Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα συνδέεται με βραδύτερη βιολογική γήρανση

Θα μπορούσε το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα να σας βοηθήσει να ζήσετε μια πιο υγιεινή ζωή καθώς μεγαλώνετε;

Οι ερευνητές είναι αρκετά κοντά στην απάντηση με μια νέα μελέτη που προσφέρει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το εμβόλιο μπορεί όχι μόνο να προστατεύει από την επώδυνη ιογενή ασθένεια του έρπητα ζωστήρα, αλλά μπορεί επίσης να υποστηρίξει μια μεγαλύτερη «προσδόκιμη διάρκεια ζωής» επιβραδύνοντας τη βιολογική γήρανση.

«Τα εμβόλια μπορεί να κάνουν περισσότερα από το να αποτρέπουν τις οξείες λοιμώξεις. Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να υποστηρίζει μια πιο υγιή γήρανση, επιβραδύνοντας ορισμένες υποκείμενες βιολογικές διεργασίες που συνδέονται με αυτή», λέει ο συγγραφέας της μελέτης Jung Ki Kim, PhD, ερευνητής επίκουρος καθηγητής γεροντολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας από τη Μελέτη Υγείας και Συνταξιοδότησης των ΗΠΑ, η οποία περιελάμβανε πληροφορίες από περισσότερους από 3.800 ενήλικες ηλικίας 70 ετών και άνω το 2016.

Συγκεκριμένα μέτρησαν επτά διαφορετικές πτυχές της βιολογικής γήρανσης, για να καταλήξουν σε μια σύνθετη βαθμολογία βιολογικής γήρανσης, όπως:

Φλεγμονή

Έμφυτη ανοσία, το φυσικό αμυντικό σύστημα του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις

Προσαρμοστική ανοσία, το μαθημένο αμυντικό σύστημα του οργανισμού μετά από έκθεση σε εμβολιασμό ή λοίμωξη

Ροή αίματος

Νευροεκφυλισμός, η φθορά των νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο

Επιγενετική γήρανση, αλλαγές στον τρόπο έκφρασης των γονιδίων («απενεργοποίηση» ή «ενεργοποίηση»)

Μεταγραφική γήρανση, γονιδιακές αποκρίσεις που σηματοδοτούν τη βιολογική ηλικία.

Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι τα άτομα που έλαβαν το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα μετά την ηλικία των 60 ετών, εμφάνισαν κατά μέσο όρο ενδείξεις βραδύτερης βιολογικής γήρανσης, σε σύγκριση με εκείνα που δεν είχαν εμβολιαστεί. Η σύνδεση αυτή παρέμεινε ακόμη και αφού λήφθηκαν υπόψη η φυλή και η εθνικότητα, τα επίπεδα εισοδήματος και οι διαφορές στην υγεία μεταξύ των δύο ομάδων.

Τι σηματοδοτεί η βιολογική γήρανση

Η βιολογική γήρανση αντικατοπτρίζει το πόσο καλά λειτουργεί το σώμα σας, όχι μόνο την ηλικία σας, εξηγεί η Δρ. Κιμ: «Δύο άτομα της ίδιας ηλικίας μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές βιολογικές ηλικίες ανάλογα με τη φλεγμονή, την ανοσοποιητική υγεία, τις μοριακές και άλλες διεργασίες».

Επειδή η χρόνια, χαμηλού επιπέδου φλεγμονή έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει σε παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία, ορισμένοι ειδικοί έχουν επινοήσει τον όρο «φλεγμονή» ή φλεγμονή που συνδέεται με τη γήρανση, στην οποία φαίνεται να βοηθά ο εμβολιασμός.

«Ο ιός που προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα μπορεί να επανενεργοποιήσει ήσυχα και να επιβαρύνει το ανοσοποιητικό σύστημα με την πάροδο του χρόνου», λέει ο Kim και συνεχίζει: «Ο εμβολιασμός μπορεί να μειώσει αυτή τη συνεχιζόμενη ανοσολογική καταπόνηση, βοηθώντας το σώμα να γερνάει πιο αργά».

Οι περιορισμοί

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι επειδή η μελέτη βασιζόταν στην παρατήρηση, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση, μόνο ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη μελέτη μετρήθηκαν μόνο σε για ένα χρονικό σημείο, και μελετήθηκε το παλαιότερο εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα (Zosatvax) και όχι η νεότερη έκδοση (Shingrix) που χρησιμοποιείται σήμερα, όπως λέει ο Kim.

Ο Michael Woodward, MD, σημειώνει ότι προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα με πολλές βελτιώσεις στην υγεία.

Συγκεκριμένα, μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας κατά 20% τα επόμενα επτά χρόνια. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που έλαβαν το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα είχαν 23% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν προβλήματα όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο και κολπική μαρμαρυγή σε σχέση με εκείνα που δεν είχαν εμβολιαστεί.

Τι είναι ο έρπης ζωστήρας

Ο έρπης ζωστήρας είναι μια λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό της ανεμοβλογιάς ζωστήρα — τον ίδιο ιό που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Το εμβόλιο κατά του έρπητα ζωστήρα, που ονομάζεται Shingrix, συνιστάται από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για ενήλικες 50 ετών και άνω και για ενήλικες 19 ετών και άνω με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

