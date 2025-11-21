Νέα μελέτη : Ποια κοινά φάρμακα μπορούν να διαταράξουν την υγεία του εντέρου

Νέα έρευνα για το μικροβίωμα του εντέρου εντοπίζει την επίδραση των φαρμάκων στην κατάθλιψη, την υψηλή αρτηριακή πίεση, την παλινδρόμηση οξέος και άλλες παθήσεις εφιστώντας την προσοχή τόσο σε γιατρούς όσο και σε ασθενείς.

Μέχρι τώρα οι επιστήμονες γνώριζαν ότι τα αντιβιοτικά διαταράσσουν την υγεία του εντέρου σκοτώνοντας «καλά» καθώς και «κακά» βακτήρια στο πεπτικό σύστημα.

Τώρα, οι επιστήμονες διερευνούν εάν και άλλα κοινά φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τα τρισεκατομμύρια μικρόβια που αποτελούν το μικροβίωμα του εντέρου – οδηγώντας σε αλλαγές που παραμένουν πολύ μετά τη διακοπή της λήψης του φαρμάκου.

«Αυτό ήταν ένα κρυφό πρόβλημα», λέει ο Martin J. Blaser, MD , διευθυντής του Κέντρου Προηγμένης Βιοτεχνολογίας και Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Rutgers στο Piscataway του Νιου Τζέρσεϊ.

Τα μικρόβια του εντέρου όχι μόνο βοηθούν στην πέψη των τροφών, αλλά εκτελούν και άλλες ζωτικές λειτουργίες, όπως η εκπαίδευση του ανοσοποιητικού συστήματος και η παραγωγή βιταμινών, σημειώνει ο Δρ. Blaser.

Δύο πρόσφατες μελέτες στοχεύουν στον καλύτερο εντοπισμό φαρμάκων που επηρεάζουν το μικροβίωμα του εντέρου και στην εξήγηση των επιδράσεών τους.

Πρώτη μελέτη

Στην πρώτη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό mSystems , οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα κοπράνων και πληροφορίες για συνταγογραφούμενα φάρμακα από περισσότερα από 2.500 άτομα που συμμετείχαν στην ομάδα μικροβιώματος της Εσθονικής Βιοτράπεζας.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι πολλά φάρμακα συσχετίζονταν με αισθητές αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου και οι επιπτώσεις συχνά διαρκούσαν πολύ μετά τη διακοπή της λήψης των φαρμάκων.

Η μελέτη εντόπισε διάφορα είδη φαρμάκων που έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το μικροβίωμα του εντέρου, όπως:

Αντιβιοτικά

Αντικαταθλιπτικά

Αντιψυχωσικά

Βήτα-αναστολείς (χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού)

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (χρησιμοποιούνται για τη μείωση της παραγωγής οξέος στομάχου, όπως και στην παλινδρόμηση οξέος)

Βενζοδιαζεπίνες (ηρεμιστικά φάρμακα)

Δεύτερη μελέτη

Για τη δεύτερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Cell , οι ερευνητές εξέθεσαν δείγματα ανθρώπινων κοπράνων (που χρησιμοποιούνται συχνά για τη μελέτη της σύνθεσης του μικροβιώματος) σε περισσότερα από 700 φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία περίπου 5.000 παθήσεων, για να εντοπίσουν την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι 141 από τα φάρμακα άλλαξαν το μικροβίωμα και ακόμη και οι βραχυπρόθεσμες θεραπείες δημιούργησαν διαρκείς αλλαγές. Μερικά από τα φάρμακα εξάλειψαν εντελώς ορισμένα ωφέλιμα μικρόβια.

Ενώ το μικροβίωμα του εντέρου είναι πολύπλοκο και μοναδικό για κάθε άτομο, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα υπολογιστικό μοντέλο για να προβλέψουν την πιθανή επίδραση των φαρμάκων γενικά στα βακτήρια του εντέρου.

Αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς στο μέλλον να διερευνήσουν πιθανές παρενέργειες φαρμάκων και επιπτώσεις στο μικροβίωμα του εντέρου, έγραψαν οι ερευνητές.

«Το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στη συνολική υγεία μας», λέει η Sumona Bhattacharya, MD, γαστρεντερολόγος και επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής στο GW Medical Faculty Associates στην Ουάσινγκτον.

Είναι λογικό, λοιπόν, ότι οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου μπορούν να έχουν σημαντικές συνέπειες.

«Τα φάρμακα είναι όλα χημικά και έχουν δράση κατά των κυττάρων, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό τους και μερικές φορές σκοτώνοντάς τα», λέει ο Blaser.

«Αλλά δεν είναι όλα τα βακτηριακά κύτταρα εξίσου ευαίσθητα σε οποιονδήποτε παράγοντα. Μερικά είναι πιο ευαίσθητα, άλλα είναι πιο ανθεκτικά».

Όταν κάποιος παίρνει ένα αντιβιοτικό, για παράδειγμα, οι πληθυσμοί των ευαίσθητων βακτηρίων μειώνονται — επιτρέποντας στα βακτήρια που είναι ανθεκτικά να πολλαπλασιαστούν. «Αυτό αλλάζει τη σύνθεση και την ισορροπία» του μικροβιώματος του εντέρου, λέει ο Blaser.

«Με αυτές τις μεγάλες αλλαγές, το να έχεις ανησυχίες για την υγεία είναι σκόπιμο», λέει ο Blaser.

Οι ασθένειες

Εκτός από το ότι επηρεάζουν την πέψη και την κανονικότητα του εντέρου, σημαντικές αλλαγές στο μικροβίωμα θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο ασθενειών όπως ο διαβήτης τύπου 2 , η παχυσαρκία και ο καρκίνος.

«Μια γνωστή σύνδεση είναι μεταξύ των χαρακτηριστικών του μικροβιώματος και του κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου , αλλά άλλες συνδέσεις μελετώνται και νέες ανακαλύπτονται συνεχώς», λέει ο Aditya Sreenivasan, MD , γαστρεντερολόγος στο Νοσοκομείο Northwell’s Lenox Hill στη Νέα Υόρκη.

Σημάδια ότι το μικροβίωμα του εντέρου σας είναι εκτός ισορροπίας

Μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβετε εάν κάποιο συγκεκριμένο σύμπτωμα είναι άμεσο αποτέλεσμα αλλαγών στο μικροβίωμα του εντέρου σας που προκαλούνται από ένα φάρμακο που παίρνετε, λέει ο Δρ. Sreenivasan. «Αλλά γενικά, τα γαστρεντερικά προβλήματα που κυμαίνονται από τη διάρροια έως το φούσκωμα πιθανότατα έχουν κάποια σχέση με αυτό», λέει.

Εαν ανησυχείτε για την υγεία του εντέρου σας, ρωτήστε τον γιατρό σας αν χρειάζεστε πραγματικά ένα συγκεκριμένο φάρμακο ή αν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα με χαμηλότερη δόση ή μικρότερη διάρκεια.

Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς τις γενικές συστάσεις για τα προβιοτικά συμπληρώματα ως τρόπο αντικατάστασης των μικροβίων που μπορεί να εξαλειφθούν από τα φάρμακα.

Αντ’ αυτού, συνιστά μια ποικίλη, υγιεινή διατροφή που περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά και γιαούρτι .

