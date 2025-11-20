search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:56
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 16:33

Τιμητικό βραβείο στην Ιουλία Τσέτη για την προσφορά της στην επιστήμη και τον φαρμακευτικό κλάδο

20.11.2025 16:33
tseti_3

Στη βραδιά εορτασμού των 10 χρόνων του θεσμού Health Care Business Awards, το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου 2025 στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, η οργανωτική επιτροπή τίμησε την πρόεδρο και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, κ. Ιουλία Τσέτη, για τη σημαντική και διαχρονική προσφορά της στην επιστήμη, την καινοτομία και τη φαρμακευτική αγορά.

Το βραβείο επιδόθηκε στην πρόεδρο του ΟΦΕΤ από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επισήμανε πως παρακολουθεί την πρόοδο της φαρμακοβιομηχανίας UNI-PHARMA και του Ομίλου Τσέτη τα τελευταία 10 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την πραγματικά εντυπωσιακή. Ευχαρίστησε μάλιστα για ακόμη μία φορά την κ. Τσέτη, για την καταλυτική της συνεισφορά στη διάρκεια της πανδημίας, μέσα από τις γενναιόδωρες προσφορές του Ομίλου στο Ελληνικό και Κυπριακό υγειονομικό σύστημα.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση, η κ. Τσέτη εμφανώς συγκινημένη αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης, δήλωσε πώς «τα βραβεία αυτά αποτελούν βάλσαμο αλλά και ευθύνη για τις επιχειρήσεις, ενώ στέλνουν μήνυμα στους νέους επιστήμονες να τολμήσουν και να παραμείνουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας υπεραξία στη χώρα, στην έρευνα και στις βιοεπιστήμες». Συμπλήρωσε ακόμη λέγοντας, πώς η εν λόγω διάκριση αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών του Ομίλου μας στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και μία δέσμευση για περισσότερη ευθύνη ώστε όλοι οι πολίτες να αισθάνονται κοντά στην τεχνολογία και στα επιτεύγματά της, που όσο περνάει ο καιρός θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά.

Τα Healthcare Business Awards διοργανώνονται για 10η χρονιά στην Ελλάδα από τη BOUSSIAS Events, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου της Υγείας.

Στην επιτροπή αξιολόγησης συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, θεσμικοί παράγοντες, και επιστήμονες.

Με ιστορία που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες και συνέβαλε στη θεμελίωση της φαρμακοβιομηχανίας στην χώρα, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δυναμικούς και καινοτόμους εκπροσώπους του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς -με παρουσία προϊόντων του σε 75 χώρες.

Με τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, τη μονάδα εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UNIHERBO και την εμπορική εταιρεία Pharmabelle στην Κύπρο, ο ΟΦΕΤ με πίστη στις αξίες του επιδιώκει να ηγηθεί της οικοδόμησης ενός μέλλοντος όπου η υγεία και η καλύτερη ποιότητα ζωής θα είναι ισότιμα προσβάσιμες για όλους.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμια απειλή για την υγεία τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την «ασφυξία» από τα ράντζα στο Αττικό

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους άνω των 60

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

tseti_3
ΥΓΕΙΑ

Τιμητικό βραβείο στην Ιουλία Τσέτη για την προσφορά της στην επιστήμη και τον φαρμακευτικό κλάδο

meta 555- new
ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:55
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

1 / 3