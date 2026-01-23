search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 08:54
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

23.01.2026 08:38

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Επαναπροκήρυξη 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

23.01.2026 08:38
agapidaki_new

Στην έγκριση επαναπροκήρυξης 95 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες είχαν κηρυχθεί άγονες σε προηγούμενη διαδικασία, προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για βασικές ειδικότητες όπως Παθολόγοι, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι, Χειρουργοί, Ακτινολόγοι κλπ.

Η επαναπροκήρυξη αυτή αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με έμφαση σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ενδεικτικά η επαναπροκήρυξη θέσεων αφορά νησιά όπως οι Φούρνοι, τα Ψαρά, η Σάμος αλλά και των ΚΥ Ανωγείων, Διαβατών, Αγίου Όρους κλπ.

Οι θέσεις αφορούν επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς και κατανέμονται σε έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες, ενισχύοντας Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και τη λειτουργική ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των 95 θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) έχει ως εξής:

  • 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου: 37 θέσεις
  • 3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 6 θέσεις
  • 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης: 10 θέσεις
  • 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: 13 θέσεις
  • 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: 21 θέσεις
  • 7η ΥΠΕ Κρήτης: 8 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 12:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr.

Σε δήλωσή της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Η κάλυψη των άγονων θέσεων ιατρών, ιδίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Πολιτεία. Με την επαναπροκήρυξη των 95 θέσεων, παρέχεται μια νέα και ουσιαστική δυνατότητα ενίσχυσης των τοπικών δομών υγείας και στήριξης των πολιτών που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στόχος μας παραμένει η απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε συμπολίτη μας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στο πλαίσιο της συνεπούς και συστηματικής ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Δείτε την προκήρυξη:

Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για καθαρό μυαλό και δυνατή καρδιά;

Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

ΕΚΕ: Ένας στους πέντε καρδιαγγειακούς θανάτους συνδέεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VANCE_5XRONO
ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Βανς: Για το… καλό του συνελήφθη ο 5χρονος από την ICE – «Τι έπρεπε να κάνουν; Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ελληνική ιδιαιτερότητα» της φτώχειας – Εργαζόμενοι, φτωχοί και ουραγοί της Ευρώπης

orchistra-megaro-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

H Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

agapidaki_new
ΥΓΕΙΑ

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Επαναπροκήρυξη 95 θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

varthakouris-new
LIFESTYLE

Χάρης Βαρθακούρης: «Την Αντελίνα την είχα αποθηκευμένη “η γυναίκα μου” πριν τη γνωρίσω από κοντά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

plakias_georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Άδωνι για την τραγωδία στην Ισπανία: «Εκεί ακόμα ανασηκώνουν τα βαγόνια για να βρουν επιζώντες, δεν τα πάνε 12 χιλιόμετρα μακριά»

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.01.2026 08:53
VANCE_5XRONO
ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Βανς: Για το… καλό του συνελήφθη ο 5χρονος από την ICE – «Τι έπρεπε να κάνουν; Να τον αφήσουν να πεθάνει από το κρύο;»

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ελληνική ιδιαιτερότητα» της φτώχειας – Εργαζόμενοι, φτωχοί και ουραγοί της Ευρώπης

orchistra-megaro-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

H Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

1 / 3