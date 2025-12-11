search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 16:01
ΥΓΕΙΑ

11.12.2025 14:52

Μανταρίνια: Γιατί να μην πετάξετε ξανά τις φλούδες τους

11.12.2025 14:52
Το μανταρίνι αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά φρούτα το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε είτε σκέτο είτε χρησιμοποιώντας το για γλυκές ή και αλμυρές παρασκευές.

Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, Α και Β, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, ενώ διευκολύνουν την πέψη.

Καλό είναι λοιπόν, όταν τρώμε ένα μανταρίνι να μην πετάμε τη φλούδα, αλλά να φροντίζουμε να την αξιοποιούμε, ώστε να επωφεληθούμε από τις βιταμίνες της.

Πώς να αξιοποιήσετε τις φλούδες από τα μανταρίνια

Γλυκό του κουταλιού και μαρμελάδες

Με τις φλούδες από τα μανταρίνια, μπορείτε να δημιουργήσετε πεντανόστιμα γλυκά του κουταλιού, όπως και μαρμελάδα μανταρίνι!

Αποξηραμένα φρούτα

Τα εσπεριδοειδή ταιριάζουν τέλεια με το τσάι, αναδεικνύοντας τη γεύση του. Το μανταρίνι στο τσάι, για παράδειγμα, θα το απογειώσει με το άρωμά του. Τοποθετήστε τις φλούδες στο φούρνο μέχρι να ξεραθούν. Όταν είναι έτοιμες, τις φυλάσσετε σε ένα αεροστεγές σκεύος.

Λάδι μανταρινιού

Σε ένα γουδί τοποθετήστε τις φλούδες μανταρινού. Αφού προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο, χτυπήστε τις μέχρι να θρυμματιστούν. Κατόπιν, τοποθετήστε το μείγμα σε ένα βάζο με περισσότερο λάδι και αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για 6-7 ώρες. Έπειτα, το μεταφέρετε σε ένα καθαρό βάζο και το λάδι σας είναι έτοιμο να το απολαύσετε!

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

