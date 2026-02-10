search
ΥΓΕΙΑ

10.02.2026 14:46

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες από βρεφικά γάλατα λόγω τοξίνης

10.02.2026 14:46
Σε νέα ανάκληση παρτίδων βρεφικού γάλακτος, προχώρησαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επικαιροποιημένες επιστημονικές αξιολογήσεις και συστάσεις της EFSA σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου που συνδέεται με την τοξίνη cereulide στα βρεφικά γάλατα, η DANONE μητρική εταιρεία, αποφάσισε να προχωρήσει σε εθελοντική ανάκληση.


Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΦ, οι παρακάτω παρτίδες του γάλακτος Almiron και Milura φέρονται να περιέχουν την τοξίνη σερεουλίδη.
Αναλυτικά πρόκειται για τις ακόλουθες παρτίδες :

Περιγραφή προϊόντοςΑριθμός ΠαρτίδαςΗμ.λήξης
ALMIRON 1 800gr1114677199/7/2026
 11151383112/11/2026
   11151897426/11/2026
ALMIRON 2 800gr11146782313/7/2026
 11148615931/8/2026
 11149155915/9/2026
 11150882829/10/2026
 11152346210/12/2026
ALMIRON 2 600gr10148876016/1/2027
ALMIRON PROFUTURA 1 800gr11148496810/3/2027
 11151523413/5/2027
ALMIRON PROFUTURA 2 800gr11145979628/12/2026
 11150768412/5/2027
 11152966511/7/2027
ALMIRON PROFUTURA 2 28,8 gr1115016318/5/2026
 1115318893/9/2026
MILURA 1 400gr10148032720/11/2026

Η απόφαση εκδίδεται προληπτικά με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από τις αναφερόμενες παρτίδες, να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

