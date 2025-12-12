search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:42
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.12.2025 15:00

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Η Ελλάδα πλέον συνδιαμορφώνει κρίσιμες πολιτικές υγείας στην ΕΕ»

12.12.2025 15:00
agapidaki-synedrio-kardia

Τη δυνατότητα να παρουσιάσει όλες τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που λαμβάνονται από τη χώρα μας, σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης σχετικά με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είχε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συμμετέχοντας στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας – Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Καρδιαγγειακή Υγεία (European Alliance for Cardiovascular Health), που φιλοξενήθηκε στις Βρυξέλλες.


Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, εκπροσωπώντας τη χώρα μας, είχε σειρά επαφών τόσο με την εκλεγμένη Πρόεδρο της ΕSC (European Society of Cardiology), Σεσίλια Λίντε, όσο και με τον Επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βάρχελι, με την ατζέντα των συνομιλιών να επικεντρώνεται στο επικείμενο ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε η κυρία Αγαπηδάκη, η σημαντική πρόοδος που συντελείται στον τομέα της πρόληψης στην Ελλάδα, αναγνωρίζεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά και στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μέσω του οποίου σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες στη χώρα μας έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εντοπίσει έγκαιρα ευρήματα, προστατεύοντας τη ζωή τους.

«Η Ελλάδα πλέον είναι σε θέση να συνδιαμορφώνει κρίσιμες πολιτικές υγείας, που αλλάζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαιτέρως στη σημασία της οριζόντιας εφαρμογής προληπτικών εξετάσεων στον πληθυσμό, με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένα κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν στο νέο ευρωπαϊκό σχέδιο για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων (EU Cardiovascular Health Plan).

Η ίδια σημείωσε ότι τα οργανωμένα προγράμματα screening αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και τη μείωση της νοσηρότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διαβάστε επίσης

Πανευρωπαϊκή έρευνα: Πάνω από ένας στους πέντε Έλληνες δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιατρικές τους ανάγκες

Αστιγματισμός: Μπορεί να εμφανισθεί καθώς μεγαλώνουμε;

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venizelos-23421
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΕΕ Temu και Shein – Δασμός 3 ευρώ στα δέματα από την 1η Ιουλίου

pierrakakis kyriakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup

trump xeri tsiroto 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με το τσιρότο στο χέρι του Τραμπ; Μελανιάζει από τις πολλές… χειραψίες, καθησυχάζει… ξανά ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:42
venizelos-23421
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΕΕ Temu και Shein – Δασμός 3 ευρώ στα δέματα από την 1η Ιουλίου

1 / 3