Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

Τσικνοπέμπτη αύριο 12 Φεβρουάριου2026, μια ημέρα με πολλούς συμβολισμούς που εορτάζεται κάθε δεύτερη εβδομάδα των Αποκριών, της λεγόμενης Κρεατινής. Κεντρικό στοιχείο της ημέρας είναι το κόκκινο χρώμα, είτε στο κρέας είτε στο κρασί, γιατί συμβολίζει τη χαρά, τη ζωή και την αφθονία. Παράλληλα, η Τσικνοπέμπτη προετοιμάζει συμβολικά τους πιστούς για τη Μεγάλη Σαρακοστή, το Πάσχα και την Ανάσταση.

Η λέξη «Τσικνοπέμπτη» προέρχεται από τη λέξη «τσίκνα», δηλαδή τη μυρωδιά του ψημένου κρέατος, και τη λέξη Πέμπτη. Γιορτάζεται πάντα έντεκα ημέρες πριν από την Καθαρά Δευτέρα και θεωρείται βασικός σταθμός της αποκριάτικης περιόδου. Πρόκειται για μια ημέρα χαράς όπου η οικογένεια θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι, είτε στο σπίτι είτε στην ταβέρνα με φίλους.

Για να απολαύσουμε, όμως, την αυριανή ημέρα με ασφάλεια καλό είναι να ακολουθούμε τις παρακάτω κλασικές οδηγίες του ΕΦΕΤ:

Αποψύχουμε καλά τα κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα ψήσουμε.

Βεβαιωνόμαστε ότι το φαγητό είναι καλοψημένο.

Γυρίζουμε το τρόφιμο συχνά για να ψηθεί ομοιόμορφα.

Βεβαιωνόμαστε ότι το κρέας έχει ψηθεί στο εσωτερικό του.

Καμένο δεν σημαίνει καλοψημένο, γιατί ακόμη κι αν το κρέας είναι καμένο εξωτερικά, μπορεί να μην είναι καλά ψημένο από μέσα.

Ψήνουμε, πάντα, ομοιόμορφα, σε σταθερή θερμοκρασία.

Προσοχή: Πάντα να μαγειρεύετε ή να ψήνετε καλά το φαγητό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κρέας, πουλερικά, αυγά και ψάρια, ώστε η θερμοκρασία στο κέντρο της μάζας του τροφίμου να μένει στους 75 βαθμούς Κελσίου για 5 έως 15 λεπτά.

Επιπροσθέτως είναι πολύ σημαντικό να μην χρησιμοποιείτε τα ίδια μαγειρικά σκεύη (τσιμπίδες, μαχαιροπίρουνα) στα ωμά και τα ψημένα κρέατα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης από σαλμονέλα, E coli, βακτήρια ή μικρόβια.

Διαβάστε επίσης

Κέρδισε τη μάχη ζωής το βρέφος 30 ημερών με RSV: Βγαίνει από τη ΜΕΘ του «Παίδων»

Ντοπαμίνη: Πώς να αυξήσεις τη χαρά χωρίς φάρμακα

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες από βρεφικά γάλατα λόγω τοξίνης