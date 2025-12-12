ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), Γιώργου Πατούλη, με τίτλο:«20 Χρόνια ΕΔΔΥΠΠΥ – Η Προαγωγή της Υγείας Μέσα από την Αυτοδιοίκηση».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΙΣΑ την Τετάρτη 10 Δεκέμβριου, παρέστησαν πλήθος εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, επιστημονικών φορέων και πολιτών.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γ. Πατούλη, «για το έργο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτιού Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας, που αποτελεί προπομπό της σημερινής πολιτικής του Υπουργείου Υγείας», ανακοίνωσε «την αύξηση της ιατρικής αμοιβής από τα 10 στα 13 ευρώ», σε ανταπόκριση πάγιου αιτήματος του.

Να σημειωθεί ότι ο ΙΣΑαπέστειλε και πρόσφατα επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, ζητώντας γενναία αύξηση της ιατρικής αμοιβής καθώς και την αύξηση του κρατικού τιμολογίου των βιοπαθολογικών και ακτινολογικών εξετάσεων, το οποίο παραμένει καθηλωμένο επί σειρά ετών, παρά τη συνεχή αύξηση του κόστους λειτουργίας των ιατρείων και των εργαστηρίων.

Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε για το κρίσιμο ζήτημα τουclawback, που έχει θέσει επανειλημμένως ο ΙΣΑ, επισημαίνοντας ότι «καταβάλλεται προσπάθεια να μειωθεί περαιτέρω, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και σταθερού πλαισίου, για τους παρόχους υγείας.».

Από την πλευρά του, ο κ. Πατούλης τόνισε την ανάγκη οι γιατροί να έχουν αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας και διευκρίνισε ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει τη μάχη για την ιατρική κοινότητα και τη δημόσια υγεία.

«Πρόκειται για την πρώτη αύξηση που κάνει πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην ιατρική αμοιβή, μετά την πολυετή καθήλωσή της, γεγονός που είναι σημαντικό. Ωστόσο, ζητούμε τον επόμενο χρόνο να υπάρξει η δυνατότητα για νέα αναπροσαρμογή τουλάχιστον κατά το διπλάσιο», επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ.

Ο κρίσιμος ρόλος της Πρόληψης

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε επίσης στη καίρια σημασία της πρόληψης και στην προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια από τον ΕΔΔΥΠΠΥ σε συνεργασία με τον ΙΣΑ και άλλους φορείς. Μια προσπάθεια που έχει εξελιχθεί σε έναν πανελλαδικό θεσμό, με Δήμους και Περιφέρειες, να αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της πρόληψης και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ΕΔΔΥΠΠΥ έχει καταφέρει να παρέχει 126.000 δωρεάν εξετάσεις στις 120 δομές υγείας του (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα και σε 2.500 δράσεις όπου έχουν ωφεληθεί έως σήμερα περισσότεροι από 600.000 πολίτες.

Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής.

Σήμερα αριθμεί 248 ΟΤΑ Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Αποτελεί τη συνένωση 3 Δικτύων: του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. που ιδρύθηκε το 2005, του Εθνικού Δικτύου Δήμων Προαγωγής Υγείας που ιδρύθηκε το 2007 και του Εθνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ιδρύθηκε το 1994.

Σημαντική αναγνώριση για την πολυετή προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Π.Ο.Υ.

