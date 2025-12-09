Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα από τον ΕΟΦ – «Συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης»

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) προειδοποιεί ότι το προϊόν ByHeart Whole Nutrition Infant Formula, το οποίο κυκλοφορεί στις ΗΠΑ συνδέεται με την εμφάνιση κρουσμάτων αλλαντίασης σε βρέφη μετά από την κατανάλωσή του.

Το προϊόν πωλείται και μέσω διαδικτύου συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας Amazon.com, επομένως είναι πιθανή η διακίνησή του και στην Ελλάδα.

Η προειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση του ΕΟΦ από τον ΕΦΕΤ.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να μην προβούν σε προμήθεια και χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος οποιασδήποτε παρτίδας και σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους τα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

