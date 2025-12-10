search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.12.2025 16:06

Περισσότερα από 40.500 κρούσματα νέων καρκίνων που σχετίζονται με την εργασία σε μια δεκαετία στην Ε.Ε

10.12.2025 16:06
Ανησυχία προκαλούν στους ειδικούς τα νέα στοιχεία μελέτης για τα κρούσματα καρκίνων λόγω εργασιακού περιβάλλοντος, με τους όγκους στον πνεύμονα και το μεσοθηλίωμα να θερίζουν.

Αναλυτικά, μεταξύ 2013 και 2023, καταγράφηκαν 40.538 κρούσματα επαγγελματικών καρκίνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το 2023, αναγνωρίστηκαν 3.500 κρούσματα, 191 περισσότερα από ό,τι το 2022 (3.309).

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση της Eurostat, που δημοσιεύτηκε σήμερα στην οποία περιλαμβάνονται δεδομένα από 24 χώρες της ΕΕ, εκτός της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, ο επαγγελματικός καρκίνος είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για όσους νοσούν εξαιτίας μακροχρόνιας έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζονται αρκετά χρόνια μετά την αρχική έκθεση, ακόμη και μετά από 40 χρόνια.

Τα στοιχεία για το 2020 (3.094 κρούσματα), το 2021 (3.258) και το 2022 (3.309) ήταν χαμηλότερα από τον ετήσιο μέσο όρο των 3.909 κρουσμάτων ετησίως για την περίοδο 2013 – 2019, πιθανώς λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας στα εργασιακά περιβάλλοντα και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Καρκίνος στον πνεύμονα και το μεσοθηλίωμα

Μια πιο προσεκτική ματιά στα δεδομένα από το 2013 έως το 2023 αποκαλύπτει ότι οι πιο συνηθισμένοι τύποι αναγνωρισμένων επαγγελματικών καρκίνων ήταν:

– ο καρκίνος του πνεύμονα με 16.499 κρούσματα και

– το μεσοθηλίωμα με 16.469 κρούσματα.

Πρόκειται για έναν τύπο καρκίνου, ο οποίος συνδέεται με την έκθεση στον αμίαντο και αναπτύσσεται στο λεπτό στρώμα ιστού που καλύπτει πολλά από τα εσωτερικά όργανα, γνωστό ως μεσοθήλιο.

Αυτοί οι δύο τύποι καρκίνων συνολικά αντιπροσώπευαν το 81,3% όλων των νεοαναγνωρισμένων επαγγελματικών καρκίνων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ακολουθούσαν 2.696 κρούσματα καρκίνου της ουροδόχου κύστης.

Ως κρούσμα επαγγελματικής ασθένειας ορίζεται μια περίπτωση που έχει αναγνωριστεί επίσημα από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την αναγνώριση τέτοιων παθήσεων. Η διαδικασία και τα κριτήρια αναγνώρισης μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την συγκεκριμένη εφαρμογή σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Πηγή

