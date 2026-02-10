Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της αμοιβής των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ

Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη είχε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων του ΙΣΑ, για τη στήριξη του ιατρικού κόσμου και τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε το ζήτημα της αύξησης της ιατρικής αμοιβής, για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα του ΙΣΑ, δεδομένων των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων, του κόστους λειτουργίας των ιατρείων και των διαρκών πιέσεων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΙΣΑ ότι έχει ήδη κατατεθεί και πρόκειται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα η σχετική τροπολογία στη Βουλή, η οποία προβλέπει την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης επεσήμανε ότι η επικείμενη αύξηση της ιατρικής αμοιβής είναι ένα θετικό πρώτο βήμα, ωστόσο τόνισε την ανάγκη περαιτέρω αναπροσαρμογής της, σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς η ουσιαστική ενίσχυση των γιατρών αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η αύξηση του κρατικού τιμολογίου των απεικονιστικών και βιοπαθολογικών εξετάσεων.

Ο ΙΣΑ, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά, διεκδικώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του ιατρικού κόσμου.

Διαβάστε επίσης:

«Γίνε μέρος της λύσης, χάρισε ζωή»: Εθελοντική Αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 12 Φεβρουαρίου

Ποια ήταν η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο;

Δραματικές ελλείψεις στο Θριάσιο νοσοκομείο: Περισσότερες από 4.000 μέρες άδεια χρωστάνε στους υγειονομικούς των χειρουργείων – Έξι χειρουργικές αίθουσες κλειστές