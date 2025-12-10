search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:43
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

10.12.2025 11:29

Ξεκινούν τα SMS για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας και έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας

ozempic_1909_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Η υλοποίηση δύο νέων προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ξεκινάει με την τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη από τα υπουργεία Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα δύο προγράμματα για την παχυσαρκία ενηλίκων και τη νεφρική δυσλειτουργία στοχεύουν στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία

Ειδικότερα, το πρόγραμμα που αφορά στην παχυσαρκία προσφέρει την παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων υψηλού κόστους για την καταπολέμηση της νόσου, καθώς και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, όπως και εξατομικευμένη παρακολούθηση και καθοδήγηση σε πολίτες με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες).

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υγιεινών συνηθειών, η σταδιακή απώλεια βάρους και η μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, για την πρόληψη καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται να αποσταλούν και τα πρώτα μηνύματα (SMS) προς τους δικαιούχους για την επίσκεψη στον ιατρό.

Νεφρική λειτουργία

Το δεύτερο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση νεφρικών παθήσεων σε πολίτες υψηλού κινδύνου. Μέσω δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και ιατρικής επίσκεψης, οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη φροντίδα, ενώ τα αποτελέσματα καταγράφονται στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνουν σταδιακά το άυλο παραπεμπτικό για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν μέσω της χρήσης του ΑΜΚΑ τους, να κλείσουν το ραντεβού τους για την εκάστοτε εξέταση των προγραμμάτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στα «Συνεργαζόμενα Κέντρα Διενέργειας Εξετάσεων».

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται καμία συνταγογράφηση από ιατρό. Οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν έτοιμο το παραπεμπτικό τους και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κλείνουν το ραντεβού τους, εύκολα και γρήγορα.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Με τα δύο νέα προγράμματα τόσο για την παχυσαρκία ενηλίκων όσο και για τη νεφρική δυσλειτουργία, στοχεύουμε στην έγκαιρη πρόληψη σημαντικών παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μας θα αγκαλιάσουν και αυτά τα δύο νέα προγράμματα, που εντελώς δωρεάν θωρακίζουν την υγεία μας, προσφέροντας ένα καλύτερο μέλλον».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είμαστε πάντα εκεί, με ψηφιακές λύσεις για όλες και για όλους, χτίζοντας ένα σύστημα υγείας πιο προσβάσιμο, πιο ισχυρό και πιο αποτελεσματικό».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Με την ένταξη αυτών των δύο νέων δωρεάν προγραμμάτων, παρέχουμε τα καινοτόμα φάρμακα αλλά και την ολιστική φροντίδα των ατόμων με νοσογόνο παχυσαρκία. Παράλληλα, εντοπίζουμε έγκαιρα τα σημάδια που επηρεάζουν τη λειτουργία των νεφρών σε ασθενείς ήδη διαγνωσμένους με χρόνιο νόσημα όπως π.χ. διαβήτη, υπέρταση κ.ά. Η πρόληψη γίνεται – μέρα με τη μέρα – καθημερινή συνήθεια για όλους τους συνανθρώπους μας, μέσα από δωρεάν εξετάσεις, ιατρική φροντίδα και συστηματική ενημέρωση».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Η παροχή δωρεάν καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία καθώς και τα δύο νέα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου, έρχονται να προστεθούν στις ευρύτερες ανάλογες παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση με στόχο την έγκαιρη διάγνωση που έχει σώσει και μπορεί να σώσει ακόμα περισσότερες ζωές».

1 / 3