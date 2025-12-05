Γερμανία: Στους δρόμους χιλιάδες νέοι την ώρα που η Βουλή ενέκρινε έλεγχο καταλληλότητας για τις ένοπλες δυνάμεις σε όλους τους 18χρονους

Το γερμανικό κοινοβούλιο ενέκρινε ένα νέο μοντέλο για τη στρατιωτική θητεία που στοχεύει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών του, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα κατά του νομοσχεδίου.

Η αλλαγή θα περιλαμβάνει τον υποχρεωτικό έλεγχο όλων των 18χρονων ανδρών για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους να υπηρετήσουν στον στρατό από την 1η Ιανουαρίου, αλλά δεν περιλαμβάνει την υποχρεωτική στράτευση, όπως προτιμούν ορισμένοι συντηρητικοί πολιτικοί.

Εάν το μοντέλο δεν καταφέρει να προσελκύσει αρκετούς νεοσύλλεκτους, το κοινοβούλιο θα αναγκαστεί να συζητήσει την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, στην Ομοσπονδιακή Βουλή.

Οι μαθητές έχασαν μαθήματα για να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις «σχολικής απεργίας» κατά της νομοθεσίας σε 90 πόλεις και κωμοπόλεις.

Η Αλίσια, μια 17χρονη κοπέλα που συμμετείχε σε διαδήλωση στο Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, δήλωσε: «Απεργώ κατά της υποχρεωτικής στράτευσης και κατά του επανεξοπλισμού που λαμβάνει χώρα, κυρίως επειδή δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει αρκετά για να διασφαλίσει την ειρήνη μέσω διπλωματικών μέσων».

Οι βουλευτές εξέφρασαν ανησυχίες ότι το μέλλον των νέων τίθεται σε κίνδυνο εν μέσω πιέσεων σε όποιον γεννήθηκε από το 2008 και μετά να ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις.

Η Siemtje Möller, του SPD, ενός μικρότερου εταίρου σε συνασπισμό με τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε «λαϊκιστικό» το μήνυμα της διαμαρτυρίας.

Είπε: «Ούτε αποφασίζουμε σήμερα ότι θα είστε υποχρεωμένοι να υπηρετήσετε στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε ότι θα κάνουμε κλήρωση για να σας στείλουμε στην Ουκρανία ως κρέας για τα κανόνια. Αυτό είναι καθαρός λαϊκισμός ή απλώς ανοησίες».

Η ίδια είπε ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θα διασφάλιζε την εύρεση αρκετών εθελοντών για την αύξηση του αριθμού τους σε 460.000, αποτελούμενους από 260.000 εν ενεργεία στρατιώτες και 200.000 εφέδρους.

Η Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή 182.000 εν ενεργεία στρατιώτες και λίγο κάτω από 50.000 εφέδρους.

Το 2011, υπό την κυβέρνηση της Άνγκελα Μέρκελ, η Γερμανία ανέστειλε το πρόγραμμα στρατιωτικής θητείας, το οποίο ίσχυε από το 1956, προκειμένου να το εκσυγχρονίσει μετά τον ψυχρό πόλεμο, όπου θεωρούνταν ότι η εστίαση θα ήταν σε ξένες αποστολές που απαιτούσαν τις δεξιότητες ενός επαγγελματικού στρατού και όχι σε κληρωτούς που ήταν απαραίτητοι για τη διεξαγωγή ενός πολέμου.

Ο Πιστόριους χαρακτήρισε τον νόμο «ένα κρίσιμο βήμα προς την ικανότητά μας να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας», προσθέτοντας: «Οι σύμμαχοί μας στρέφονται προς εμάς».

Ο νόμος ψηφίστηκε με 323 ψήφους υπέρ, 272 κατά και μία αποχή. Κατά ψήφισαν το AfD και το Die Linke.

Η Ντεζιρέ Μπάκερ, του Die Linke, προέτρεψε τους νέους να αντισταθούν στον νόμο, ο οποίος, όπως είπε, είναι «κάτι άλλο εκτός από εθελοντικός», καθώς οι 18χρονοι θα είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Επίσης, επεσήμανε τις αόριστες απαντήσεις που έδωσαν οι υπουργοί όταν ρωτήθηκαν αν θα ήταν διατεθειμένοι να δουν τα δικά τους παιδιά να στρατολογούνται.

«Οι νέοι έχουν άλλα σχέδια από το να ρισκάρουν τη ζωή τους για τους πλούσιους», είπε.

Ο Ρούντιγκερ Λούκασεν του AfD επέκρινε ως «επιφανειακές» τις προσπάθειες προσέλκυσης νέων στη στρατιωτική θητεία, παρέχοντάς τους σημαντικές αυξήσεις μισθών και προσφέροντάς τους οφέλη όπως η χρηματοδότηση αδειών οδήγησης και μαθημάτων ξένων γλωσσών.

«Οι στρατιώτες που έρχονται για την αμοιβή δεν έχουν σταθερή βάση για την θητεία τους», είπε, ζητώντας μια στρατιωτική θητεία με εθνικιστική χροιά, όπου οι νέοι θα παρακινούνται από τον πατριωτισμό και όχι από τα χρήματα, να υπηρετούν.

«Ο Γερμανός στρατιώτης πρέπει να ξέρει για τι πολεμά», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιώτες θα πρέπει να ακολουθούν την αιώνια παράδοση να «πολεμούν για τη χώρα τους, όχι για μια κυβέρνηση».

Οι επικριτές χαρακτήρισαν προβληματική τη στάση του Λούκασεν, επειδή δεν αναφέρθηκε σε αυτό το πλαίσιο στις φρικαλεότητες που διέπραξαν Γερμανοί στρατιώτες κατά τη ναζιστική εποχή.

Η ιστορική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε πριν από ένα άλλο βασικό νομοσχέδιο σχετικά με τις γερμανικές συντάξεις, το οποίο αναμένεται επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των νέων Γερμανών.

Ο Μερτς είχε αντιμετωπίσει μια ασυνήθιστη εξέγερση εντός του κόμματός του από 18 νεαρούς βουλευτές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο νόμος, ο οποίος θα διατηρήσει τις κρατικές συντάξεις στο 48% των μέσων μισθών μέχρι το 2031, θα αποβεί εις βάρος των νέων, οι οποίοι θα επωμιστούν το κύριο βάρος των δημογραφικών αλλαγών, που σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα είναι υπεύθυνοι για τις συντάξεις των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Η αμφιλεγόμενη ψηφοφορία θεωρήθηκε τόσο αμφίρροπη που επιστρατεύτηκαν όλοι οι βουλευτές ακόμη και εκείνοι που είχαν λόγους να απουσιάζουν. Τελικά, οι αντάρτες πείστηκαν από την υπόσχεση ότι μια επιτροπή θα συνέτασσε προτάσεις για πιο εκτεταμένες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα από το επόμενο έτος. Η ψηφοφορία εγκρίθηκε με 319 ψήφους υπέρ έναντι 225 κατά και 53 αποχές.

Ο νόμος περιλαμβάνει επίσης φορολογικά κίνητρα για να συνεχίσουν οι άνθρωποι να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, ώστε να αντιμετωπίσουν την οξεία έλλειψη εργατικού δυναμικού.

