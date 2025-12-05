Κύπρος: «Μίνι» ανασχηματισμός της κυβέρνησης – Ποιοι φεύγουν και ποιοι διορίστηκαν

Σε «μίνι» ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε την Παρασκευή, 5/12, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αλλαγές έχουν ως εξής:

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζεται ο κ. Μιχάλης Δαμιανός , στη θέση του Γιώργου Παπαναστασίου

διορίζεται ο κ. , στη θέση του Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζεται ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας , στη θέση του Γιάννη Παναγιώτου

διορίζεται ο κ. , στη θέση του Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής , στη θέση του Μάριου Χαρτσιώτη

διορίζεται ο κ. , στη θέση του Υπουργός Υγείας διορίζεται ο κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης , στη θέση του Μιχάλη Δαμιανού .

διορίζεται ο κ. , στη θέση του . Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η κα Κ λέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα , στη θέση της Μαριλένας Ευαγγέλου

διορίζεται η κα Κ , στη θέση της Επίτροπος Προεδρίας διορίζεται ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

