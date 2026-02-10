Ποιες είναι οι τρεις Κλινικές του ΕΚΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας

Τρεις Κλινικές της Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στα δημόσια νοσοκομεία «Αττικόν», «Σωτήρια» και «Λαϊκό» συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας «Προλαμβάνω», που είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας.

Οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν στα τρία συγκεκριμένα ειδικά τμήματα των παραπάνω νοσοκομείων και μέσα από ένα ενιαίο σύστημα παραπεμπτικών και καταγραφής, να υποβληθούν σε προληπτικό έλεγχο και να λάβουν ολοκληρωμένη φροντίδα για την παχυσαρκία. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

ιατρική παρακολούθηση,

διατροφική υποστήριξη

δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Ποιες κλινικές συμμετέχουν

Αναλυτικά στο Λαϊκό Νοσοκομείο λειτουργεί η Α΄ Προπαιδευτική Κλινική. Στο Αττικό Νοσοκομείο συμμετέχει η Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική. Στο Νοσοκομείο Σωτηρία λειτουργεί η Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική.

Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα:

1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Λαϊκον», Α’ Προπαιδευτική Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής Ν. Τεντολούρης, Υπεύθυνος. Αγ.Θωμά 17 Αθήνα, 11527, τηλ. 2132061458, 2142061459, και 1566.

2. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (Διευθύντρια Καθηγήτρια Α. Ψυρρή) Υπεύθυνη Καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη. Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 12461, τηλ. 2105832013, και 1566.

3. Νοσοκομείο «Σωτηρία», Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (Διευθυντής Καθηγητής Γ. Σιάσος).

Υπεύθυνη Καθηγήτρια Β. Λαμπαδιάρη. Λεωφόρος Μεσογείων 154, Αθήνα 11527, τηλ. 2132034260, και 1566.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες 30 έως 70 ετών που εντάσσονται στο προληπτικό πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου. Επιλέξιμοι είναι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω των 40 kg/m² ή ΔΜΣ 37–40 kg/m² με τουλάχιστον μία σχετιζόμενη συννοσηρότητα, όπως σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, στεφανιαία νόσο, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ηπατική νόσο ή χρόνια νεφρική νόσο.

Η φαρμακευτική αγωγή

Η φαρμακευτική αγωγή χορηγείται αποκλειστικά σε ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τον εργαστηριακό και καρδιολογικό έλεγχο του προγράμματος «Προλαμβάνω» και έχουν λάβει επίσημο μήνυμα παραπομπής σε δημόσια δομή για εξειδικευμένη εξέταση.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι επιλέξιμοι πολίτες λαμβάνουν SMS ή ηλεκτρονική ειδοποίηση που τους παραπέμπει σε δημόσια δομή. Ο ασθενής επικοινωνεί με τη γραμματεία του Ιατρείου Παχυσαρκίας για προγραμματισμό ραντεβού, έχοντας διαθέσιμα τα προσωπικά στοιχεία και το μήνυμα παραπομπής.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιείται αναλυτικό ιατρικό ιστορικό, κλινική εξέταση και επιβεβαίωση των κριτηρίων ένταξης. Ακολουθεί εκτίμηση ενδείξεων και αντενδείξεων, καθορισμός θεραπευτικού στόχου και καταγραφή στο σύστημα του προγράμματος. Η δωρεάν αγωγή που ενδείκνυται χορηγείται και ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανάγκη προσαρμογής του θεραπευτικού πλάνου.

Σημειώνεται ότι η παχυσαρκία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιομεταβολικού κινδύνου και η οργανωμένη πρόληψη μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της νόσου.

