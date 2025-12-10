ΠΑΓΝΗ: Ακυρώθηκαν 20 ραντεβού καρκινοπαθών – Ραδιοφάρμακα δεν έφτασαν ποτέ λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου Ηρακλείου

Είκοσι ραντεβού καρκινοπαθών ακυρώθηκαν τη Δευτέρα γιατί τα ραδιοφάρμακα από την Αθήνα δεν έφτασαν ποτέ στο Ηράκλειο της Κρήτης, εξαιτίας της κατάληψης του αεροδρομίου από τους αγρότες.

Οι ασθενείς είχαν πάει στην ώρα τους για το ραντεβού που είχαν κλείσει έως και τρεις μήνες πριν, όταν οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι δυστυχώς δεν έχουν τα ραδιοφάρμακα για να υποβληθούν στην εξέταση με το PET-SCAN. Τα συγκεκριμένα ογκολογικά φάρμακα παράγονται αποκλειστικά στην Αθήνα και μεταφέρονται με πτήσεις στις μεγάλες πόλεις της χώρας όπου τα νοσοκομεία τους διαθέτουν PET-SCAN.

Ο αγώνας που κάνει τώρα το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του ΠΑΓΝΗ είναι να εξυπηρετήσει εμβόλιμα τους ασθενείς όσο πιο άμεσα γίνεται, ακόμη και με έκτακτα ραντεβού.

Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, περιγράφοντας μια θλιβερή κατάσταση. Παράλληλα ο κ. Τζανάκης θέτει μια σειρά από ερωτήματα που πρωτίστως πρέπει να απασχολήσουν τόσο την Πολιτεία αλλά και όσους απερίσκεπτα θεωρούν ότι μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία ενός αεροδρομίου διεκδικώντας τα αιτήματα εις βάρος όμως ανθρώπων που κινούνται μεταξύ ζωής και θανάτου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του καθηγητής Νίκου Τζανάκη που έκανε τη Δευτέρα το βράδυ:

«Σήμερα, επισκεπτόμενος το εργαστήριο PET–SCAN του ΠΑΓΝΗ για να παραλάβω εξετάσεις ασθενών μου, αντίκρισα μια ασυνήθιστη σιωπή σε ένα χώρο που συνήθως σφύζει από δραστηριότητα. Ενημερώθηκα ότι είκοσι προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου, κατέστη αδύνατη η αερομεταφορά του ραδιοφαρμάκου. Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό.

Αυτή η τόσο “μικρή” ίσως για κάποιους λεπτομέρεια των επίχειρων της χθεσινής ημέρας με ανάγκασε σε έναν σκληρό αναστοχασμό: πώς γίνεται να καταστρέφουμε τόσο απερίσκεπτα τη ζωή ο ένας του άλλου; Ποιος ανάθρεψε αυτά τα νέα παιδιά έτσι ώστε να μετατρέπουν την αγροτική/κτηνοτροφική κατσούνα —σύμβολο άγιου μόχθου και αξιοπρέπειας των παππούδων μας— σε όργανο βίας; Ποιος νομιμοποιεί στα μάτια τους την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ακόμα και των αυτοκινήτων των απλών εργαζομένων στο αεροδρόμιο;

Ίσως ήρθε η ώρα όλοι να σκύψουμε με ειλικρίνεια πάνω στο μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Αυτή η ευθύνη δεν βαραίνει τους έντιμους και σκληρά εργαζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους· βαραίνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και όποιος, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία, επιχειρήσει να στοχοποιήσει μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, απλώς πλανάται πλάνην οικτράν. Η πραγματική ευθύνη αν και τραγικά ατομική, πρακτικώς και κυριολεκτικώς εγκολεάζεται σε μια συλλογική τοιαύτη, οδηγώντας όλους μας σε καταστροφική αδράνεια και κοινωνική απάθεια. Έτσι την επόμενη φορά που εμείς θα νομίζουμε ότι θιγόμαστε, θα γίνουμε οι συγκυριακοί κατσουνοφόροι και πετροβολητές που θα εξαναγκάσουν πονεμένους συμπολίτες να αναβάλλουν την κρίσιμη ιατρική τους εξέταση».

Γεωργιάδης: «Αισθάνομαι θλίψη»

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι έχει γίνει μεγάλο αγώνας από το υπουργείο ώστε να φτάνουν γρήγορα αυτά τα φάρμακα στους ασθενείς.

«Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης. Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!».

