Παναττική απεργία: Εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ στις δημόσιες δομές υγείας απολύονται και επιστρέφουν στην ανεργία

Με επιστροφή στην ανεργία απειλούνται εκατοντάδες εργαζόμενοι, που μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης μακροχρονίων ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καλύπτουν σημαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στις δημόσιες μονάδες υγείας. Αιτία είναι η λήξη του «Ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω» της ΔΥΠΑ.

Για το λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί Παναττική στάση εργασίας για την Τρίτη 16 Δεκέμβριου από τις 12:00 έως και τις 15:00 το μεσημέρι όλων των εργαζομένων μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ στις δημόσιες μονάδες υγείας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 13:00 έξω από το υπουργείο Εργασίας. Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Θριάσιου Νοσοκομείου.

Ήδη, χιλιάδες εργαζόμενοι των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, που κάλυπταν κρίσιμες ανάγκες σε ΟΤΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν απολυθεί με τη λήξη των συμβάσεων τους και συνεχώς ο αριθμός αυτός αυξάνεται.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι αυτών των προγραμμάτων, που οι μισθοί τους είναι κατώτεροι από όσα προβλέπει το μισθολόγιο των υπολοίπων εργαζομένων στο Δημόσιο, έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία για τη λειτουργία των φορέων όπου εργάζονται και η απόλυση τους επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την υποστελέχωση και προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης στους ίδιους και τις οικογένειες, δεδομένου ότι και λόγω της ηλικίας τους είναι δύσκολο να βρουν νέα εργασία.

Για πολλούς από αυτούς η απόλυση με τη λήξη της σύμβασης, τους στερεί τη δυνατότητα για συμπλήρωση του αναγκαίου χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Στις δημόσιες μονάδες υγείας, που είναι ήδη δραματικά υποστελεχωμένες, οι συμβασιούχοι συνάδελφοι όλων των κατηγοριών καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες και αναπληρώνουν ένα σημαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, που μεγαλώνουν διαρκώς όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των μονίμων εργαζομένων στην Υγεία (από 93.580 τον Ιανουάριο 2013 σε 78.220 τον Ιανουάριο 2020 και σε 71.684 τον Αύγουστο 2025).

Ταυτόχρονα, διατηρείται η μισθολογική αδικία σε βάρος των εργαζομένων του προγράμματος «4.000 στην Υγεία» της ΔΥΠΑ, που οι μισθοί είναι κατώτεροι από όσα προβλέπει το μισθολόγιο των υπολοίπων εργαζομένων στο Δημόσιο, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών τους για μισθολογική εξέλιξη και δεν δικαιούνται επιδόματα τέκνων και παραμεθορίου.

«Γνωρίζουμε ότι η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων αποτελούν υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χτύπημα της μόνιμης εργασίας για χτύπημα της μόνιμης εργασίας και σε συνδυασμό με την επιδείνωση των ελλείψεων προσωπικού, εντάσσονται στο σχεδιασμό για λειτουργία των δημόσιων μονάδων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό», όπως αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει: «Απόδειξη της διαχρονικής “κοροϊδίας” σε βάρος των συμβασιούχων συναδέλφων είναι η ψήφιση του άρθρου 242 του Ν. 4512/2018, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που “απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αόριστης διάρκειας” καθώς και η απόρριψη, από τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ της πρότασης εκατοντάδων σωματείων και ομοσπονδιών για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος».

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία συνεχίζουν τον αγώνα τους και ζητούν:

να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να παραταθούν οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων του προγράμματος Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55 ετών και άνω της ΔΥΠΑ μέχρι τη συνταξιοδότηση τους

να μετατραπούν, με νομοθετική ρύθμιση, οι συμβάσεις όλων των συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες υγείας σε αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα

οι εργαζόμενοι μέσω Προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να αμείβονται με τις αποδοχές που προβλέπονται για τους υπόλοιπους εργαζομένους στο Δημόσιο. Να αναγνωρισθεί πλήρως η προϋπηρεσία τους και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και να τους καταβάλλονται επιδόματα τέκνων και παραμεθορίου.

να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι τα 67 έτη.

Διαβάστε επίσης:

Έξι λόγοι γιατί θα σας κάνει καλό να μπείτε σε μία… χορωδία (ή και μπάντα)

Πρωτοποριακή τεχνολογία αξονικής τομογραφίας και στην Ελλάδα

Μέσα στο 2026 έρχεται μεγάλο χρηματικό επίδομα στους γιατρούς των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών