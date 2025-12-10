Οι 7 τροφές που είναι «καμουφλαρισμένες βόμβες» ζάχαρης

Πολλές φορές όταν καταναλώνομε διάφορες τροφές είμαστε σίγουροι ότι είναι υγιεινές και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, όπως το γιαούρτι, οι μπάρες και οι χυμοί φρούτων. Ναι; Όχι. Πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, που δεν είναι καν γλυκά, αντιπροσωπεύουν το 90% όλων των προστιθέμενων σακχάρων που καταναλώνουν οι άνθρωποι, σύμφωνα με μια μελέτη.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε επτά κοινές τροφές που είναι μυστικές βόμβες ζάχαρης, σύμφωνα με άρθρο του everydayhealth.com.

1. Γιαούρτι με γεύσεις

Οι ποικιλίες με τα γιαούρτια που περιέχουν φρούτα συχνά έχουν περισσότερη προστιθέμενη ζάχαρη. «Διαβάστε τα συστατικά. Αν η ζάχαρη είναι στα τρία κορυφαία συστατικά, αφήστε το προϊόν στο ράφι», λέει η Erin Palinski-Wade, RD, CDCES, συγγραφέας του 2-Day Diabetes Diet, η οποία εδρεύει στη Σπάρτη του Νιου Τζέρσεϊ. Καλό είναι να ξέρετε ότι η ζάχαρη μπορεί να έχει περισσότερες από 60 ονομασίες, όπως χυμός από ζαχαροκάλαμο και σιρόπι καλαμποκιού, στις λίστες συστατικών. Επιλέξτε απλό γιαούρτι για αρχή και προσθέστε τα δικά σας μείγματα. « Η κανέλα, τα φρέσκα φρούτα, τα μούρα, οι καβουρδισμένοι και ανάλατοι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι όλα εξαιρετικές προσθήκες για να προσφέρουν γεύση χωρίς πρόσθετα σάκχαρα», λέει η Lori Zanini, RD, CDCES , η οποία εδρεύει στο Μανχάταν Μπιτς της Καλιφόρνια.

2. Σούπες ντομάτες σε κονσέρβες

Γνωρίζετε ότι έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Ωστόσο ξέρατε ότι μπορεί να είναι και γεμάτη ζάχαρη; Συνήθως θα βρείτε τα υψηλότερα επίπεδα σε σούπες με βάση την ντομάτα – ορισμένες συμπυκνωμένες έχουν έως και 20 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα 1 φλιτζανιού, με την σούπα ντομάτας να είναι μόνο ένα παράδειγμα, σημειώνει το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) . «Η ζάχαρη μειώνει την οξύτητα των ντοματών για να εξισορροπήσει τη γεύση», λέει η Zanini. Ελέγξτε λοιπόν προσεκτικά τις ετικέτες της σούπας πριν αγοράσετε, ειδικά όταν πρόκειται για ποικιλίες ντομάτας.

3. Ντρέσινγκ σαλάτας

Το ντρέσινγκ μετατρέπει μια υγιεινή σαλάτα σε μια κακή διατροφική επιλογή και δεν οφείλεται μόνο στο λίπος που περιέχει. Ορισμένα ντρέσινγκ έχουν έως και 6 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα. Μάλιστα αποδεικνύεται ότι οι ελαφριές και οι χωρίς λιπαρά εκδόσεις τείνουν να έχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα. «Όταν οι κατασκευαστές αφαιρούν το λίπος από τα προϊόντα, συχνά προσθέτουν περισσότερη ζάχαρη για να αντικαταστήσουν τη γεύση», λέει η Zanini . Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε χούμους, τζατζίκι, χυμούς εσπεριδοειδών, ξύδι ως απλούς, υγιεινούς τρόπους για να γαρνίρετε τις σαλάτες σας.

4. Σάλτσα ντομάτας

Οι σάλτσες ντομάτας που αγοράζονται σε βάζα είναι βολικές, αλλά μπορούν να αποτελέσουν ύπουλες πηγές ζάχαρης, η οποία συχνά προστίθεται για να μειώσει την όξινη γεύση των ντοματών και να διατηρήσει τις σάλτσες φρέσκες για περισσότερο χρόνο.

Και πάλι, τα φυσικά σάκχαρα δεν είναι το πρόβλημα – το σιρόπι καλαμποκιού και άλλα πρόσθετα σάκχαρα είναι. Και ορισμένες σάλτσες σε βάζο περιέχουν έως και 4 γραμμάρια σε ½ φλιτζάνι, σύμφωνα με το USDA . Αν δυσκολεύεστε να βρείτε σάλτσες που έχουν χαμηλή ή καθόλου πρόσθετα σάκχαρα, δοκιμάστε ένα κουτί με απλές ψιλοκομμένες ντομάτες.

5. Οι χυμοί φρούτων

Ορισμένες ποικιλίες χυμού φρούτων, δεν περιέχουν τίποτα άλλο παρά καθαρό χυμό πορτοκαλιού. Ωστόσο άλλα ποτά που φέρουν την ετικέτα χυμοί είναι γεμάτα με πρόσθετα σάκχαρα και άλλα συστατικά.

Ελέγξτε τις ετικέτες των προϊόντων και αναζητήστε χυμούς που αναφέρουν μόνο χυμό από το φρούτο στη λίστα συστατικών ή σημειώστε «100 τοις εκατό χυμό» ή «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» κάπου στην ετικέτα Ακόμα καλύτερα, επιλέξτε ολόκληρα φρούτα.

6. Μπάρες γκρανόλα

Έχετε φάει μια γλυκιά μπάρα για πρωινό; Οι μπάρες γκρανόλα και τα σνακ συχνά ακούγονται πολύ πιο υγιεινές από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ορισμένες μάρκες περιέχουν 10 γραμμάρια ή περισσότερο ζάχαρη ανά μπάρα και μπορεί να βρείτε και λευκό αλεύρι στη λίστα συστατικών. Αποφύγετε τις μπάρες που αναφέρουν τη ζάχαρη στα τρία κορυφαία συστατικά τους.

Υπάρχουν μπάρες που έχουν απίστευτα χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα. Μπορείτε επίσης να σκεφτείτε να φάτε ένα σνακ με μια χούφτα ολόκληρους ξηρούς καρπούς και ολόκληρα ή άγλυκα αποξηραμένα φρούτα.

7. Αποξηραμένα φρούτα

Μια μόνο χούφτα (40 γρ.) αποξηραμένων κράνμπερι, μπορεί να περιέχει έως και 29 γρ. προστιθέμενης ζάχαρης, επιπλέον των φυσικών σακχάρων του φρούτου, σημειώνει το USDA . Τα επίπεδα ζάχαρης τείνουν να είναι υψηλότερα στα αποξηραμένα φρούτα που είναι φυσικά ξινά, λέει ο Upton. Αναζητήστε επιλογές που αναφέρουν μόνο το φρούτο ως συστατικό και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα. Αυτές συνήθως αναγράφουν «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» στο μπροστινό μέρος.

