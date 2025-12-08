Μελέτη ΕΛΙΤΟΥΡ: Πάνω από 6 τρισεκατομμύρια δολάρια η παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού και ευεξίας – Ουραγός η Ελλάδα

Με το βλέμμα στραμμένο σε μια από τις πιο δυναμικές αγορές παγκοσμίως θα έπρεπε να είναι η Ελλάδα που έχει όλες τις προδιαγραφές για να πρωταγωνιστήσει στον τομέα του ιατρικού τουρισμού και της ευεξίας. Σύμφωνα με μελέτη, η παγκόσμια αγορά ευεξίας ξεπερνά ήδη τα 6,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ιατρικός τουρισμός ευεξίας αναμένεται να αγγίξει τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Δυστυχώς η Ελλάδα, με περισσότερες από 750 ιαματικές πηγές, ήπιο κλίμα, μοναδικό φυσικό περιβάλλον, μεσογειακή διατροφή και ισχυρό πολιτιστικό απόθεμα, αξιοποιεί σήμερα λιγότερο από το 30% του πραγματικού της δυναμικού στον τομέα αυτό.

Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρει η μελέτη που εκπονήθηκε το 2025 για το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας (Ελιτούρ). Η μελέτη επιδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με την επιστημονική – συμβουλευτική υποστήριξη της Revival Consulting Services AE με τη συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων από όλη τη χώρα.

Η παρουσίαση της μελέτης επιβεβαίωσε ότι ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας μπορεί να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η έρευνα παρουσιάστηκε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 4 Δεκέμβριου, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Στην έρευνασυμμετείχαν αρκετοί πάροχοι υγείας από όλη την Ελλάδα, αλλά και ξενοδοχειακές μονάδες, wellness retreats και τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις από Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Αττική και άλλους τουριστικούς πυλώνες.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της Ελιτούρ, Δρ. Γ. Πατούλης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Revival κ. Γ.Αντύπας, ο Σύμβουλος Υγείας και Ευεξίας κ. Ν. Κουρεμένος και το μέλος του Δ.Σ της Ελιτούρ και CEO της Asklepieia Health Cluster κ. Γ. Κακουλίδης.

Πρόκειται για δυο διαφορετικούς κλάδους που απευθύνονται σε διαφορετικές ανάγκες:

-Ο ιατρικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, από επεμβάσεις έως εξειδικευμένες θεραπείες (π.χ αποκατάσταση, πλαστική χειρουργική, γηριατρική).

-Ο τουρισμός ευεξίας αφορά ταξιδιώτες που επιζητούν ολιστική ευεξία, χαλάρωση, ψυχική ηρεμία και αναζωογόνηση.

Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις, η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία τώρα αρχίζουμε να αξιοποιούμε με συστηματικό τρόπο.

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF), όπου η Ελλάδα καταγράφει πάνω από 20.000 κύκλους ετησίως, με 7.000–8.000 γεννήσεις κάθε χρόνο και περισσότερα από 150.000 παιδιά συνολικά να έχουν γεννηθεί μέσω IVF στη χώρα μας.

Παράλληλα, ισχυρή δυναμική εμφανίζουν οι:

– μονάδες αιμοκάθαρσης,

-τα κέντρα αποκατάστασης,

-τα οφθαλμολογικά κέντρα

– τα οδοντιατρικά κέντρα.

Όλα τα παραπάνω σημειώνουν σημαντική εξωστρέφεια σε αγορές όπως:

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Σκανδιναβία, το Ισραήλ, ο Αραβικός κόσμος.

Ακόμη χώρες που θα μπορούσε να προσελκύσει η Ελλάδα είναι η Ιταλία και η Ρωσία.

Οι αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως χώρα αφορούν:

– την απουσία εθνικής στρατηγικής και ενιαίου brand,

-τη γραφειοκρατία,

– την έλλειψη ευελιξίας και αδειοδοτήσεων,

-την περιορισμένη ψηφιακή παρουσία πολλών επιχειρήσεων

– την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε επίπεδο spa & wellness.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ και της Ελιτούρ, Δρ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία. Ο συνδυασμός ιατρικής αριστείας, φυσικού πλούτου και αυθεντικής φιλοξενίας μάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας σε διεθνή κόμβο υγείας και ευεξίας. Η μελέτη αποτελεί έναν οδικό χάρτη ανάπτυξης και ένα ισχυρό εργαλείο για την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα, ώστε να μετατρέψουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε εθνικό αναπτυξιακό μοχλό».

O πρόεδρος της Revival Consulting Services Γιώργος Αντύπας τόνισε πως ο τουρισμός ευεξίας αποτελεί μια αγορά 10 φορές πάνω από τον ιατρικό τουρισμό, ωστόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Σύμβουλος του τομέα Υγείας και Ευεξίας Νίκος Κουρεμένος ανέφερε ότι ο ιατρικός τουρισμός θεωρείται το ένα δέκατο του τουρισμού ευεξίας, προσθέτοντας ότι ο Τουρίστας Ευεξίας καταναλώνει 50-150% πάνω από τον μέσο τουρίστα.

Το μέλος του Δ.Σ. της Ελιτούρ Γιώργος Κακουλίδης ανέφερε πως η Ελλάδα χρειάζεται ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και branding, μέσω στοχευμένου marketing, ώστε να προσελκύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενεργοποιώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αντίστοιχες συνεργασίες.

Οι 4 άξονες εθνικής στρατηγικής για τον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας

Η μελέτη προτείνει τέσσερις βασικούς άξονες για την ανάπτυξη των δυο παραπάνω κλάδων:

1. Τη δημιουργία ενιαίου εθνικού brand,

2. σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές,

3. εκπαίδευση και πιστοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού,

4. δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ κλινικών, ξενοδοχείων, ασφαλιστικών και τουριστικών φορέων.

Το παρών στη συνέντευξη τύπου έδωσαν τα μέλη του προεδρείου της Ελιτούρ, Δρ. Κ. Πάντος, Δρ. Κ. Κουσκούκης, η Β. Δεληχρήστου, η Β. Πάκα και ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, Δρ. Α. Πολυδώρου.

