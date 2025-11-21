search
ΥΓΕΙΑ

21.11.2025 11:41

ECDC: Έκκληση για άμεσο εμβολιασμό κατά της γρίπης που εμφανίστηκε σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα – Φόβοι για δύσκολη χρονιά

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι αξιωματούχοι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) για τη γρίπη και συστήνουν στους πολίτες να εμβολιαστούν, προκειμένου να προστατευτούν από την νόσο, που φέτος εμφανίστηκε τρείς έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Αναλυτικά ένα νεοεμφανιζόμενο στέλεχος γρίπης, η υποκατηγορία ΚA(H3N2), καθοδηγεί την κυκλοφορία, σύμφωνα με αξιολόγηση απειλών που δημοσιεύθηκε χθες 20 Νοεμβρίου από το ECDC. Το Κέντρο προτρέπει όσους είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση.

«Βλέπουμε ότι οι ανιχνεύσεις κρουσμάτων γρίπης αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο φέτος, και αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι κρίσιμος», λέει ο Edoardo Colzani, επικεφαλής του τμήματος αναπνευστικών ιών στο ECDC. «Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, μην περιμένετε. Ο εμβολιασμός τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρές ασθένειες αυτόν τον χειμώνα».

Ενώ η αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με τις επιπτώσεις της επερχόμενης περιόδου γρίπης στη δημόσια υγεία, το ECDC προετοιμάζεται για το σενάριο ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πιο σοβαρή περίοδο γρίπης από ό,τι στο παρελθόν, ειδικά εάν υπάρξει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Ένας υψηλότερος από το συνηθισμένο αριθμός λοιμώξεων θα ασκούσε επίσης πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Συστάσεις του ECDC 

Τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου θα πρέπει να εμβολιάζονται χωρίς καθυστέρηση. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν:

  • οι άνω των 65 ετών,
  • έγκυες,
  • άτομα με υποκείμενα και χρόνια νοσήματα
  • άτομα σε ανοσοκαταστολή,
  • άτομα που ζουν σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Επιπλέον, εμβολιαστείτε εάν είστε εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ή εργάζεστε σε μονάδα μακροχρόνιας φροντίδας.

Τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και οι μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας θα πρέπει να ενισχύσουν τα σχέδια ετοιμότητάς τους και τα μέτρα πρόληψης, ελέγχου και αντιμετώπισης λοιμώξεων, καθώς και να ενθαρρύνουν το προσωπικό και τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένης κυκλοφορίας του αναπνευστικού ιού.

Αντιϊικά φάρμακα

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης χορήγησης αντιιικών σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου, για τη μείωση των επιπλοκών.

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης αντιιικής προφύλαξης κατά τη διάρκεια επιδημιών σε κλειστά περιβάλλοντα, π.χ. μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι χώρες θα πρέπει να προωθούν σαφή, εξατομικευμένη επικοινωνία σχετικά με τον εμβολιασμό, την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική αγωγή, ώστε να συμβάλουν στη μείωση της μετάδοσης στην κοινότητα.

