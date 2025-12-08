Μέσα στο 2026 έρχεται μεγάλο χρηματικό επίδομα στους γιατρούς των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών

Ένα μεγάλο χρηματικό κίνητρο θα δώσει το υπουργείο Υγείας μέσα στο 2026, σε όλους τους γιατρούς οι οποίοι θα επιλέξουν να εργαστούν στα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία και τα νοσοκομεία των νησιών μας και των απομακρυσμένων περιοχών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο ετήσιο Συνέδριο του ομίλου “Real” «Υγεία πάνω απ’ όλα» την έναρξη του οποίου έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν μπορώ να κάνω επίσημη ανακοίνωση τώρα, αλλά θα έχουμε και άλλο ένα μεγάλο χρηματικό κίνητρο που θα θεσπίσουμε για τις απομακρυσμένες περιοχές, που θα εφαρμοστεί μέσα στο 2026 και πιστεύω ότι και αυτό θα κάνει τη διαφορά» είπε ο κ. Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο υπουργός ανάφερε επίσης ότι το 2025 υπήρξαν λιγότερα κενά τόσο στα νησιά όσο και στις απομακρυσμένες περιοχές. Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, εάν αυτή η πρόοδος συνεχιστεί και το 2026, θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα ως προς την κάλυψη των ελλείψεων του ΕΣΥ.

«Πριν από λίγες μέρες, βγάλαμε την πρόσκλησή μας για 143 γιατρούς για άγονες περιοχές στοχευμένα εκεί που δεν είχαμε πετύχει, όπως π.χ. στη Δράμα παθολόγους κλπ. Πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα.» είπε ο υπουργός.

Στο myhealth app θα κλείνουν ραντεβού και για διαγνωστικές εξετάσεις

Αναφορικά με το myhealth app ο υπουργός τόνισε ότι, σήμερα ο ασθενής μπορεί να δει γιατρό μέσα σε μια εβδομάδα, καθώς η ψηφιακή εφαρμογή μείωσε την αναμονή για ραντεβού που έφτανε έως και τους πέντε μήνες.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από τις 15 Δεκεμβρίου, θα εισαγάγουν και τις διαγνωστικές εξετάσεις και στις δημόσιες δομές όπου θα μπορούν οι ασθενείς να κλείνουν ραντεβού «για να κάνουν εξετάσεις αίματος, μαγνητική τομογραφία και οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση δωρεάν στο δημόσιο, είτε σε κέντρο υγείας, είτε σε νοσοκομείο, πάλι μέσα από το «MyHealth app» όπως είπε ο υπουργός Υγείας.

Αξιοποίηση των φαρμακείων στις απομακρυσμένες περιοχές – 360 κέντρα Τηλεϊατρικής

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον 360 κέντρα τηλεϊατρικής όπου δουλεύουν ήδη σε όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας, με καινούργια ψηφιακά συστήματα.

Ταυτόχρονα το υπουργείο Υγείας μελετάει ένα σχέδιο για την αξιοποίηση του μεγάλου δικτύου των φαρμακείων στις απομακρυσμένες περιοχές με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση ποιοτικών υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων πάντα μέσω γιατρού

«Το φαρμακείο στην Ελλάδα κάποτε το θεωρούσαμε βάρος στην εποχή των μνημονίων. Μας λέγανε οι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι είναι πρόβλημα ότι έχουμε 12.000 φαρμακεία στην Ελλάδα και πρέπει να έχουμε λιγότερα. Στην πραγματικότητα είναι μεγάλος πλούτος τα φαρμακεία διότι έχουμε ένα δίκτυο υπηρεσιών υγείας απλωμένο σε όλη την Ελλάδα. Θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τα φαρμακεία μέσα στο ’26 για να μπορούμε να δώσουμε ευκολότερη πρόσβαση ποιοτικών υπηρεσιών διαγνωστικών εξετάσεων πάντα μέσω γιατρού».

Τα έργα του ΕΣΥ και το Ταμείο Ανάκαμψης

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη το Υπουργείο Υγείας είναι πρωταθλητής στο πεδίο της απορρόφησης το ’24 και το ’25. «Ξεπεράσαμε το στόχο μας πέρυσι κατά 170 εκατομμύρια και φέτος τον ξεπερνάμε ήδη κατά 100 εκατομμύρια παρόλο που ο φετινός στόχος ήταν πολύ μεγάλος, ήταν 500 εκατομμύρια. Άρα πηγαίνουμε καλά. Είμαστε από όλα τα Υπουργεία το πρώτο σε απορρόφηση αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κράτος. Σκοπός μας είναι να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ» είπε ο υπουργός Υγείας.

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: 7.000 άτομα με πρώιμο καρκίνο του εντέρου έχουν σωθεί

Περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια έχουν κάνει έστω και μία εξέταση από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω». Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας μέσω του προγράμματος έχουν εντοπίσει και έχουν χειρουργηθεί, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι είχαν πρώιμο καρκίνο του παχέος εντέρου και σήμερα ζουν απαλλαγμένοι από τη νόσο.

