Κέρδισε τη μάχη ζωής το βρέφος 30 ημερών με RSV: Βγαίνει από τη ΜΕΘ του «Παίδων»

Η σημερινή ημέρα, ξημέρωσε με εξαιρετικά νέα για το νεογνό κοριτσάκι, ηλικίας περίπου 30 ημερών, το οποίο νοσηλεύεται ακόμη διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων της Αθήνας «Π. και Α. Κυριακού».

Το νεογνό είχε μολυνθεί από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) και πέρασε ορισμένα πολύ κρίσιμα για την ίδια τη ζωή του εικοσιτετράωρα νοσηλευόμενο στην ΜΕΘ του «Π. και Α. Κυριακού».

Τελικά, τα θαυμάσια νέα είναι ότι το ηλικίας περίπου 30 ημερών κοριτσάκι όχι μόνον άγγιξε το θαύμα, αλλά κάνει το θαύμα ζωή πραγματική.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Παραπολιτικών έχει ήδη ξεπεράσει τον κίνδυνο για τη ζωή του, έχει ήδη σταθεροποιηθεί, αν δεν έχει βρεθεί ήδη μερικά στάδια μετά από τη σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας του.

Ιισχυρό είναι το ενδεχόμενο να εξέλθει εντός της σημερινής ημέρας της ΜΕΘ του «Π. και Α. Κυριακού», προκειμένου να συνεχίσει για λίγες ακόμη ημέρες τη νοσηλεία του σε συμβατικό θάλαμο νοσηλείας του νοσοκομείου.

