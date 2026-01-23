Μ. Βρετανία: Χιλιάδες μαθητές θα συμμετάσχουν σε μελέτη για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχική υγεία

Η πρώτη μεγάλη επιστημονική δοκιμή στον κόσμο που εξετάζει τις επιπτώσεις της μείωσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ των εφήβων και το κατά πόσον βελτιώνει την ψυχική υγεία και ευεξία, πρόκειται να ξεκινήσει φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συν-επικεφαλής έναν ψυχολόγο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Η καθηγήτρια Amy Orben από τη Μονάδα Επιστημών Γνώσης και Εγκεφάλου MRC του Cambridge θα διεξάγει από κοινού τη «Δοκιμή IRL» με τον Δρ Dan Lewer από τη μελέτη Born In Bradford. Η IRL είναι η αργκό του διαδικτύου που σημαίνει: «Στην πραγματική ζωή», που χρησιμοποιείται για να διακρίνει τις εμπειρίες εκτός σύνδεσης τα social.

Η κλινική δοκιμή θα πραγματοποιηθεί στο Μπράντφορντ, βασιζόμενη σε καθιερωμένες συνεργασίες μεταξύ του Born In Bradford (ενός προγράμματος που μελετά την υγεία περισσότερων από 60.000 κατοίκων) του Ινστιτούτου Έρευνας Υγείας του Μπράντφορντ και των τοπικών σχολείων της περιοχής.

Η ομάδα θα μελετήσει 4.000 μαθητές από δέκα γυμνάσια και λύκεια ηλικίας 12-15 ετών.

Μια ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή που θα φορτωθεί στα smartphone των εφήβων θα περιορίσει τη συνολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάθε συμμετέχοντα ανά ημέρα και θα αποκλείσει κάθε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τη νύχτα.

Η έρευνα θα εφαρμοστεί σε όλες τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok έως το Snapchat και το Instagram, αλλά όχι σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το WhatsApp.

Ο στόχος

Όπως επισημάνουν οι ειδικοί σήμερα οι έφηβοι ηλικίας μόλις 13 ετών χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για τρεις ώρες κάθε μέρα κατά μέσο όρο.

Τα τρέχοντα σχέδια είναι να περιοριστούν οι συμμετέχοντες σε μία ώρα χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την ημέρα και να αποκλειστούν εντελώς μεταξύ 9 μ.μ. και 7 π.μ., αν και αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

Στις μισές σχολικές τάξεις θα ανατεθεί τυχαία αυτός ο καθημερινός περιορισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, και τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με τις υπόλοιπες σχολικές ομάδες της δοκιμής που δεν έχουν περιορισμούς στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια, σε συνδυασμό με δεδομένα που συλλέγονται από την εφαρμογή έρευνας (με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων) σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του προγράμματος περιήγησης στο τηλέφωνο, θα χρησιμοποιηθούν για:

– τη μέτρηση των αλλαγών στο άγχος,

-την ποιότητα του ύπνου,

-τον χρόνο που αφιερώνεται με φίλους και την οικογένεια,

-την ευεξία,

-την εικόνα σώματος,

–την κοινωνική σύγκριση,

-τις απουσίες από το σχολείο

-τον εκφοβισμό.

Οι επιστήμονες θα δώσουν επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο πώς ο περιορισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει τα συμπτώματα των εφήβων που ήδη υποφέρουν από αυξημένο άγχος.

Πότε αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα

Η κλινική δοκιμή IRL θα ξεκινήσει την άνοιξη και το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους με μια αρχική μελέτη σκοπιμότητας και συνοδευτική έκθεση, ακολουθούμενη από μια πλήρη μελέτη που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα και θα διαρκέσει συνολικά έξι εβδομάδες.

Οι ερευνητές στοχεύουν να έχουν ολοκληρώσει τις αναλύσεις δεδομένων μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού του 2027.

«Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε τα παιδιά ασφαλή στο διαδίκτυο και να διασφαλίσουμε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την ευημερία και την ανάπτυξή τους», δήλωσε ο καθηγητής Όρμπεν του Κέιμπριτζ, συν-επικεφαλής της δοκιμής IRL και συνεχίζει:

«Αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι η έρευνα σχετικά με το ποιες παρεμβάσεις λειτουργούν για να κάνουν ακριβώς αυτό.

Για παράδειγμα, απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει επιστημονική μελέτη υψηλής ποιότητας που να έχει αφαιρέσει ή να έχει μειώσει σημαντικά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ υγιών ατόμων κάτω των δεκαοκτώ ετών και να έχει εξετάσει συστηματικά τις συνέπειες.».

Ο συν-επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Dan Lewer, Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας στο Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας Bradford, δήλωσε: «Οι έφηβοι μας λένε ότι θέλουν να συμβάλουν σε μια πιο υγιή και ασφαλέστερη διαδικτυακή ζωή. Αυτή θα είναι η πρώτη δοκιμή περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ υγιών εφήβων στον κόσμο.

«Ονομάζουμε αυτήν την έρευνα «Δοκιμή στην Πραγματική Ζωή», καθώς, στις συζητήσεις μας με εφήβους, πολλοί ένιωσαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους αποσπούν την προσοχή από τις σχέσεις και τα χόμπι της «πραγματικής ζωής». Ελπίζουμε ότι η δοκιμή θα βοηθήσει τους εφήβους να επικεντρωθούν περισσότερο στις δραστηριότητές τους στην «πραγματική ζωή».

