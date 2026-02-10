ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες από βρεφικά γάλατα λόγω τοξίνης

Σε νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, προχώρησαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση.



Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι παρακάτω παρτίδες του γάλακτος Almiron και Milura φέρονται να περιέχουν την τοξίνη σερεουλίδη.

Αναλυτικά πρόκειται για τις ακόλουθες παρτίδες :

Περιγραφή προϊόντος Αριθμός Παρτίδας Ημ.λήξης ALMIRON 1 800gr 111467719 9/7/2026 111513831 12/11/2026 111518974 26/11/2026 ALMIRON 2 800gr 111467823 13/7/2026 111486159 31/8/2026 111491559 15/9/2026 111508828 29/10/2026 111523462 10/12/2026 ALMIRON 2 600gr 101488760 16/1/2027 ALMIRON PROFUTURA 1 800gr 111484968 10/3/2027 111515234 13/5/2027 ALMIRON PROFUTURA 2 800gr 111459796 28/12/2026 111507684 12/5/2027 111529665 11/7/2027 ALMIRON PROFUTURA 2 28,8 gr 111501631 8/5/2026 111531889 3/9/2026 MILURA 1 400gr 101480327 20/11/2026

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο – Τα καταναλώνουμε καθημερινά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί το TikTok για εθισμό και σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλο των νέων

Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας