες:

α) τη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα Υγείας, με τον ίδιο τον Υπουργό να διαφημίζει ανοιχτά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και

β) μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα DRGs, που δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά εργαλείο για την είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ. Έχουν προηγηθεί κι άλλες μορφές ιδιωτικοποίησης: απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία και ιατρεία, οι λεγόμενοι «δωρητές» που ξεπλένουν την κερδοφορία τους με ψίχουλα με τελευταίο προκλητικό παράδειγμα τα κοράκια της DoValue στο ογκολογικό τμήμα. Την ίδια στιγμή, ο λαός πληρώνει από την τσέπη του για την Υγεία: δημόσια δαπάνη μόλις 30%, δαπάνη κοινωνικής ασφάλισης 30%, ιδιωτική δαπάνη 40%».

Η παρουσία εργολάβων

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί η παρουσία εργολάβων στο νοσοκομείο: Σήμερα στο νοσοκομείο υπάρχουν στην καθαριότητα: 120 εργαζόμενοι, φύλαξη: 44, σίτιση: 30, τεχνική υπηρεσία: 28, διοικητική υπηρεσία: 16. Συνολικά, τουλάχιστον 250 θέσεις εργασίαςπου θα έπρεπε να καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό, καλύπτονται από εργολαβικούς εργαζομένους με πετσοκομμένα δικαιώματα και καθεστώς ομηρίας.

«Τα προβλήματα του Αττικού δε θα λυθούν με το νέο Οργανισμό αφού αυτός θα περπατήσει στη λογική της αγοράς, της ιδιωτικοποίησης και του δημοσιονομικού κόστους με το Αττικόν να λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με εργολάβους, εξωτερικούς συνεργάτες, ιδιωτικά χειρουργεία, είσοδος και πληρωμές ιδιωτών από κράτος – ιδιωτικές ασφαλιστικές – ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό ονομάζουν εκσυγχρονισμό και «νέο ΕΣΥ», όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Για τις ελλείψεις προσωπικού και τα ράντζα

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους εδώ και χρόνια έχουν μετατρέψει το Αττικό σε ένα εμπορευματοποιημένο νοσοκομείο-εφημεράδικο με εξοντωμένο προσωπικό και ταλαιπωρημένους ασθενείς. Αναφορικά με τους Οργανισμούς τους χαρακτηρίζουν ξεπερασμένους «που στην πράξη τσαλαπατόνται με αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν ειδικά ιατρεία, μονάδες, πτέρυγες άναρχα και με κύριο κριτήριο να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα λίγων πανεπιστημιακών με ιδιαίτερες σχέσεις με κυβερνητικούς κάθε φορά κύκλους».

Επιπλέον το άθλιο καθεστώς των ράντζων συνεχίζεται και κάθε εφημερία και χειρότερα.

«Προχωρήσαμε σε μήνυση, χωρίς αυταπάτες ότι η δικαστική οδός μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Τα παραμύθια της κυβέρνησης ότι το θέμα θα λυθεί με το «άνοιγμα του Λοιμωδών σε δύο χρόνια (!) δεν πείθει κανέναν. Τα ράντζα δε θα λυθούν αν δεν προσλάβουν προσωπικό, στελεχώσουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ανοίξουν  το Λοιμωδών ως σύγχρονο, πλήρες, δημόσιο γενικό νοσοκομείο.».

Για το νοσηλευτικό προσωπικό

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ιδιαίτερα την ιδιαίτερη ανησυχία μας για τα προβλήματα του Νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου. Μάλιστα έχουν συλλέξει υπογραφές από 350 νοσηλευτές και προχωρούν σε νοσηλευτική απεργία, παρεμβάσεις στη Βουλή και κινητοποιήσεις ενάντια στις αυθαίρετες μετακινήσεις και στις χρωστούμενες άδειες δεν αρκούν.

«Οι μισθοί πενιχροί, χιλιάδες ρεπό και άδειες, μονοβάρδιες, ατελείωτα κυλιόμενα ωράρια και επικουρίες, για πρώτη φορά παραιτήσεις ακόμα και μόνιμων νοσηλευτών», όπως αναφέρουν.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

  • Αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών με επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και πλήρη ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ
  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων (επικουρικών, ΔΥΠΑ, ΣΟΧ, εργολαβικών)
  • Κατάργηση των ράντζων και άνοιγμα όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών
  • Έξω οι ιδιώτες από τα νοσοκομεία, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης

Οι κινητοποιήσεις

  • Κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου στις 26 Φλεβάρη και ώρα 9 π.μ. με στάση εργασίας 7-10 π.μ.
  • Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 28 Φλεβάρη στις 12 στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από έγκλημα των Τεμπών
  • Δεκαήμερο δράσης από 10-19 Μάρτη με καθημερινές διαμαρτυρίες και Γενικές Συνελεύσεις στα τμήματα του νοσοκομείου (ΤΕΠ, χειρουργεία, εξωτερικά ιατρεία, κλινικές)
  • Συμμετοχή στο μεγάλο νοσηλευτικό συλλαλητήριο την Κυριακή 15 Μαρτίου, 18:00, Σύνταγμα
  • Απεργία νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ) στις 18 Μαρτίου και απεργία όλων των υγειονομικών (ΠΟΕΔΗΝ) στις 19 Μαρτίου για τα μισθολογικά  αιτήματα και συνέχιση της και κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

