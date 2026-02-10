ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες από βρεφικά γάλατα λόγω τοξίνης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, προχώρησαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση.
Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι παρακάτω παρτίδες του γάλακτος Almiron και Milura φέρονται να περιέχουν την τοξίνη σερεουλίδη.
Αναλυτικά πρόκειται για τις ακόλουθες παρτίδες :
|Περιγραφή προϊόντος
|Αριθμός Παρτίδας
|Ημ.λήξης
|ALMIRON 1 800gr
|111467719
|9/7/2026
|111513831
|12/11/2026
|111518974
|26/11/2026
|ALMIRON 2 800gr
|111467823
|13/7/2026
|111486159
|31/8/2026
|111491559
|15/9/2026
|111508828
|29/10/2026
|111523462
|10/12/2026
|ALMIRON 2 600gr
|101488760
|16/1/2027
|ALMIRON PROFUTURA 1 800gr
|111484968
|10/3/2027
|111515234
|13/5/2027
|ALMIRON PROFUTURA 2 800gr
|111459796
|28/12/2026
|111507684
|12/5/2027
|111529665
|11/7/2027
|ALMIRON PROFUTURA 2 28,8 gr
|111501631
|8/5/2026
|111531889
|3/9/2026
|MILURA 1 400gr
|101480327
|20/11/2026
Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.
Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.
Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.
