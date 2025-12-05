Ποια τρόφιμα μάς βοηθούν να βρούμε τη φόρμα μας μετά το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι, γεμάτο μυρωδιές, γεύσεις και αναμνήσεις. Από το πλούσιο χριστουγεννιάτικο γεύμα μέχρι τη βασιλόπιτα και τα μελομακάρονα, η διατροφή των Ελλήνων αλλάζει αισθητά αυτή την περίοδο.

Αν και η ακρίβεια αναγκάζει πολλές οικογένειες να προσαρμοστούν, τα βασικά στοιχεία της γιορτινής διατροφής παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα. Σημαντικό, ωστόσο, δεν είναι μόνο το τι καταναλώνουμε αλλά και πώς αυτό επηρεάζει την υγεία μας.

Η μοριακή βιολόγος και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη εξηγεί ότι οι εορταστικές διατροφικές συνήθειες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την πολιτισμική ταυτότητα του Έλληνα. Όπως σημειώνει, “κατά τη διάρκεια των γιορτών, καταναλώνουμε γεύσεις που είναι βαθιά εγγεγραμμένες στο διατροφικό μας DNA”. Όμως, η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης, κορεσμένων λιπαρών και αλκοόλ δεν είναι αθώα. Μπορεί να προκαλέσει προσωρινές βιολογικές αντιδράσεις που σχετίζονται με φλεγμονές, αύξηση σωματικού βάρους και μεταβολική επιβάρυνση.

Εδώ είναι που έρχεται η δύναμη της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής, την οποία η ειδικός χαρακτηρίζει ως “μηχανισμό φυσικής επιδιόρθωσης”.

Τρόφιμα που προσφέρουν πολύτιμες αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ουσίες και βοηθούν το σώμα να επανέλθει πιο εύκολα από τις υπερβολές των εορτών είναι:

το ελαιόλαδο

οι ξηροί καρποί

τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά

όσπρια

Δεν χρειάζονται δραστικά μέτρα αποτοξίνωσης, όπως συχνά προβάλλονται στα μέσα, αλλά μικρές, στοχευμένες επιλογές που ενισχύουν τη μεταβολική ισορροπία.

Η Δρ. Καραγκούνη δίνει έμφαση στις απλές κινήσεις που έχουν πραγματική αξία: επιλέγουμε πιο ελαφριές εκδοχές παραδοσιακών συνταγών, προσθέτουμε φυτικές τροφές στο τραπέζι μας, διατηρούμε μέτρο στην κατανάλωση γλυκών και αλκοόλ χωρίς ενοχές και, το πιο παραμελημένο ίσως, φροντίζουμε να κινούμαστε, ώστε να υποστηρίξουμε τη λειτουργία του μεταβολισμού μας. Όπως τονίζει και η ίδια δεν χρειάζεται να στερηθούμε, αλλά να δώσουμε χώρο στη συνειδητή απόλαυση.

Μέσα σε όλα αυτά, δεν μπορεί να αγνοηθεί και η οικονομική πραγματικότητα.

Η τιμή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού ανεβαίνει, όπως δείχνουν πρόσφατα στοιχεία. Κάποιες οικογένειες ήδη επιλέγουν εναλλακτικά υλικά ή μειώνουν τις ποσότητες. Αυτή η «προσαρμογή», ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Μπορεί να αποτελέσει αφορμή για πιο υγιεινές επιλογές και λιγότερες σπατάλες.

Οι γιορτές είναι μια ευκαιρία να επανασυνδεθούμε όχι μόνο με την οικογένεια και τις παραδόσεις μας, αλλά και με τις πραγματικές ανάγκες του σώματός μας. Με λίγη προσοχή και περισσότερη επίγνωση, μπορούμε να απολαύσουμε χωρίς τύψεις και με όφελος για την υγεία μας.

