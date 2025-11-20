Παγκόσμια απειλή για την υγεία τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Δράση τώρα για τη μείωση των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (UPF) στις δίαιτες παγκοσμίως λόγω της απειλής που ενέχουν για την υγεία, αναφέρουν διεθνείς εμπειρογνώμονες σε μια παγκόσμια ανασκόπηση έρευνας.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι ο τρόπος που τρώμε αλλάζει – με μια μετάβαση από φρέσκες, ολόκληρες τροφές σε φθηνά, άκρως επεξεργασμένα γεύματα – γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης μιας σειράς χρόνιων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και της κατάθλιψης.

Γράφοντας στο The Lancet , οι ερευνητές λένε ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να «εντείνουν τις προσπάθειές τους» και να εισαγάγουν προειδοποιήσεις και υψηλότερους φόρους στα προϊόντα UPF, για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της πρόσβασης σε πιο θρεπτικά τρόφιμα, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η ανασκόπηση δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα UPF προκαλούν άμεσα βλάβες στην υγεία και ότι απαιτούνται περισσότερες έρευνες και δοκιμές για να αποδειχθεί αυτό.

Τι είναι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Πρόκειται για τρόφιμα που περιέχουν περισσότερα από πέντε συστατικά που δεν θα βρίσκατε στο ντουλάπι της κουζίνας σας, όπως γαλακτωματοποιητές, συντηρητικά, πρόσθετα, χρωστικές ουσίες και γλυκαντικά.

Παραδείγματα UPF περιλαμβάνουν λουκάνικα, πατατάκια, αρτοσκευάσματα, μπισκότα, στιγμιαίες σούπες, ανθρακούχα ποτά, παγωτό και ψωμί σούπερ μάρκετ.

Οι έρευνες δείχνουν ότι αυτά τα βιομηχανικά παρασκευασμένα τρόφιμα βρίσκονται σε άνοδο στις δίαιτες σε όλο τον κόσμο, επιδεινώνοντας την ποιότητα αυτών που τρώμε με υπερβολική ζάχαρη και ανθυγιεινά λίπη και έλλειψη φυτικών ινών και πρωτεϊνών.

Συνδέονται με 12 παθήσεις

Αυτή η ανασκόπηση των στοιχείων σχετικά με τον αντίκτυπο των UPF στην υγεία, η οποία διεξήχθη από 43 παγκόσμιους εμπειρογνώμονες και βασίστηκε σε 104 μακροπρόθεσμες μελέτες, υποδηλώνει ότι αυτά τα τρόφιμα συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 12 παθήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– τον διαβήτη τύπου 2,

-τις καρδιαγγειακές παθήσεις,

-τις νεφρικές παθήσεις,

-την κατάθλιψη

– τον πρόωρο θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.

Ο καθηγητής Κάρλος Μοντέιρο, από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, ο οποίος δημιούργησε το σύστημα ταξινόμησης Nova για την κατηγοριοποίηση των τροφίμων, δήλωσε ότι η αυξανόμενη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων «αναδιαμορφώνει τις δίαιτες παγκοσμίως, εκτοπίζοντας τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα. Αυτή η αλλαγή στο τι τρώνε οι άνθρωποι τροφοδοτείται από ισχυρές παγκόσμιες εταιρείες που αποκομίζουν τεράστια κέρδη δίνοντας προτεραιότητα σε υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα, υποστηριζόμενες από εκτεταμένο μάρκετινγκ και πολιτικό λόμπινγκ για να σταματήσουν οι αποτελεσματικές πολιτικές δημόσιας υγείας που υποστηρίζουν την υγιεινή διατροφή», πρόσθεσε.

Ο συν-συγγραφέας Δρ. Φίλιπ Μπέικερ, από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι η απάντηση ήταν «μια ισχυρή παγκόσμια αντίδραση στη δημόσια υγεία – όπως οι συντονισμένες προσπάθειες για την αμφισβήτηση της καπνοβιομηχανίας».

Η Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών (FDF), η οποία εκπροσωπεί τον κλάδο, λέει ότι τα UPF μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, όπως τα κατεψυγμένα μπιζέλια και το ψωμί ολικής αλέσεως.

«Οι εταιρείες έχουν κάνει μια σειρά από αλλαγές εδώ και πολλά χρόνια για να κάνουν τα τρόφιμα και τα ποτά που αγοράζουμε όλοι πιο υγιεινά, σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες», λέει η Kate Halliwell, επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη στο FDF.

Ωστόσο η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Διατροφή του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι η συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία ήταν «ανησυχητική».

Πάντως η τρέχουσα συμβουλή της βρετανικής κυβέρνησης σχετικά με τη διατροφή είναι η κατανάλωση περισσότερων φρούτων, λαχανικών και φυτικών ινών και η μείωση της ζάχαρης, του λίπους και του αλατιού.

Διαβάστε επίσης:

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους άνω των 60

Νέα μη ορμονική θεραπεία για τις εξάψεις γυναικών με πρόωρη εμμηνόπαυση μετά από καρκίνο

W4O Hellas: Ο μισός μαθητικός πληθυσμός ατμίζει – Μάθε να λες «όχι»