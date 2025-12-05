search
ΚΟΣΜΟΣ

05.12.2025 18:18

Κύπρος: «Μίνι» ανασχηματισμός της κυβέρνησης – Ποιοι φεύγουν και ποιοι διορίστηκαν

xristodoulidis

Σε «μίνι» ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε την Παρασκευή, 5/12, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αλλαγές έχουν ως εξής:

  • Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διορίζεται ο κ. Μιχάλης Δαμιανός, στη θέση του Γιώργου Παπαναστασίου
  • Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζεται ο κ. Μαρίνος Μουσιούττας, στη θέση του Γιάννη Παναγιώτου
  • Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, στη θέση του Μάριου Χαρτσιώτη
  • Υπουργός Υγείας διορίζεται ο κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στη θέση του Μιχάλη Δαμιανού.
  • Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η κα Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, στη θέση της Μαριλένας Ευαγγέλου
  • Επίτροπος Προεδρίας διορίζεται ο κ. Μάριος Χαρτσιώτης

Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.

