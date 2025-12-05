search
ΥΓΕΙΑ

05.12.2025 10:00

Τι συμβαίνει στην εντερική χλωρίδα όταν λαμβάνουμε αντιβίωση;

Η έντονη κυκλοφορία εποχικών ιώσεων, τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για την υγεία. Πολλές φορές η αντιβίωση είναι η μόνη λύση.

Τι συμβαίνει όμως στην εντερική χλωρίδα όταν λαμβάνεις αντιβίωση; Υπάρχει τρόπος να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα για να προλάβετε τις ιώσεις εσύ, το παιδί σου και οι γηραιότεροι της οικογένειας;

Τα αντιβιοτικά στην προσπάθεια να αναχαιτίσουν τα παθογόνα βακτήρια, προκαλούν διαταραχή της εντερικής χλωρίδας και η επίδραση τους μπορεί να παραμείνει έως και 4 χρόνια μετά την χορήγησή τους. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια λόγω χορήγησης αντιβιοτικών είναι η διάρροια, η οποία είναι περιοριστικός παράγοντας για τη συμμόρφωση καθώς και για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Το έντερο φιλοξενεί τρισεκατομμύρια ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία επηρεάζουν τόσο τη διαδικασία της πέψης όσο και την ανοσολογική απόκριση, καθώς το 70% του ανοσοποιητικού συστήματος εντοπίζεται εκεί.

Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτή την εντερική χλωρίδα, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως διαταραχές του εντέρου, μειωμένη ενέργεια, δυσκολία στην ανάκαμψη από λοιμώξεις και συχνές επαναλαμβανόμενες ιώσεις, είναι:

  • το στρες,
  • η φτωχή σε φυτικές ίνες διατροφή,
  • η κατανάλωση ζάχαρης
  • η χρήση αντιβιοτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρονται και οι διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης της εντερικής λειτουργίας, όπως τα συμπληρώματα διατροφής με ωφέλιμα βακτήρια.

Η ενίσχυση της εντερικής χλωρίδας αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής φροντίδας του οργανισμού, μαζί με πρακτικές όπως επαρκής ενυδάτωση, ποιοτικός ύπνος και διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες.

Η ενημέρωση από τον γιατρό σας καθώς και η υπεύθυνη χρήση αντιβιοτικών, σε συνδυασμό με στοχευμένες επιλογές υποστήριξης του εντέρου, διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη θωράκιση της υγείας κατά τη χειμερινή περίοδο.

