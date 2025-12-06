Τεχνητή νοημοσύνη: Νέο λογισμικό AI για ταχύτερη διάγνωση εγκεφαλικών μπαίνει το ’26 σε 10 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με την επικείμενη εγκατάσταση ενός σύγχρονου λογισμικού Τεχνητής Νοημοσύνης σε δέκα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Το σημαντικό αυτό εργαλείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί σταδιακά μέσα στο 2026 και ήδη, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου Hellenic Stroke School (Ελληνικό Σχολείο για Εγκεφαλικά), το οποίο διοργανώθηκε 21 και 22 Νοεμβρίου στην Αθήνα, από την Ένωση Επαγγελματιών Ακτινολόγων – Απεικονιστών Ελλάδος (ΕΕΑΑΕ), υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επεμβατικής Ακτινολογίας και του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών.

«Το σύστημα εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προσφέροντας πολύτιμη εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενσωματωθεί στην κλινική πράξη», ανέφερε σε συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm ο καθηγητής Νευροακτινολογίας του ΕΚΠΑ και από τους πρωτεργάτες του Κέντρου Εγκεφαλικών στο Αρεταίειο, Παναγιώτης Παπαναγιώτου.

Χρησιμοποιείται σε μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ

«Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε μεγάλα Κέντρα Εγκεφαλικών της Ευρώπης και των ΗΠΑ, λειτουργεί επάνω στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου και αγγείων και έχει έναν καθαρά υποστηρικτικό σκοπό: να επιταχύνει την αναγνώριση του εγκεφαλικής ισχαιμίας και της απόφραξης ενός μεγάλου εγκεφαλικού αγγείου, δηλαδή του τύπου του εγκεφαλικού που μπορεί να αντιμετωπιστεί με μηχανική θρομβεκτομή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αναλύει τις εικόνες και αποστέλλει ειδοποίηση στην ιατρική ομάδα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μέχρι τη διάγνωση».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη υποστηρίζει τους γιατρούς, ώστε να πάρουν πιο γρήγορα μια κρίσιμη απόφαση σε ένα επείγον περιστατικό, όπου κάθε λεπτό μετράει, τονίζει ο καθηγητής, για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι η εγκατάσταση του συστήματος προγραμματίζεται για τα ακτινολογικά τμήματα δέκα μεγάλων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, καλύπτοντας τον βασικό γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας. Στόχος, σύμφωνα με τον ειδικό, είναι να ενισχυθεί η διασύνδεση των ομάδων διαχείρισης εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η ταχεία αξιολόγηση των αξονικών μπορεί να αλλάξει ριζικά την έκβαση του ασθενή

«Στην Ελλάδα, ένα σημαντικό ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων μπορεί να αντιμετωπιστεί με θρομβεκτομή, εφόσον αναγνωριστεί εγκαίρως η απόφραξη του αγγείου. Η ταχεία αξιολόγηση των αξονικών εξετάσεων είναι κρίσιμη, καθώς η θεραπεία μπορεί να αλλάξει ριζικά την έκβαση του ασθενή – να μειώσει την αναπηρία, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να αυξήσει την πιθανότητα πλήρους επιστροφής στις καθημερινές δραστηριότητες. Η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επείγουσα ιατρική αποτελεί ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, συμπληρώνοντας τις παράλληλες προσπάθειες για αναβάθμιση των Κέντρων Εγκεφαλικών και για ενίσχυση της εκπαίδευσης των ομάδων που διαχειρίζονται τα εγκεφαλικά επεισόδια».

Η σταδιακή εγκατάσταση του λογισμικού μέσα στο 2026 αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της φροντίδας σε μια από τις σοβαρότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καταλήγει ο καθηγητής Νευροακτινολογίας του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Παπαναγιώτου.

Τα εγκεφαλικά σε νούμερα

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν περίπου 35.000 εγκεφαλικά επεισόδια ετησίως, με πάνω από 12.000 από αυτά να είναι θανατηφόρα.

Τα εγκεφαλικά είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου και η πρώτη αιτία θνησιμότητας στην Ελλάδα.

Το μέσο ετήσιο κόστος νοσηλείας ανά ασθενή κυμαίνεται από 13.650 έως 34.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα.

