Μανταρίνια: Γιατί να μην πετάξετε ξανά τις φλούδες τους

Το μανταρίνι αποτελεί ένα από τα πιο νόστιμα και θρεπτικά φρούτα το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε είτε σκέτο είτε χρησιμοποιώντας το για γλυκές ή και αλμυρές παρασκευές.

Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, Α και Β, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, ενώ διευκολύνουν την πέψη.

Καλό είναι λοιπόν, όταν τρώμε ένα μανταρίνι να μην πετάμε τη φλούδα, αλλά να φροντίζουμε να την αξιοποιούμε, ώστε να επωφεληθούμε από τις βιταμίνες της.

Πώς να αξιοποιήσετε τις φλούδες από τα μανταρίνια

Γλυκό του κουταλιού και μαρμελάδες

Με τις φλούδες από τα μανταρίνια, μπορείτε να δημιουργήσετε πεντανόστιμα γλυκά του κουταλιού, όπως και μαρμελάδα μανταρίνι!

Αποξηραμένα φρούτα

Τα εσπεριδοειδή ταιριάζουν τέλεια με το τσάι, αναδεικνύοντας τη γεύση του. Το μανταρίνι στο τσάι, για παράδειγμα, θα το απογειώσει με το άρωμά του. Τοποθετήστε τις φλούδες στο φούρνο μέχρι να ξεραθούν. Όταν είναι έτοιμες, τις φυλάσσετε σε ένα αεροστεγές σκεύος.

Λάδι μανταρινιού

Σε ένα γουδί τοποθετήστε τις φλούδες μανταρινού. Αφού προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο, χτυπήστε τις μέχρι να θρυμματιστούν. Κατόπιν, τοποθετήστε το μείγμα σε ένα βάζο με περισσότερο λάδι και αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για 6-7 ώρες. Έπειτα, το μεταφέρετε σε ένα καθαρό βάζο και το λάδι σας είναι έτοιμο να το απολαύσετε!

