search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 09:17
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.02.2026 08:13

Κέρδισε τη μάχη ζωής το βρέφος 30 ημερών με RSV: Βγαίνει από τη ΜΕΘ του «Παίδων»

11.02.2026 08:13
nosokomeio-paidon-giatroi-new

Η σημερινή ημέρα, ξημέρωσε με εξαιρετικά νέα για το νεογνό κοριτσάκι, ηλικίας περίπου 30 ημερών, το οποίο νοσηλεύεται ακόμη διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας «Π. και Α. Κυριακού».

Το νεογνό είχε μολυνθεί από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και πέρασε ορισμένα πολύ κρίσιμα για την ίδια τη ζωή του εικοσιτετράωρα νοσηλευόμενο στην ΜΕΘ του «Π. και Α. Κυριακού».

Τελικά, τα θαυμάσια νέα είναι ότι το ηλικίας περίπου 30 ημερών κοριτσάκι όχι μόνον άγγιξε το θαύμα, αλλά κάνει το θαύμα ζωή πραγματική.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Παραπολιτικών έχει ήδη ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του, έχει ήδη σταθεροποιηθεί, αν δεν έχει βρεθεί ήδη μερικά στάδια μετά από τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του.

Ιισχυρό είναι το ενδεχόμενο να εξέλθει εντός της σημερινής ημέρας της ΜΕΘ του «Π. και Α. Κυριακού», προκειμένου να συνεχίσει για λίγες ακόμη ημέρες τη νοσηλεία του σε συμβατικό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης

Ντοπαμίνη: Πώς να αυξήσεις τη χαρά χωρίς φάρμακα

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες από βρεφικά γάλατα λόγω τοξίνης

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο – Τα καταναλώνουμε καθημερινά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υψηλά ενοίκια φέρνουν φέσια: 15 εκατ. ευρώ έχασαν 4500 ιδιοκτήτες το 2025 από ανείσπρακτα μισθώματα

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

robot new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

PERIPOLIKO109_SEP
ΕΛΛΑΔΑ

Κύπριος καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

supermarket-new
ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

KALPI-123-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Real Polls: Πέντε κόμματα για τη 2η θέση - Δεν εμπιστεύονται το ΠΑΣΟΚ για την καταπολέμηση της διαφθοράς

tourkos lavi xaimlix – new
ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος γλίτωσε από βέβαιο πνιγμό την ώρα που έτρωγε, κάνοντας τη λαβή Χάιμλιχ στον… εαυτό του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026 09:17
enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα υψηλά ενοίκια φέρνουν φέσια: 15 εκατ. ευρώ έχασαν 4500 ιδιοκτήτες το 2025 από ανείσπρακτα μισθώματα

kreas-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Τι να προσέχουμε στην προετοιμασία του κρέατος για το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης

robot new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται σε πραγματικές θέσεις εργασίας

1 / 3