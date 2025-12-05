Βρετανία: Η «σούπερ γρίπη» γονατίζει τα νοσοκομεία – «Παρεκκλίνον» στέλεχος της γρίπης Α επαναφέρει τις μάσκες

Μια «ιστορική κρίση» αντιμετωπίζει το NHS – το βρετανικό σύστημα υγείας – αυτόν τον χειμώνα λόγω του αριθμού-ρεκόρ ανθρώπων στα νοσοκομεία με γρίπη – ενώ οι ειδικοί παροτρύνουν πλέον τους Βρετανούς να φορούν μάσκες.

Σύμφωνα με τη Mail ένα προβληματικό μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ότι είναι πιο μεταδοτικό και οδηγεί σε πιο σοβαρή νόσηση και εισαγωγές στα νοσοκομεία σε σχέση με πέρυσι – ενώ παράλληλα αφήνει τους ανθρώπους πιο ευάλωτους στο να προσβληθούν ταυτόχρονα από άλλους εποχικούς ιούς.

Ένα «παρεκκλίνον» στέλεχος της γρίπης Α (H3N2), γνωστό πλέον και ως «υποκλάδος K» ή «σούπερ γρίπη», κυριαρχεί στα κρούσματα και οι επικεφαλής υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι η εποχή της γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς» φέτος – ενώ οι ιολόγοι εντείνουν τις εκκλήσεις για χρήση μάσκας.

Αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η αύξηση των κρουσμάτων γρίπης οφείλεται κυρίως στην έξαρση μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας 5 έως 14 ετών, με το H3N2 να αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων. Πλέον υπάρχουν δέκα φορές περισσότεροι ασθενείς στα νοσοκομεία σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2023.

Οι ανησυχίες στο NHS εντείνονται καθώς καταγράφεται αριθμός-ρεκόρ για την εποχή ανθρώπων που νοσηλεύονται με γρίπη στην Αγγλία και φόβοι για ένα «πρωτοφανές κύμα» λοιμώξεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS England, Sir Jim Mackey, έχει προειδοποιήσει ότι η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει τη χειρότερη σεζόν γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά από αντίστοιχη εμπειρία της Αυστραλίας νωρίτερα φέτος – και πιστεύει ότι το NHS θα αντιμετωπίσει πιέσεις που «σε πολλές πτυχές θα θυμίζουν την περίοδο της Covid».

Η καθηγήτρια Nicola Lewis, διευθύντρια του World Influenza Centre στο Francis Crick Institute, δήλωσε: «Έχουμε καιρό να δούμε έναν τέτοιο ιό, αυτή η δυναμική είναι ασυνήθιστη. Το H3 είναι πάντα ένας πιο “ζεστός” ιός, πιο άγριος, με μεγαλύτερη επίπτωση στον πληθυσμό».

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι μάσκες «εξακολουθούν να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών σε ορισμένες περιπτώσεις».

Οι αξιωματούχοι επανέκδωσαν οδηγίες λέγοντας ότι όποιος αισθάνεται αδιαθεσία θα πρέπει να φορά μάσκα, καθώς μπορεί να μειώσει τον αριθμό των ιικών σωματιδίων που απελευθερώνονται από το στόμα και τη μύτη.

Είπαν επίσης ότι οι μάσκες μπορούν να προστατεύσουν και το άτομο που τις φορά από το να μολυνθεί από άλλους αναπνευστικούς ιούς, όπως η Covid-19 ή ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV).

Υποχρεωτικοί κανόνες χρήσης μάσκας έχουν επιβληθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ορισμένα τμήματα νοσοκομείων στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και την Οξφόρδη, εν μέσω ανησυχίας για τους αριθμούς των λοιμώξεων.

Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας

Το United Lincolnshire Teaching Hospitals NHS Trust ζητά από ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό να φορούν μάσκα σε χώρους υψηλού κινδύνου στα νοσοκομεία Lincoln County, Grantham, Boston Pilgrim και Louth County, ως απάντηση στην αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, Covid και RSV.

Σε άλλα σημεία, το Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust ζητά πλέον από τους ασθενείς να φορούν μάσκες σε τμήματα του Royal Shrewsbury Hospital και του Princess Royal Hospital στο Telford, συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων, των ογκολογικών θαλάμων και των μονάδων νεογνών.

Ο Lawrence Young, ομότιμος καθηγητής μοριακής ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Warwick, δήλωσε στη Daily Mail: «Οδεύουμε προς μια πολύ απαιτητική περίοδο γρίπης και πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε όσους κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν σοβαρή νόσο.

»Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό και κακό αερισμό – ιδιαίτερα εάν είστε ηλικιωμένος, ανοσοκατεσταλμένος ή σε επαφή με ευάλωτα άτομα. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να κάνουν όλοι όσοι είναι επιλέξιμοι το εμβόλιο της γρίπης και της Covid.»

Το Whittington Health NHS Trust στη Βόρεια Λονδίνη κάλεσε το κοινό να φορά μάσκα στο τμήμα επειγόντων, σε ορισμένους θαλάμους και «σε άλλους κλινικούς χώρους όπου ο κίνδυνος είναι υψηλός».

Το Salisbury District Hospital έχει εισαγάγει κανόνα χρήσης μάσκας σε ορισμένες περιοχές, ενώ το Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust ζητά από τους επισκέπτες να φορούν μάσκες όταν επισκέπτονται ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Το NHS Forth Valley στη Σκωτία έχει επίσης επιβάλει κανόνα μάσκας· το ίδιο και το Cwm Taf Morgannwg University Health Board, που διαχειρίζεται τα Prince Charles Hospital, Princess of Wales Hospital και Royal Glamorgan Hospital στην Ουαλία.

Οι εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας έληξαν το 2022 καθώς η πανδημία υποχωρούσε, αλλά μεμονωμένα NHS trusts μπορούν πλέον να αποφασίζουν αν θα θεσπίσουν τις δικές τους υποχρεωτικές πολιτικές.

Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δει τεράστια αύξηση κρουσμάτων γρίπης, όπως η Ισπανία, όπου η κυβέρνηση συζήτησε την επιβολή υποχρεωτικής μάσκας σε υγειονομικές δομές σε συνεδρίαση την Τετάρτη – αλλά για την ώρα αποφάσισε να μην προχωρήσει, εκτός αν η κατάσταση επιδεινωθεί.

