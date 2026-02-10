«Γίνε μέρος της λύσης, χάρισε ζωή»: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 12 Φεβρουαρίου

Σε μια περίοδο που η έξαρση της γριπώδους συνδρομής και των ιώσεων επιβαρύνει την καθημερινότητα, οι ανάγκες στα νοσοκομεία δεν μπαίνουν «σε αναμονή».

Οι μεταγγίσεις συνεχίζονται, οι χειρουργικές επεμβάσεις προγραμματίζονται, τα επείγοντα περιστατικά δεν σταματούν. Και το αίμα δεν παράγεται, μόνο προσφέρεται.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, από 14:30 έως 18:30, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, καλώντας τους πολίτες να κάνουν κάτι απλό, αλλά ουσιαστικό: να δώσουν αίμα.

«Γινόμαστε μέρος της λύσης, αφιερώνοντας λίγα λεπτά από τον χρόνο μας υπενθυμίζουμε ότι σε δύσκολες περιόδους, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το πιο δυνατό μας “αντίδοτο”. Μία αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά, όμως μπορεί να στηρίξει ανθρώπους που δίνουν καθημερινά μάχη για τη ζωή τους.» όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΕΑ.

Να θυμάσαι:

-Η αιμοδοσία είναι δυνατή δύο εβδομάδες μετά την εξάλειψη των συμπτωμάτων γρίπης ή ίωσης.

-Όσοι έχουν εμβολιαστεί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μπορούν να αιμοδοτήσουν άμεσα.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας καλεί όλους τους πολίτες 18-65 ετών που είναι υγιείς και πληρούν τις προϋποθέσεις να προσφέρουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους για να χαρίσουν ζωή σε όλους τους ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Η αιμοληψία διενεργείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΕΑ και όλες οι μονάδες αίματος που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την κάλυψη των μεταγγίσεων ασθενών, σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας.

-Τηλεφωνικά ραντεβού 10/2 και 11/2 08.30πμ-14.30μμ, στα τηλ:2132146716 και 2132146726

-Ψηφιακά ραντεβού μέσω της νέας εφαρμογής “Δίνουμε αίμα” για κινητά

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

Να είσαι 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

Εάν έχεις κάνει τατουάζ ή piercing να έχουν παρέλθει 4 μήνες

«Μέσα από τη συμμετοχή μας σε εθελοντικές δράσεις, προστατεύουμε αυτούς που χρειάζονται τη βοήθειά μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μια προσπάθεια που διαρκεί 365 μέρες τον χρόνο. Όπως ακριβώς και οι ανάγκες των ασθενών για αίμα.» τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΕΑ.

