Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. – Τι πρέπει να αλλάξει

«Η Ελλάδα στο πεδίο του σακχαρώδη διαβήτη κάνει τα δικά της βήματα, αλλά αυτά δεν γίνονται παράλληλα με τα βήματα της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Παρατηρούμε ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν ειδικές δομές, ειδικές παροχές, αλλά και επιπλέον χορήγηση χρημάτων, που εκεί χαρακτηρίζονται επένδυση, καθώς οι επιπλοκές που προκαλεί αυτή η ιδιαίτερη πάθηση είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες και εκτοξεύουν τις δαπάνες των συστημάτων υγείας σε δυσθεώρητα ύψη. Στην Ελλάδα είμαστε πίσω στο κομμάτι της πρόληψης. Τα διαβητολογικά κέντρα και ιατρεία την τελευταία επταετία, έχουν μείνει χωρίς εξειδικευμένους γιατρούς, με αποτέλεσμα να κλείνουν το ένα μετά το άλλο και από 23 διαβητολογικά κέντρα που είχαμε σε όλη τη χώρα, σήμερα έχουν μείνει 18, ενώ τα διαβητολογικά ιατρεία από 85, αυτή τη στιγμή είναι λιγότερα από 40».

Οι επισημάνσεις ανήκουν στον πρόεδρο της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη), Χρήστο Δαραμήλα, ο οποίος στα τέλη Νοεμβρίου εκπροσώπησε τη χώρα μας στο European Patient Association Forum, που έγινε στο Βουκουρέστι, με τίτλο: «Η κοινωνική αξία της καινοτομίας» και με αυτή την αφορμή παραχωρεί συνέντευξη στο Πρακτορείο Fm.

Απαντώντας στο καίριο ερώτημα τι διαφορετικό συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τι λείπει από εδώ και τι πρέπει να γίνει, ο κ. Δαραμήλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

Οι νέες τεχνολογίες συνταγογραφούνται μόνο στα άτομα με διαβήτη τύπου 1

«Είμαστε η τελευταία χώρα της ΕΕ, στην οποία δεν συνταγογραφούνται οι νέες τεχνολογίες, είτε αυτές είναι αντλίες ινσουλίνης, είτε συστήματα 24ωρης καταγραφής γλυκόζης, στα άτομα με διαβήτη τύπου 2, παρά μόνο στους ανθρώπους που έχουν νεανικό διαβήτη τύπου 1. (σσ φοριούνται στο μπράτσο και μέσω αυτών επιτυγχάνεται καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται επιπλοκές).

Στο Forum, τονίστηκε η ειδική υποστήριξη από εξειδικευμένους γιατρούς για τις επιπλοκές της νόσου -που συνήθως είναι καρδιολογικές, οφθαλμολογικές, νεφρολογικές- καθώς και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων, που υφίστανται στις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα όμως ένα διαβητολογικό κέντρο αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να διαλειτουργήσει σε ένα νοσοκομείο με την οφθαλμολογική κλινική, την κλινική καρδιαγγειακών νοσημάτων, ή με τη νεφρολογική κλινική. Όπως επίσης αυτό που δεν υπάρχει σε εμάς, είναι ο σωστά δομημένος Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, ώστε το άτομο να μπορεί να παρακολουθείται οπουδήποτε και αν βρίσκεται ανά πάσα ώρα και στιγμή εντός ή εκτός της χώρας του. Μιλάω για αυτόν που υπάρχει στον ΕΟΠΥΥ τα τελευταία έξι χρόνια και όχι για τον ΑΗΦΥ της ΗΔΙΚΑ. Δυστυχώς, αυτοί οι δύο ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας δεν συσχετίζονται».

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου μαζεύουμε υπογραφές- Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 35.000

Την Παγκόσμια μέρα κατά του σακχαρώδη διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου ανακοινώσατε μαζική πανελλαδική συγκέντρωση υπογραφών, για την απόφαση του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας, να διακόψουν την ταυτόχρονη συνταγογράφηση ταινιών μέτρησης γλυκόζης για τους δικαιούχους των νέων τεχνολογιών, με τα συστήματα καταγραφής που μόλις περιγράψαμε. Πού βρίσκεται αυτή η πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή και μέχρι πότε θα συνεχιστεί;

«Μέχρι τώρα έχουμε ξεπεράσει τις 35.000 υπογραφές. Η συλλογή των υπογραφών γίνεται στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας, στον Γλυκό Πλανήτη glikos-planitis.gr, που μπορεί ο καθένας να μπει και να υποστηρίξει την προσπάθεια μας. Αυτό που επιδιώκουμε είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές, για να μπορούμε να απευθυνθούμε στον πρωθυπουργό, με μία επιστολή και αίτημα για συνάντηση μαζί του, καθώς πλέον θεωρούμε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να κατανοήσει το πρόβλημα μας και να δώσει εντολή για λύση του. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 να μπορούν να συνταγογραφούν τις νέες τεχνολογίες, και οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 να μπορούν να συνταγογραφούν ταυτόχρονα και το μίνιμουμ των ταινιών μέτρησης γλυκόζης. Θέλουμε αυτά τα αναγκαία προϊόντα να τα έχουμε στα χέρια μας μηνιαίως, για να μπορούμε να χορηγούμε σωστά την ινσουλίνη μας και να μην υπάρχει κίνδυνος υπογλυκαιμίας ή υπεργλικαιμίας, οι οποίες μπορεί να στερήσουν ακόμα και τη ζωή μας».

Παράνομες υπερχρεώσεις από ιδιωτικά φαρμακεία και μικροβιολογικά εργαστήρια

Η διακοπή της συνταγογράφησης των ταινιών μέτρησης της γλυκόζης είναι η κορυφή του παγόβουνου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η διαβητολογική κοινότητα αυτή τη στιγμή στη χώρα, αναφέρει σε άλλο σημείο της συνέντευξης του ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, για να επισημάνει στη συνέχεια ότι υπάρχουν ζητήματα με τους ανασφάλιστους, οι οποίοι προμηθεύονται τα αναλώσιμα υλικά τους από τα φαρμακεία των νοσοκομείων «και δυστυχώς αυτά δεν υπάρχουν σε όλα τα φαρμακεία των νοσοκομείων, οπότε οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν στη διαδικασία, είτε να τα αγοράζουν από την τσέπη τους, είτε να αναγκάζονται να διανύουν ατελείωτα χιλιόμετρα, μέσα σε μία πόλη για να τα βρουν. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, είναι οι υπερχρεώσεις, ή οι παράνομες χρεώσεις, τόσο από ιδιωτικά φαρμακεία, όσο και από διαγνωστικά μικροβιολογικά εργαστήρια, που ενώ η συμμετοχή είναι είτε μηδενική, ή 15% για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2, φτάνουμε στο σημείο να πληρώνουμε τεράστια ποσά , ή να καθυστερούμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Την ίδια ώρα, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ μέσω του νέου τετραψήφιου αριθμού του υπουργείου Υγείας 1566 να κλείσουμε ραντεβού σε δομές νοσοκομείων, γιατί αυτές οι δομές ακόμη δεν έχουνε συμπεριληφθεί σε αυτό τον αριθμό. Αλλά και στα διαβητολογικά κέντρα και ιατρεία δεν υπάρχουν ραντεβού, γιατί όπως σας είπα έχουν αποψιλωθεί».

Άνθρωποι δύο ταχυτήτων μέσα στην ίδια κατηγορία πάθησης

Πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων στις σχολές νοσηλευτικής.

Σοβαρό πρόβλημα, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, υπάρχει και με τη νόμιμη συμμετοχή του 10% στην ινσουλίνη, διότι όπως εξηγεί, οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 αναγκάζονται να πληρώνουν συμμετοχή για να λάβουν το απαραίτητο για την υγεία και τη ζωή τους φάρμακο και έτσι έχουν δημιουργηθεί άνθρωποι δύο ταχυτήτων, μέσα στην ίδια κατηγορία πάθησης.

Για τους σχολικούς νοσηλευτές, ο Χρήστος Δαραμήλας τονίζει, ότι γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια, καθώς από το 2024 έχει συσταθεί μία ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν τα υπουργεία υγείας και παιδείας.

«Έχω την τιμή να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την ομάδα εργασίας και οφείλω να σας πω ότι καταφέραμε πριν από δύο εβδομάδες και ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες αλλά και τις προτάσεις, σε σχέση με τις τοποθετήσεις των σχολικών νοσηλευτών ανά την Ελλάδα και τις σχολικές δομές που θα τοποθετηθούν. Η αλήθεια είναι ότι οι νοσηλευτές που απορροφώνται, στο μεγαλύτερο βαθμό αφορούν παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη, καθώς σε αυτά τα παιδιά η παρουσία τους είναι υποχρεωτική και μακάρι να μπορούσαμε να τους έχουμε παντού. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την έλλειψη αυτής της ειδικότητας επαγγελματιών υγείας. Θα πρέπει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και οι σχολές νοσηλευτικής, να ανοίξουν την πόρτα και να υπάρξουν περισσότεροι εισακτέοι. Τόσα χρόνια διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη νοσηλευτών και την ίδια στιγμή δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων σε αυτές τις σχολές».

