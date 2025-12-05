Κύπρος: «Μίνι» ανασχηματισμός της κυβέρνησης – Ποιοι φεύγουν και ποιοι διορίστηκαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε «μίνι» ανασχηματισμό της κυβέρνησής του προχώρησε την Παρασκευή, 5/12, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αλλαγές έχουν ως εξής:
Η τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης καθηκόντων των νέων υπουργών και αξιωματούχων της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025.
