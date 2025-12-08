Επιτήδειοι «κλωνοποιούν» γιατρούς και influencers μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης για να πωλούν συμπληρώματα διατροφής

Βρίθει το TikTok και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, από deepfake βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη τα οποία παρουσιάζουν γνωστούς γιατρούς και influencers να πωλούν συμπληρώματα διατροφής.

Ωστόσο οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από επιτήδειους που έχουν παραποιήσει τα λόγια τους με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνης των θεατών που βλέπουν αυτά τα κλωνοποιημένα video, με σκοπό να αγοράσουν τα προϊόντα που υποτίθεται ότι διαφημίζουν.

Ο οργανισμός επαλήθευσης γεγονότων Full Fact έχει αποκαλύψει εκατοντάδες τέτοια βίντεο στα οποία εμφανίζονται πλαστογραφημένες εκδοχές γιατρών και influencers που κατευθύνουν τους θεατές προς μια εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής με έδρα τις ΗΠΑ.

Όλα τα deepfake περιλαμβάνουν πραγματικά βίντεο ειδικών στον τομέα της υγείας που έχουν ληφθεί από το διαδίκτυο.

Ωστόσο, οι εικόνες και ο ήχος έχουν υποστεί επεξεργασία έτσι ώστε οι ομιλητές να ενθαρρύνουν τις γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση να αγοράσουν προϊόντα όπως προβιοτικά από τον ιστότοπο της εταιρείας.

Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις προς τους κολοσσούς των social media να είναι πολύ πιο προσεκτικοί όσον αφορά τη φιλοξενία περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και να αφαιρούν πιο γρήγορα περιεχόμενο που παραποιεί τις απόψεις διακεκριμένων προσώπων, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο The Guardian.

«Πρόκειται σίγουρα για μια απειλητική και ανησυχητική νέα τακτική», δήλωσε ο Leo Benedictus, που ανέλαβε την έρευνα, την οποία δημοσίευσε η Full Fact την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2025.

Πρόσθεσε ότι οι δημιουργοί των deepfake βίντεο για την υγεία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ώστε «κάποιος σεβαστός ή με μεγάλο κοινό να φαίνεται ότι υποστηρίζει αυτά τα συμπληρώματα για τη θεραπεία μιας σειράς παθήσεων».

Ο καθηγητής David Taylor-Robinson, ειδικός στις ανισότητες στην υγεία στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, είναι ένας από αυτούς των οποίων η εικόνα έχει παραποιηθεί.

Τον Αύγουστο, σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι το TikTok φιλοξενούσε 14 παραποιημένα βίντεο που υποτίθεται ότι τον έδειχναν να συνιστά προϊόντα με μη αποδεδειγμένα οφέλη.

Αν και ο Taylor-Robinson είναι ειδικός στην υγεία των παιδιών, σε ένα βίντεο η “κλωνοποιημένη” εκδοχή του μιλούσε για μια υποτιθέμενη παρενέργεια της εμμηνόπαυσης που ονομάζεται «θερμόμετρο ποδιού».

Ο ψεύτικος Taylor-Robinson συνιστούσε στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση να επισκεφθούν έναν συγκεκριμένο ιστότοπο και να αγοράσουν ένα προϊόν που αποκαλούσε φυσικό προβιοτικό με «10 φυτικά εκχυλίσματα επιστημονικά τεκμηριωμένα ειδικά επιλεγμένα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης».

Οι γυναίκες συνάδελφοι «συχνά αναφέρουν βαθύτερο ύπνο, λιγότερες εξάψεις και πιο φωτεινά πρωινά μέσα σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε ο ψεύτικος γιατρός.

Ο πραγματικός Taylor-Robinson ανακάλυψε ότι η εικόνα του χρησιμοποιούνταν μόνο όταν ένας συνάδελφος τον ειδοποίησε.

Το υλικό με τον Taylor-Robinson που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των deepfake βίντεο προήλθε από μια ομιλία για τον εμβολιασμό που έδωσε σε ένα συνέδριο της Public Health England (PHE) το 2017 και από μια κοινοβουλευτική ακρόαση για την παιδική φτώχεια, στην οποία κατέθεσε μαρτυρία τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Σε ένα παραπλανητικό βίντεο, τον έδειχναν να βρίζει και να κάνει μισογυνιστικά σχόλια ενώ συζητούσε για την εμμηνόπαυση.

Το TikTok κατέβασε τα βίντεο έξι εβδομάδες μετά την καταγγελία του Taylor-Robinson. «Αρχικά, είπαν ότι μερικά από τα βίντεο παραβίαζαν τις οδηγίες τους, αλλά μερικά ήταν εντάξει.

Αυτό ήταν παράλογο – και περίεργο – γιατί ήμουν σε όλα και ήταν όλα deepfake. Ήταν πολύ δύσκολο να τα καταργήσουν», είπε.

Η Full Fact διαπίστωσε ότι το TikTok περιείχε επίσης οκτώ deepfakes με παραποιημένες δηλώσεις του Duncan Selbie, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της PHE. Όπως και ο Taylor-Robinson, εμφανιζόταν ψευδώς να μιλάει για την εμμηνόπαυση, χρησιμοποιώντας βίντεο που είχε τραβηχτεί από την ίδια εκδήλωση του 2017 όπου μίλησε ο Taylor-Robinson.

Πηγή: https://www.theguardian.com/society/2025/dec/05/ai-deepfakes-of-real-doctors-spreading-health-misinformation-on-social-media

