Νέα μελέτη: Δυο κούπες τσάι ή καφέ την ημέρα θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας

Οι άνθρωποι που πίνουν δυο κούπες τσάι ή καφέ την ημέρα έχουν χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και οριακά καλύτερη γνωστική απόδοση από εκείνους που αποφεύγουν τα ροφήματα, λένε οι ερευνητές.

Τα ιατρικά αρχεία για περισσότερους από 130.000 ανθρώπους έδειξαν ότι για πάνω από 40 χρόνια, όσοι έπιναν συστηματικά δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη καθημερινά είχαν 15-20% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας από εκείνους που δεν έπιναν.

Όσοι έπιναν καφέ με καφεΐνη ανέφεραν επίσης ελαφρώς μικρότερη γνωστική εξασθένηση από εκείνους που επέλεξαν ντεκαφεϊνέ και είχαν καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένα αντικειμενικά τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Medical Association, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο The Gurdian.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η συστηματική κατανάλωση τσαγιού και καφέ είναι καλή για τον εγκέφαλο, αλλά η έρευνα δεν μπορεί να το αποδείξει, καθώς όσοι πίνουν καφεΐνη μπορεί να είναι λιγότερο επιρρεπείς σε άνοια για άλλους λόγους.

«Η μελέτη μας από μόνη της δεν μπορεί να αποδείξει την αιτιότητα, αλλά απ’ όσο γνωρίζουμε, είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα απόδειξη που εξετάζει την πρόσληψη καφέ και τσαγιού και τη γνωστική υγεία και είναι σύμφωνη με την εύλογη βιολογία», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας, Γιου Ζανγκ, ο οποίος σπουδάζει διατροφική επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Ο καφές και το τσάι περιέχουν καφεΐνη και πολυφαινόλες που μπορούν να προστατεύσουν από τη γήρανση του εγκεφάλου βελτιώνοντας την αγγειακή υγεία και μειώνοντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, όπου επιβλαβή άτομα και μόρια που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες βλάπτουν τα κύτταρα και τους ιστούς. Ουσίες στα ροφήματα θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν βελτιώνοντας την μεταβολική υγεία. Η καφεΐνη, για παράδειγμα, συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά διαβήτη τύπου 2 , ενός γνωστού παράγοντα κινδύνου για άνοια.

Η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα αρχεία 131.821 εθελοντών που συμμετείχαν σε δύο μεγάλες μελέτες δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, τη μελέτη Nurses’ Health και τη μελέτη Health Professionals Follow-up . Και οι δύο έλαβαν επανειλημμένες αξιολογήσεις της διατροφής των συμμετεχόντων, των διαγνώσεων άνοιας, οποιασδήποτε γνωστικής εξασθένησης που παρουσίασαν και των βαθμολογιών σε αντικειμενικά γνωστικά τεστ για έως και 43 χρόνια.

Συνολικά, οι άνδρες και οι γυναίκες που έπιναν τον περισσότερο καφέ με καφεΐνη είχαν 18% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σύγκριση με εκείνους που έπιναν λίγο ή καθόλου, με παρόμοια αποτελέσματα να παρατηρούνται και για το τσάι. Το αποτέλεσμα φάνηκε να σταθεροποιείται σε δύο έως τρία φλιτζάνια καφέ με καφεΐνη ή ένα έως δύο φλιτζάνια τσάι με καφεΐνη. Δεν βρέθηκε καμία σύνδεση μεταξύ του καφέ χωρίς καφεΐνη και της άνοιας.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να επιβεβαιωθεί εάν τα δύο ποτά προστατεύουν πράγματι τον εγκέφαλο.

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καφεΐνης

Ο Ναβίντ Σατάρ, καθηγητής καρδιομεταβολικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, δήλωσε ότι η διαύγεια δεν θα είναι εύκολη, κυρίως επειδή η καφεΐνη μπορεί να έχει καλές και κακές επιπτώσεις στον εγκέφαλο.

Το τσάι και ο καφές περιέχουν αντιοξειδωτικά που μπορεί να είναι ωφέλιμα, και μια δόση καφεΐνης μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να εργαστούν, να μάθουν και να ασκηθούν. Ωστόσο σε ορισμένα άτομα, η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση , μια σημαντική αιτία άνοιας.

«Η καφεΐνη κάνει πολλά πράγματα, μερικά μπορεί να είναι ωφέλιμα, μερικά μπορεί να είναι επιβλαβή, και το καθαρό αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ να εκτιμηθεί μέχρι να γίνει μια τυχαιοποιημένη δοκιμή», δήλωσε ο Sattar.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι περίπου οι μισές περιπτώσεις άνοιας παγκοσμίως μπορούν να προληφθούν ή να καθυστερήσουν αντιμετωπίζοντας παράγοντες όπως η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η απώλεια ακοής και η υψηλή αρτηριακή πίεση.

«Μην σκέφτεστε τον καφέ ή το τσάι ως μαγική ασπίδα», δήλωσε ο Ζανγκ στον Guardian. «Θα έλεγα ότι η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και ο καλός ύπνος είναι όλα σημαντικά για την καλύτερη υγεία του εγκεφάλου».

