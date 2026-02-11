Καλά νέα για τα τρία παιδιά που είναι στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων Παίδων

Χαμόγελα αισιοδοξίας φαίνεται να αρχίζουν να φωτίζουν τα πρόσωπα των γιατρών, καθώς σήμερα έλαβαν στα χέρια τους τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα των εξετάσεων για τα τρια παιδιά που απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες τη δημοσιότητα.

Αναλυτικά, το 2,5 ετών μωρό που έπεσε στο συντριβάνι στη Νέα Σμύρνη φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή όπως και το μόλις ενός μηνός βρέφους που νόσησε απο αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και βγαίνει απο τη ΜΕΘ του «Αγλαΐα Κυριακού». Παράλληλα και το εξάχρονο κορίτσι που νόσησε απο εγκεφαλίτιδα εξαιτίας της γρίπη και είναι στη εντατική του Παιδων «Αγία Σοφία» για περισσότερο απο τρείς εβδομάδες δείχνει να βγαίνει και αυτή νικήτρια.

«Τολμάμε να πούμε ότι είναι καλύτερη η κατάσταση των τριών παιδιών που βρίσκονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων.

Το κοριτσάκι 30 ημερών από την ιογενή λοίμωξη RSV είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη.

Το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι και νοσηλευεται στην ΜΕΘ του “Αγλαΐα Κυριακού” φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και αισιοδοξούμε για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας.

Αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι πολύ ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο.

Το πολύ ευχάριστο είναι με το τρίτο εξάχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη.

Σήμερα ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο», αναφέρει σε ανακοινωση του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Μαλιστα, ο ίδιος αναφέρεται στον τιτάνιο αγώνα που έδωσε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Παιδων, τονίζοντας ότι καθημερινά οι γιατροί του ΕΣΥ σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας σώζουν ζωές.

«Αυτά που ζητάμε από τη κυβέρνηση τα δικαιούμαστε και τα αξίζουμε. Καλύτερη, ασφαλή στελέχωση και χορήγηση κινήτρων για να προσελκύσουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Κίνητρα όπως αυξήσεις μισθών, ωρομισθίου, ένταξη στα βαε, μονιμοποίηση συμβασιούχων» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

