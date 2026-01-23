ΙΣΑ: «Να αρθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιατροί του ΕΣΥ που ιδιωτεύουν»

Να αρθούν οι λειτουργικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ιατροί ειδικευόμενοι, επικουρικοί και ιατροί του ΕΣΥ κατά την άσκηση ιδιωτικού έργου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Υγείας κ. Μάριο Θεμιστοκλέους.

Όπως αναφέρει ο ΙΣΑ, με δεδομένο ότι υπήρξε νομοθετική πρωτοβουλία για τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από γιατρούς του δημόσιου συστήματος, δεν μπορεί αυτή η δυνατότητα να συνοδεύεται από υπέρμετρη ταλαιπωρία και συνεχείς διοικητικές διαδικασίες. Η ανά εξάμηνο ανανέωση της σχετικής άδειας δημιουργεί ένα δυσανάλογο διοικητικό βάρος και πρακτικά εμπόδια στη συνέχεια της ιατρικής φροντίδας. Για το λόγο αυτό, ο ΙΣΑ ζητά η άδεια του Διοικητή για την άσκηση ιδιωτικού έργου να χορηγείται για αόριστο διάστημα και να ανακαλείται όταν προκύπτει μη τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων.

«Μια ρύθμιση δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο στα χαρτιά, πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται στην πράξη. Ο ΙΣΑ προσπαθεί να διευκολύνει την εργασία του κάθε γιατρού μέλους του που ασκεί το λειτούργημά του. Από την στιγμή που δόθηκε η δυνατότητα άσκησης ιατρικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ δεν γίνεται κάθε εξάμηνο να ταλαιπωρούνται για μια αυτονόητη διαδικασία», τονίζει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ο επιστημονικός σύλλογος επισημαίνει, επίσης, ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις οδηγούν σε αναγκαστική διακοπή της λειτουργίας ιατρείων σε περιπτώσεις που ο ιατρός μεταβάλει τη σχέση του με το ΕΣΥ, με άμεσες συνέπειες τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους ασθενείς τους, και προτείνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την άρση των δυσλειτουργιών.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ τονίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Γ4α/Γ.Π. οικ.49887/2024 Υπουργικής απόφασης δίδεται η δυνατότητα σε ιατρούς ειδικευόμενους, επικουρικούς και ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο.

«Με βάση το έρεισμα αυτό ιατροί των ως άνω κατηγοριών ζητούν και λαμβάνουν βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου. Η 6μηνη ισχύς της άδειας, η οποία στηρίζεται στην 6μηνης διάρκειας και ισχύος άδεια του Διοικητή του Νοσοκομείου, οδηγεί σε ιδιαίτερα γραφειοκρατικές διαδικασίες, τροποποίησης της άδειας κάθε 6μηνο»,επισημαίνεται στην επιστολή του ΙΣΑ, στην οποία διατυπώνεται ένα ακόμα ζήτημα:

«Πέραν τούτου επιπλέον σημαντικό ζήτημα ανακύπτει σε περίπτωση που ο ιατρός μεταβάλει τη σχέση του με το ΕΣΥ. Για παράδειγμα ο επικουρικός ιατρός που διατηρεί ιατρείο με την ιδιότητα αυτή, επιβάλλεται να ζητήσει την ανάκληση λειτουργίας του ιατρείου του προκειμένου να διοριστεί στο ΕΣΥ ως επιμελητής Β, ακόμη και να ο διορισμός του αυτός είναι στο ίδιο νοσοκομείο. Έτσι αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του, να εγκαταλείψει τους ασθενείς του για έναν ή περισσότερους μήνες έως ότου ζητήσει νέα άδεια από το Διοικητή και στη συνέχεια την έκδοση νέας βεβαίωσης λειτουργίας».

O ΙΣΑ καταλήγει με το αίτημα να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου ώστε οι λειτουργικές αυτές δυσκολίες να ξεπεραστούν. Προτείνεται η άδεια του Διοικητή να χορηγείται για αόριστο διάστημα και να ανακαλείται εφόσον συντρέχουν οι συγκεκριμένοι προβλεπόμενοι λόγοι.

