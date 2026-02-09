Τι είναι οι στατίνες; Οι χρήσεις και οι παρενέργειες των φαρμάκων για τη χοληστερόλη

Νέα έρευνα δείχνει ότι η πλειονότητα των παρενεργειών που συνήθως συνδέονται με τις στατίνες δεν προκαλούνται, στην πραγματικότητα, από το ίδιο το φάρμακο.

Μια ολοκληρωμένη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο The Lancet , εξέτασε δεδομένα από 123.940 άτομα που παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας. Αυτοί οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε 19 κλινικές δοκιμές που συνέκριναν τις επιδράσεις των στατινών με ένα εικονικό φάρμακο.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε σημαντικά αυξημένος κίνδυνος που να σχετίζεται με τις στατίνες για σχεδόν όλες τις παθήσεις που αναφέρονται ως πιθανές παρενέργειες στα φυλλάδια οδηγιών χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, των προβλημάτων ύπνου, της κόπωσης και των πονοκεφάλων.

Υπό το πρίσμα αυτής της έρευνας, o Independent μίλησε με την Sindy Jodar, ανώτερη καρδιολογική νοσοκόμα στο Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς, για να μάθουμε ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να αποφασίσουμε εαν θα ξεκινήσουμε στατίνες ή όχι.

Ποια είναι τα οφέλη

Οι στατίνες είναι φάρμακα που βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και προστατεύουν τις αρτηρίες σας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς.

«Οι στατίνες βοηθούν στη μείωση του επιπέδου της LDL (λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας), η οποία συχνά αναφέρεται ως κακή χοληστερόλη, και μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων τριγλυκεριδίων», λέει η Jodar.

Μειώνοντας τα επίπεδα LDL στην κυκλοφορία του αίματος, αυτό το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της συσσώρευσης πλάκας στην κυκλοφορία του αίματος και στη μείωση του κινδύνου καρδιακών προσβολών ή εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σε ποιους συνταγογραφούνται

Συνήθως, οι στατίνες συνταγογραφούνται στους ανθρώπους εάν το επίπεδο χοληστερόλης τους είναι υψηλό. «Ωστόσο, οι ασθενείς των οποίων τα επίπεδα χοληστερόλης είναι εντός φυσιολογικών ορίων, αλλά έχουν ισχυρό οικογενειακό ιστορικό πρόωρης καρδιακής νόσου, είναι διαβητικοί ή έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, καπνίζουν ή είναι υπέρβαροι, μπορεί επίσης να λάβουν στατίνες», λέει η Jodar.

«Οι γενικοί γιατροί συνήθως κάνουν έναν υπολογισμό κινδύνου που λαμβάνει υπόψη το ύψος, το βάρος, την αρτηριακή πίεση, το αποτέλεσμα χοληστερόλης, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό και το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς. Εάν τα αποτελέσματα δείξουν ότι στα επόμενα 10 χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, όπως καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, τότε είναι 10% ή περισσότερο, να συστήσουν τη λήψη στατίνης. Έτσι, δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τα επίπεδα χοληστερόλης.».

Γιατί δεν πρέπει να διακόπτετε μόνοι σας τις στατίνες

Οι στατίνες είναι ένα φάρμακο που χορηγείται εφ’ όρου ζωής, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε αξιολογήσεις και συνεχείς συζητήσεις με τον γιατρό σας, επειδή γνωρίζει τις ατομικές σας περιστάσεις και τους παράγοντες κινδύνου.

«Εάν δουν οι γιατροί ότι φτάνετε σε ένα καλό επίπεδο χοληστερόλης, μπορεί να μειώσουν τη δόση. Αν το διακόψετε εντελώς, υπάρχει κίνδυνος η χοληστερόλη σας να αρχίσει να ανεβαίνει ξανά» επισημαίνει η Jodar.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι στατίνες δεν είναι απλώς ένα φάρμακο για τη μείωση της χοληστερόλης, αλλά παίζουν επίσης προληπτικό ρόλο στην προστασία σας από καρδιαγγειακές παθήσεις στο μέλλον. Έτσι, εάν ανήκετε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για την εμφάνισή τους, η διακοπή των στατινών σημαίνει ότι θα επιστρέψετε στο μηδέν.

