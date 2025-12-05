Οδηγίες ΕΟΔΥ για τους αναπνευστικούς ιούς – Πώς προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας

Καθώς οι αναπνευστικοί ιοί — όπως η εποχική γρίπη, ο SARS-CoV-2 και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) — εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, η έγκαιρη πρόληψη και ενημέρωση αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Με στόχο την προστασία της κοινότητας και των ευάλωτων ομάδων, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) παρουσιάζει συνοπτικές οδηγίες που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό της διασποράς των ιών.

Ο εμβολιασμός, η τήρηση βασικών μέτρων υγιεινής και η έγκαιρη ιατρική συμβουλή αποτελούν τα τρία θεμέλια της πρόληψης, με στόχο την προστασία της υγείας μας και τη διατήρηση μιας ασφαλούς και ομαλής καθημερινότητας.

Οδηγίες πρόληψης διασποράς των αναπνευστικών ιών στην κοινότητα

1. Εμβολιαστείτε

Ο εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, τον SARS-CoV 2 και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) παραμένει το καλύτερο μέτρο προστασίας για την πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού καθώς και για τη μείωση των σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση νόσησης.

Επειδή οι αναπνευστικοί ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με έμφαση στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας.

2. Γενικά Μέτρα Προστασίας

Αποφύγετε στενή επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα από το αναπνευστικό.

Εάν εσείς εμφανίζετε συμπτώματα από αναπνευστικό παραμείνετε στο σπίτι και περιορίστε τις επαφές σας με άλλα άτομα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την υποχώρηση του πυρετού.

Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με χαρτομάντηλο όταν βήχετε ή φταρνίζεστε και πετάξτε το χαρτομάντηλο μετά.

Πλένετε τα χέρια σας συχνά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιείστε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Μην αγγίζετε τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα σας με άπλυτα χέρια.

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες και τα αντικείμενα που μπορεί να έχουν μολυνθεί από μικροοργανισμούς και αερίζετε καλά τους κλειστούς χώρους.

3. Ιατρική Συμβουλή

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και ακολουθείστε τις οδηγίες του για την έγκαιρη λήψη ειδικών αντιιικών φαρμάκων όπου αυτό ενδείκνυται. Τα αντιιικά φάρμακα μπορούν να κάνουν ηπιότερα τα συμπτώματα της νόσου, να περιορίσουν τη διάρκειά της και να προλάβουν σοβαρές επιπλοκές.

