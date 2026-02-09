Την 23η εθελοντική αιμοδοσία του διοργανώνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Την 23η εθελοντική αιμοδοσία του διοργανώνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:00 έως τις 18:00, στα γραφεία του Συλλόγου (Εθνικής Αντιστάσεως 173-175), ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), σε συνεργασία με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος». Πρόκειται για μία δράση που αναδεικνύει έμπρακτα τις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς, στις οποίες οι φαρμακοποιοί παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι.

Η αιμοδοσία είναι ανοιχτή για τα μέλη του Συλλόγου, τις οικογένειές τους, τους υπαλλήλους των φαρμακείων και του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Θεσσαλονίκης, αλλά και για φίλους και γνωστούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους αιμοδότες είναι να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, άδεια παραμονής, βιβλιάριο υγείας ή κάρτα εθελοντή αιμοδότη και φυσικά τον ΑΜΚΑ τους.

«Με την 23η εθελοντική αιμοδοσία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συνεχίζει μια σταθερή πορεία προσφοράς και αλληλεγγύης. Η συμμετοχή των συναδέλφων όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει ότι η αλληλεγγύη, όταν οργανώνεται, αποκτά πραγματικό νόημα. Η τράπεζα αίματος του Συλλόγου μας αποτελεί μια έμπρακτη προσφορά ζωής προς το κοινωνικό σύνολο. Κάθε φιάλη αίματος έχει πραγματική αξία και μπορεί να κάνει τη διαφορά τη στιγμή που θα χρειαστεί. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν και κρατούν αυτή την προσπάθεια ζωντανή», δηλώνει ο υπεύθυνος της τράπεζας Αίματος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μέλος του Δ.Σ. ΦΣΘ, Μιχάλης Ζαννέτος.

Οδηγίες προς αιμοδότες

Όσοι επιθυμείτε να αιμοδοτήσετε, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες των υπευθύνων της υπηρεσίας Αιμοδοσίας του νοσοκομείου «Άγιος Παύλος».

Πριν την αιμοδοσία:

απαγορεύεται η αιμοδοσία, όταν λαμβάνετε αντιϋπερτασική αγωγή με β αναστολείς

εάν λαμβάνετε στατίνες, πρέπει να διακόψετε τη λήψη τους τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την αιμοδοσία

εάν λαμβάνετε συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες (ειδικά βιταμίνη Α) και πρωτεΐνες, πρέπει να διακόψετε τη λήψη τους τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αιμοδοσία

πρέπει να έχετε κοιμηθεί τουλάχιστον 6 ώρες το προηγούμενο βράδυ

εάν αιμοδοτείτε το πρωί, να έχετε πάρει ελαφρύ πρωινό που περιέχει κυρίως σάκχαρα, όχι πολλά λίπη(προτιμήστε ρόφημα, ψωμί, φρυγανιά, γλυκό και αποφύγετε μπουγάτσα, τυρόπιτα, σάντουιτς, αυγά κλπ)

εάν αιμοδοτείτε το απόγευμα, να έχετε φάει μεσημεριανό τουλάχιστον 3 ώρες πριν την αιμοδοσία

να έχουν περάσει 2 εβδομάδες από συμπτώματα λοίμωξης (όπως πυρετός, πονόλαιμος, βήχας, καταρροή, διάρροια)

να μην έχετε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ τις τελευταίες ώρες

να μην είστε ιδιαίτερα κουρασμένοι και να έχετε καταναλώσει αρκετά υγρά

να μην έχει προηγηθεί ενδοσκοπικός έλεγχος (γαστροσκόπηση, ενδοσκόπηση) τους τελευταίους 4 μήνες

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας

αναφέρετε αναλυτικά στον/ην γιατρό της αιμοδοσίας το ιατρικό ιστορικό σας και απαντήστε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που θα σας κάνει

αναφέρετε ό,τι συμπτώματα είχατε τις τελευταίες ημέρες και οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή λαμβάνετε συστηματικά ή λάβατε περιστασιακά το τελευταίο διάστημα. Η αξιολόγηση θα γίνει από τον/ην υπεύθυνο/η ιατρό

κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας αναφέρετε στη νοσηλεύτρια οτιδήποτε αισθανθείτε (για παράδειγμα τυχόν συμπτώματα ζάλης, αδιαθεσία, κλπ) και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας δώσει

Μετά την αιμοδοσία

μην καπνίζετε για 1 ώρα

μην οδηγήσετε για τουλάχιστον 1 ώρα

μην καταναλώσετε οινοπνευματώδη πριν περάσουν 6 ώρεςκαι πριν φάτε το κανονικό γεύμα σας

καταναλώστε περισσότερα υγρά την ημέρα της αιμοδοσίας από όσα καταναλώνετε συνήθως

αν συνήθως έχετε χαμηλή πίεση, καταναλώστε περισσότερα αλμυρά φαγητά για το υπόλοιπο της ημέρας

αφαιρέστε τη γάζα ή τον ελαστικό επίδεσμο (λευκοπλάστ) από το χέρι σας ύστερα από 3 ώρες.

