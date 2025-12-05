Έρευνα: Γιατί οι Έλληνες ηλικιωμένοι αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού

Πολλοί ηλικιωμένοι στην Ελλάδα αρνούνται να εμβολιαστούν με την επικαιροποιημένη αναμνηστική δόση κατά του Covid-19 παρά την πρόοδο των εμβολίων και τις σαφείς οδηγίες για τις ευπαθείς ομάδες. Το γεγονός αυτό έχει πολλές φορές επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία τους καθώς οδηγούνται στο νοσοκομείο με βάρια συμπτώματα.

Μια νέα ελληνική μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό στο ScienceDirect, αποκαλύπτει τους λόγους που πολλά άτομα άνω των 70 ετών, ενώ ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δεν κάνουν την επαναληπτική δόση του κορωνοϊού.

Η μελέτη, πραγματοποιήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως 30 Απριλίου 2025, σε τέσσερα μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδας και εξέτασε τη στάση 103 ασθενών απέναντι στο εμβόλιο COVID-19 της περιόδου 2024–2025. Σημειώνεται ότι όλοι οι ασθενείς που νοσηλευτήκαν δεν είχαν εμβολιαστεί.

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία:

Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο–Μπενάκειο, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Βενιζέλειο–Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο.

Η διάμεση ηλικία των 103 ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν τα 79 έτη και σχεδόν όλοι έπασχαν από χρόνια νοσήματα, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτη ή αναπνευστικά προβλήματα, ανήκαν δηλαδή στις ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση.

Το 92,2% είχε λάβει στο παρελθόν 3 δόσεις του εμβολίου. Παρόλα αυτά, δεν είχαν κάνει το φετινό επικαιροποιημένο εμβόλιο.

Ευρήματα

Αναφορικά με τους λόγους που δεν πραγματοποιήθηκε η αναμνηστική δόση, οι ηλικιωμένοι ασθενείς ανέφεραν ότι:

Πίστευαν ότι καλύπτονται από τις παλιότερες δόσεις (31,1%).

Δεν θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν από COVID-19 (26,2%).

Φοβούνταν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή (22,3%).

Δεν πίστευαν ότι υπάρχει κίνδυνος νοσηλείας (19,4%).

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι λόγοι αυτοί δείχνουν ελλιπή ενημέρωση και επιμονή μύθων γύρω από την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ωστόσο, μετά τη νοσηλεία τους, σχεδόν οι μισοί ασθενείς παραδέχθηκαν ότι, εκ των υστέρων, θα ήθελαν να είχαν κάνει το εμβόλιο.

Συμπέρασμα

Η μεγάλη ηλικία και η προηγούμενη νόσηση με κορωνοϊό, αποδείχθηκαν σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση της στάσης των νοσηλευομένων ως προς τον εμβολιασμό και την προστασία τους:

Όσο μεγαλύτερη η ηλικία και όσο πιο κοντινή η νόσηση, τόσο πιθανότερο ήταν να μετανιώσουν που δεν έκαναν το εμβόλιο.

Αντίθετα, όσοι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή, δεν άλλαζαν εύκολα γνώμη, ακόμα και μετά τη νοσηλεία τους.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια παραμένει ισχυρή, ακόμη και σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το πόσο διαρκεί η προστασία και πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια οδηγούν πολλούς ηλικιωμένους να παραμένουν αθωράκιστοι.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη και πιο στοχευμένη ενημέρωση, ειδικά στους ανθρώπους άνω των 60 ετών και σε όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα.

Πηγή: sciencedirect

